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https://sputnikarabic.ae/20231212/بايدن-نتنياهو-لا-يستطيع-أن-يقول-لا-للدولة-الفلسطينية-في-المستقبل-1084022761.html
بايدن: نتنياهو لا يستطيع أن يقول لا للدولة الفلسطينية في المستقبل
بايدن: نتنياهو لا يستطيع أن يقول لا للدولة الفلسطينية في المستقبل
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لا يستطيع أن يقول لا للدولة الفلسطينية في المستقبل. 12.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-12T18:58+0000
2023-12-12T18:58+0000
إسرائيل
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العدوان الإسرائيلي على غزة
حركة حماس
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وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، بأن بايدن قد صرّح خلال مؤتمر صحفي، بأن نتنياهو لديه حكومة هي الأكثر تطرفًا في تاريخ إسرائيل، كما أنها لا تريد حل الدولتين.وطالب الرئيس الأمريكي، نتنياهو، بتغيير حكومته.وفي وقت سابق من اليوم، قال بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، إن هناك خلافات مع الرئيس الأمريكي جو بايدن حيال اليوم التالي لحركة "حماس"، حيث نشر الحساب الرسمي لرئيس الوزراء الإسرائيلي، على "إكس"، تغريدة جديدة، شدد من خلالها نتنياهو على تقديره للدعم الأمريكي القاضي بتدمير "حماس" وعودة الرهائن والأسرى المحتجزين لدى الحركة في قطاع غزة.وأكد بنيامين نتنياهو أنه أجرى نقاشًا مكثفًا مع بايدن، حصل من خلاله على الدعم الكامل للدخول البري في قطاع غزة، والحد من الضغوط الدولية لإنهاء الحرب، مشيرًا إلى وجود خلافات مع الرئيس الأمريكي بشأن اليوم التالي لحركة حماس في غزة، معربًا عن أمله في التوصل لاتفاق ثنائي بهذا الشأن.وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة الضحايا الفلسطينيين جراء القصف الإسرائيلي على القطاع منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلى 18412 قتيلا، وأكثر من 50 ألف مصاب.وأكدت أن مستشفيات غزة استقبلت، خلال الساعات الماضية، 207 قتلى، و450 مصابا، وما زال عدد كبير من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، مشيرة إلى أنه "خلال الساعات الماضية، ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي 17 مجزرة وجرائم إبادة جماعية ممنهجة في مناطق قطاع غزة كافة، بما فيها مدينة رفح التي تدّعي كذبا أنها آمنة".ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، حينما أعلنت "حماس"، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة؛ قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
https://sputnikarabic.ae/20231212/نتنياهو-هناك-خلافات-مع-بايدن-بشأن-اليوم-التالي-لـحماس-1084017019.html
https://sputnikarabic.ae/20231212/حصيلة-الضحايا-الفلسطينيين-جراء-الحرب-الإسرائيلية-على-غزة-ترتفع-إلى-18412-قتيلا-1084015877.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار, جو بايدن, بنيامين نتنياهو, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, حركة حماس
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار, جو بايدن, بنيامين نتنياهو, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, حركة حماس

بايدن: نتنياهو لا يستطيع أن يقول لا للدولة الفلسطينية في المستقبل

18:58 GMT 12.12.2023
© AP Photo / Jonathan Ernstالرئيس الأمريكي، جو بايدن
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2023
© AP Photo / Jonathan Ernst
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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لا يستطيع أن يقول لا للدولة الفلسطينية في المستقبل.
وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، بأن بايدن قد صرّح خلال مؤتمر صحفي، بأن نتنياهو لديه حكومة هي الأكثر تطرفًا في تاريخ إسرائيل، كما أنها لا تريد حل الدولتين.
وطالب الرئيس الأمريكي، نتنياهو، بتغيير حكومته.
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يرحب بالرئيس الأمريكي، جو بايدن، لدى وصوله مطار بن غوريون في تل أبيب، 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2023
نتنياهو: هناك خلافات مع بايدن بشأن اليوم التالي لـ"حماس"
15:13 GMT
وفي وقت سابق من اليوم، قال بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، إن هناك خلافات مع الرئيس الأمريكي جو بايدن حيال اليوم التالي لحركة "حماس"، حيث نشر الحساب الرسمي لرئيس الوزراء الإسرائيلي، على "إكس"، تغريدة جديدة، شدد من خلالها نتنياهو على تقديره للدعم الأمريكي القاضي بتدمير "حماس" وعودة الرهائن والأسرى المحتجزين لدى الحركة في قطاع غزة.
وأكد بنيامين نتنياهو أنه أجرى نقاشًا مكثفًا مع بايدن، حصل من خلاله على الدعم الكامل للدخول البري في قطاع غزة، والحد من الضغوط الدولية لإنهاء الحرب، مشيرًا إلى وجود خلافات مع الرئيس الأمريكي بشأن اليوم التالي لحركة حماس في غزة، معربًا عن أمله في التوصل لاتفاق ثنائي بهذا الشأن.
تظهر هذه الصورة المأخوذة بالقرب من الحدود مع قطاع غزة دخانا يتصاعد من المباني بعد تعرضها لضربات إسرائيلية، في 1 ديسمبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2023
حصيلة الضحايا الفلسطينيين جراء الحرب الإسرائيلية على غزة ترتفع إلى 18412 قتيلا
14:39 GMT
وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة الضحايا الفلسطينيين جراء القصف الإسرائيلي على القطاع منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلى 18412 قتيلا، وأكثر من 50 ألف مصاب.
وأكدت أن مستشفيات غزة استقبلت، خلال الساعات الماضية، 207 قتلى، و450 مصابا، وما زال عدد كبير من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، مشيرة إلى أنه "خلال الساعات الماضية، ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي 17 مجزرة وجرائم إبادة جماعية ممنهجة في مناطق قطاع غزة كافة، بما فيها مدينة رفح التي تدّعي كذبا أنها آمنة".
ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، حينما أعلنت "حماس"، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة؛ قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
© Sputnikلنتنياهو نصيب الأسد... 8 حروب خاضتها إسرائيل ضد غزة منذ انسحابها من القطاع
لنتنياهو نصيب الأسد... 8 حروب خاضتها إسرائيل ضد غزة منذ انسحابها من القطاع - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2023
لنتنياهو نصيب الأسد... 8 حروب خاضتها إسرائيل ضد غزة منذ انسحابها من القطاع
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