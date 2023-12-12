https://sputnikarabic.ae/20231212/الرئيس-الصيني-يصل-إلى-فيتنام-في-محاولة-لمواجهة-التأثير-المتزايد--للولايات-المتحدة-1083996645.html

الرئيس الصيني يصل إلى فيتنام في محاولة لمواجهة التأثير المتزايد للولايات المتحدة

الرئيس الصيني يصل إلى فيتنام في محاولة لمواجهة التأثير المتزايد للولايات المتحدة

وصل الرئيس الصيني، شي جين بينغ، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة الفيتنامية هانوي، في أول زيارة له خلال ست سنوات، حيث يسعى لمواجهة التأثير المتزايد للولايات... 12.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-12T06:09+0000

2023-12-12T06:09+0000

2023-12-12T06:09+0000

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ووفقًا لتلفزيون الصين المركزي: "في منتصف يوم 12 ديسمبر/ كانون الأول، بالتوقيت المحلي، وصل (الرئيس الصيني) شي جين بينغ... إلى هانوي عبر طائرة خاصة وبدأ زيارته الرسمية إلى الجمهورية الاشتراكية الفيتنامية".وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ونبين، بأن الزيارة ستشمل مناقشات حول "رفع علاقات الصين وفيتنام إلى مستوى أعلى".وقال وانغ إن جدول أعمال زيارة شي يتضمن "السياسة والأمان والتعاون العملي وتشكيل الرأي العام والقضايا المتعددة الأطراف والقضايا البحرية".وسيجتمع شي، مع زعيم حزب الشيوعي الحاكم في فيتنام، نغوين فو ترونغ، بعد أن قامت هانوي برفع مستوى العلاقات الدبلوماسية مع واشنطن خلال زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في سبتمبر/ أيلول الماضي.وكانت زيارة بايدن جزءًا من جهود الولايات المتحدة في جميع أنحاء العالم لاحتواء القوة الاقتصادية المتزايدة للصين - وتأمين إمدادات المواد الحيوية اللازمة للتصنيع التكنولوجي العالي.يشار إلى أن فيتنام والصين تجمعهما بالفعل "شراكة استراتيجية شاملة"، وهو أعلى مستوى دبلوماسي لفيتنام، لكن هانوي وواشنطن قامت برفع علاقتهما مع الولايات المتحدة إلى المستوى نفسه في سبتمبر الماضي.وتأتي الزيارة في ظل تصاعد التوترات بين الصين والفلبين في بحر الصين الجنوبي، بعد مواجهات بين سفن البلدين. وقالت الفلبين إنها استدعت السفير الصيني يوم الاثنين وأشارت إلى إمكانية طرده.

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