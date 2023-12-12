https://sputnikarabic.ae/20231212/سفير-إسرائيل-لدى-الأمم-المتحدة-إذا-أردتم-وقف-إطلاق-النار-اتصلوا-بيحيى-السنوار-فيديو-وصور-1084026468.html

سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة: إذا أردتم وقف إطلاق النار اتصلوا بيحيى السنوار.. فيديو وصور

سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة: إذا أردتم وقف إطلاق النار اتصلوا بيحيى السنوار.. فيديو وصور

قال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، غلعاد إردان، اليوم الثلاثاء، إذا أردتم وقف إطلاق النار في غزة، اتصلوا برئيس المكتب السياسي لحركة حماس في القطاع، يحيى... 12.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-12T21:45+0000

2023-12-12T21:45+0000

2023-12-12T21:45+0000

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ونشرت صحيفة يسرائيل هايوم الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، صورة لغلعاد إردان داخل قاعة الأمم المتحدة أثناء إلقاء كلمة بلاده، رافعا رقم التليفون الخاص بيحيى السنوار وصورته.وجاءت تصريحات السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة خلال جلسة طارئة عقدتها الأمم المتحدة، بهدف مناقشة مشروع قرار قدمته مصر، من أجل وقف إطلاق نار إنساني شامل في قطاع غزة.وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، قال دانيال هاغاري، الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، إن بلاده تعمل على استعادة 135 رهينة لدى حركة حماس في قطاع غزة، حيث نقلت القناة الإسرائيلية الـ 14، عن هاغاري، أن الجيش الإسرائيلي يعمل على أكثر من صعيد، عسكري واستخباري، من أجل إعادة 135 مختطفا لدى حماس في غزة.وأعلن الجيش الإسرائيلي نجاحه في العثور على "جثتين" لجنديين احتُجزا في قطاع غزة لدى حركة حماس، حيث ذكر في بيان عسكري له، أن وحدات خاصة نجحت في القيام بعملية "خاصة" بإعادة جثتي المجندة عيدن زكريا، والرقيب زيف دادو، من غزة إلى إسرائيل.وأوضح البيان العسكري أن غال آيزنكوت، نجل الجنرال غادي آيزنكوت، عضو مجلس الحرب الإسرائيلي، قد قُتل ومعه آخرون، خلال العملية التي حاولوا من خلالها استعادة كل من هذين المحتجزين لدى "حماس"، قبل عدة أيام.ويوم الخميس الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جنديين في معارك في قطاع غزة، بينهما نجل الوزير في مجلس الحرب غادي آيزنكوت، حيث قال الجيش في بيان نشره على موقعه الرسمي، إن نجل الوزير في مجلس الحرب من المعسكر الرسمي ورئيس هيئة الأركان السابق، غادي آيزنكوت، قُتل في معركة في غزة.وتابع الجيش: "بالإضافة إلى ذلك، أصيب اثنان من جنود الاحتياط، جندي ومسعف من الكتيبة 53، تشكيل باراك، بجروح خطيرة. بالإضافة إلى ذلك، أصيب ضابط مقاتل من دورية ناحال بجروح خطيرة. وتم إجلاء المقاتلين لتلقي العلاج في المستشفيات وإبلاغ ذويهم".وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استئناف العمليات القتالية ضد "حماس" في غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من القطاع، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.وحمّلت حركة "حماس" المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية، والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر الجاري، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.

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حركة حماس, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار, منظمة الأمم المتحدة