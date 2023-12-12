https://sputnikarabic.ae/20231212/رئيس-الحركة-الشعبية-لتحرير-السودان-يوضح-لـسبوتنيك-تداعيات-الأزمة-الدبلوماسية-مع-الإمارات-1084018894.html
رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان يوضح لـ"سبوتنيك" تداعيات الأزمة الدبلوماسية مع الإمارات
رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان يوضح لـ"سبوتنيك" تداعيات الأزمة الدبلوماسية مع الإمارات
أكد رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان، الدكتور محمد مصطفى، اليوم الثلاثاء، أن "الأزمة الدبلوماسية التي نشبت بين أبو ظبي والخرطوم خلال الساعات الماضية، وما... 12.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-12T16:20+0000
2023-12-12T16:20+0000
2023-12-12T16:20+0000
حصري
أخبار السودان اليوم
الجيش السوداني
قوات الدعم السريع السودانية
العالم العربي
أخبار الإمارات العربية المتحدة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/03/1f/1048530366_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_57aa8b2bf354ab56717366bcbe8b4e19.jpg
وقال في حديثه لـ"سبوتنيك"، إن "جذور الأزمة قد تعود إلى اكتشاف الخرطوم أن أبو ظبي تلعب دورا سلبيا تجاه الأزمة السودانية الحاصلة الآن على استحياء، أي أنها كانت تجتهد لإيصال دعمها للطرف المعني "الدعم السريع" حتى لا يعرف الطرف الآخر على الأقل حجم الدعم، لكن بعد طرد الدبلوماسيين من البلدين بكل تأكيد ستدخل الإمارات طرف في الأزمة بوضوح وسوف يتضاعف الدعم، وهذا قد يؤثر في سير المعركة وإطالة أمد الحرب".وشدد رئيس الحركة الشعبية على "ضرورة ابتعاد أو أن تنأى كل دول الجامعة العربية بنفسها عن لعب أدوار سالبة في الأزمة السودانية، وبالمقابل تتحرك مع الاتحاد الأفريقي و"إيقاد" بالسرعة المطلوبة لوقف إطلاق النار والدخول في مفاوضات جادة، ليس لإنهاء الحرب فحسب، بل لتحقيق السلام العادل والشامل والسلطة المدنية الديمقراطية".واستدعت وزارة الخارجية السودانية، يوم الأحد الماضي، القائم بالأعمال بالإنابة للسفارة الإماراتية في الخرطوم، بدرية الشحي.وأفادت وكالة الأنباء السودانية (سونا)، بأنه تم "إبلاغ السفيرة الإماراتية بقرار حكومة السودان بإعلان 15 شخصا من الدبلوماسيين العاملين في السفارة أشخاصا غير مرغوب فيهم وطالبت بمغادرتهم السودان خلال 48 ساعة"، مشيرة إلى أن الوزارة طلبت من المذكورة نقل هذا القرار لحكومتها.وتشهد العاصمة الخرطوم والمدن المجاورة لها قتالا عنيفا بين القوات المسلحة وبين قوات الدعم السريع، منذ منتصف نيسان/ أبريل الماضي، إثر خلافات سياسية وأمنية، تسببت في نزوح أكثر من 5 ملايين سوداني داخل وخارج البلاد، بالإضافة إلى مقتل أكثر من 5 آلاف من المدنيين، ما تطلب تدخل منظمات إنسانية محلية ودولية لمساعدة المتضررين.وتستمر المفاوضات بين وفد القوات المسلحة السودانية و"قوات الدعم السريع" عبر مسهلين لها من دول السعودية، وأمريكا، ومنظمة "إيقاد" الأفريقية في مدينة جدة، منذ يوم الأحد الماضي، وذلك عقب تجاوز خلافات بين وفدي القوتين حول اعتراض "قوات الدعم السريع" على السفير عمر صديق، ممثل وزارة الخارجية السودانية، أن يكون ضمن وفد الجيش السوداني المفاوض.
