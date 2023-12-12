https://sputnikarabic.ae/20231212/فرقاطة-فرنسية-تدمر-طائرة-مسيرة-استهدفت-ناقلة-نفط-نرويجية-في-البحر-الأحمر-1084015473.html
فرقاطة فرنسية تدمر طائرة مسيرة استهدفت ناقلة نفط نرويجية في البحر الأحمر
فرقاطة فرنسية تدمر طائرة مسيرة استهدفت ناقلة نفط نرويجية في البحر الأحمر
أعلنت وزارة الدفاع الفرنسية، اليوم الثلاثاء، أن فرقاطة فرنسية اعترضت ودمرت طائرة مسيرة كانت تستهدف ناقلة النفط "ستريندا" التي ترفع علم النرويج في البحر الأحمر،... 12.12.2023, سبوتنيك عربي
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الفرنسية: "مساء يوم الاثنين 11 ديسمبر (كانون الأول)، كانت الناقلة "ستريندا" التي ترفع علم النرويج، ضحية لهجوم جوي معقد من اليمن تسبب في نشوب حريق على متن السفينة، وقامت الفرقاطة "فريم لانغدوك"، بدوريات في المنطقة وتمكنت من اعتراض وتدمير طائرة دون طيار تهدد بشكل مباشر الناقلة "ستريندا".وأوضحت الوزارة أن الحريق الذي اندلع على متن السفينة كان تحت السيطرة، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت القوات المسلحة التابعة لجماعة "أنصار الله" في اليمن، أن "القوات البحرية نفذت عملية عسكرية ضد سفينة "ستراندا" النرويجية".وقال المتحدث العسكري باسم "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، إنه "تم استهداف السفينة النرويجية التي كانت متجهة إلى إسرائيل بصاروخ بحري"، مشيرًا إلى أن "القوات البحرية منعت في اليومين الماضيين مرور سفن استجابت لتحذيراتنا دون استهداف".وأضاف أنه "لم نستهدف السفينة النرويجية إلا بعد رفض طاقمها الاستجابة للتحذيرات"، مؤكدا أن "أنصار الله" لن تتردد في استهداف أي سفينة تخالف التحذيرات وستمنع السفن المتجهة إلى إسرائيل من الملاحة حتى إدخال مساعدات إلى غزة".وأعلنت إدارة عمليات التجارة البحرية البريطانية، صباح اليوم الثلاثاء، أنها تلقت تقريرًا عن حادث على سفينة في محيط باب المندب، قرب سواحل اليمن.
https://sputnikarabic.ae/20231212/أنصار-الله-تعلن-استهداف-سفينة-نرويجية-كانت-متجهة-إلى-إسرائيل-بصاروخ-بحري-1084000349.html
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العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار فرنسا , أخبار اليمن الأن, النرويج
العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار فرنسا , أخبار اليمن الأن, النرويج
فرقاطة فرنسية تدمر طائرة مسيرة استهدفت ناقلة نفط نرويجية في البحر الأحمر
أعلنت وزارة الدفاع الفرنسية، اليوم الثلاثاء، أن فرقاطة فرنسية اعترضت ودمرت طائرة مسيرة كانت تستهدف ناقلة النفط "ستريندا" التي ترفع علم النرويج في البحر الأحمر، وذلك ضمن هجوم جوي انطلق من اليمن، وهي الناقلة التي أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية استهدافها بصاروخ بحري.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الفرنسية: "مساء يوم الاثنين 11 ديسمبر (كانون الأول)، كانت الناقلة "ستريندا" التي ترفع علم النرويج، ضحية لهجوم جوي معقد من اليمن تسبب في نشوب حريق على متن السفينة، وقامت الفرقاطة "فريم لانغدوك"، بدوريات في المنطقة وتمكنت من اعتراض وتدمير طائرة دون طيار تهدد بشكل مباشر الناقلة "ستريندا".
وأضاف البيان أن الفرقاطة الفرنسية تموضعت لحماية الناقلة، ما حال دون محاولة اختطاف السفينة التي ترفع علم النرويج.
وأوضحت الوزارة أن الحريق الذي اندلع على متن السفينة كان تحت السيطرة، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت القوات المسلحة التابعة لجماعة "أنصار الله" في اليمن، أن "القوات البحرية نفذت عملية عسكرية ضد سفينة "ستراندا" النرويجية".
وقال المتحدث العسكري باسم "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، إنه "تم استهداف السفينة النرويجية التي كانت متجهة إلى إسرائيل بصاروخ بحري"، مشيرًا إلى أن "القوات البحرية منعت في اليومين الماضيين مرور سفن استجابت لتحذيراتنا دون استهداف".
وأضاف أنه "لم نستهدف السفينة النرويجية إلا بعد رفض طاقمها الاستجابة للتحذيرات"، مؤكدا أن "أنصار الله" لن تتردد في استهداف أي سفينة تخالف التحذيرات وستمنع السفن المتجهة إلى إسرائيل من الملاحة حتى إدخال مساعدات إلى غزة".
وأعلنت إدارة عمليات التجارة البحرية البريطانية، صباح اليوم الثلاثاء، أنها تلقت تقريرًا عن حادث على سفينة
في محيط باب المندب، قرب سواحل اليمن.