https://sputnikarabic.ae/20230813/الإمارات-تنفي-تزويد-طرفي-النزاع-في-السودان-بالأسلحة-والذخيرة-1080031483.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/03/1f/1048530366_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_883bd08693e30629b965c2b15cb32f80.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
حصري, أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة
حصري, أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة
رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان يوضح لـ"سبوتنيك" تداعيات الأزمة الدبلوماسية مع الإمارات
حصري
أكد رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان، الدكتور محمد مصطفى، اليوم الثلاثاء، أن "الأزمة الدبلوماسية التي نشبت بين أبو ظبي والخرطوم خلال الساعات الماضية، وما تلاها من الإعلان عن طرد الدبلوماسيين من البلدين، سوف تؤثر في سير المعارك وإطالة أمد الحرب، ويجب تحرك الجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي لمنع تدهور الأوضاع بشكل أكبر".
وقال في حديثه لـ"سبوتنيك"، إن "جذور الأزمة قد تعود إلى اكتشاف الخرطوم أن أبو ظبي تلعب دورا سلبيا تجاه الأزمة السودانية الحاصلة الآن على استحياء، أي أنها كانت تجتهد لإيصال دعمها للطرف المعني "الدعم السريع" حتى لا يعرف الطرف الآخر على الأقل حجم الدعم، لكن بعد طرد الدبلوماسيين من البلدين بكل تأكيد ستدخل الإمارات طرف في الأزمة بوضوح وسوف يتضاعف الدعم، وهذا قد يؤثر في سير المعركة وإطالة أمد الحرب".
وطالب مصطفى "بضرورة سرعة تحرك الجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي، لإيقاف هذا النزيف الدبلوماسي الذي حتما سيؤثر في الوضع الإنساني بالسودان".
وشدد رئيس الحركة الشعبية على "ضرورة ابتعاد أو أن تنأى كل دول الجامعة العربية بنفسها عن لعب أدوار سالبة في الأزمة السودانية، وبالمقابل تتحرك مع الاتحاد الأفريقي و"إيقاد
" بالسرعة المطلوبة لوقف إطلاق النار والدخول في مفاوضات جادة، ليس لإنهاء الحرب فحسب، بل لتحقيق السلام العادل والشامل والسلطة المدنية الديمقراطية".
واستدعت وزارة الخارجية السودانية، يوم الأحد الماضي، القائم بالأعمال بالإنابة للسفارة الإماراتية في الخرطوم، بدرية الشحي.
وأفادت وكالة الأنباء السودانية (سونا)، بأنه تم "إبلاغ السفيرة الإماراتية بقرار حكومة السودان بإعلان 15 شخصا من الدبلوماسيين العاملين في السفارة أشخاصا غير مرغوب فيهم وطالبت بمغادرتهم السودان خلال 48 ساعة"، مشيرة إلى أن الوزارة طلبت من المذكورة نقل هذا القرار لحكومتها.
وتشهد العاصمة الخرطوم والمدن المجاورة لها قتالا عنيفا بين القوات المسلحة وبين قوات الدعم السريع، منذ منتصف نيسان/ أبريل الماضي، إثر خلافات سياسية وأمنية، تسببت في نزوح أكثر من 5 ملايين سوداني
داخل وخارج البلاد، بالإضافة إلى مقتل أكثر من 5 آلاف من المدنيين، ما تطلب تدخل منظمات إنسانية محلية ودولية لمساعدة المتضررين.
وتستمر المفاوضات بين وفد القوات المسلحة السودانية و"قوات الدعم السريع" عبر مسهلين لها من دول السعودية، وأمريكا، ومنظمة "إيقاد" الأفريقية في مدينة جدة، منذ يوم الأحد الماضي، وذلك عقب تجاوز خلافات بين وفدي القوتين حول اعتراض "قوات الدعم السريع" على السفير عمر صديق، ممثل وزارة الخارجية السودانية، أن يكون ضمن وفد الجيش السوداني المفاوض.