https://sputnikarabic.ae/20231213/مجلس-النواب-الأمريكي-يوافق-على-التحقيق-رسميا-لعزل-بايدن--1084067776.html
مجلس النواب الأمريكي يفتح تحقيقا رسميا لعزل بايدن
مجلس النواب الأمريكي يفتح تحقيقا رسميا لعزل بايدن
صوت مجلس النواب الأمريكي، اليوم الخميس، لصالح قرار يدعو إلى فتح تحقيق رسمي حول الأنشطة الإجرامية لعائلة الرئيس الأميركي، جو بايدن، بهدف عزله من منصبه. 13.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-13T23:19+0000
2023-12-13T23:19+0000
2023-12-13T23:21+0000
جو بايدن
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موسكو - سبوتنيك. وصوت مجلس النواب الأمريكي لصالح القرار بأغلبية 221 صوتا مقابل 212 صوتا.ويلزم القرار السلطة القضائية، ولجان الرقابة بمجلس النواب بمواصلة تحقيقاتها في مزاعم استغلال بايدن وعائلته نفوذهم والحصول على رشى.وفي وقت سابق، تداول أعضاء مجلس النواب الأمريكي من الحزب الجمهوري نص قرار تم تقديمه نيابة عن عضوة الكونغرس كيلي أرمسترونغ، يجيز مواصلة التحقيق بهدف عزل الرئيس الأمريكي جو بايدن.وكان رئيس مجلس النواب مايك جونسون، قد قال، في وقت سابق، إن عزل الرئيس الأمريكي جو بايدن ضروري لأن البيت الأبيض يعرقل التحقيق في المخالفات التي يعتقد أن أقارب رئيس الدولة قد ارتكبوها.وأشار جونسون إلى أن العديد من اللجان القضائية يقومون بعمل رائع في البحث عن أدلة على ارتكاب مخالفات بين أفراد عائلة بايدن، لكن البيت الأبيض يمنع هذا العمل و"يخفي آلاف الصفحات من الأدلة والإثباتات".وتحقق لجنة الرقابة والمساءلة في مجلس النواب في تورط الرئيس الأمريكي في المعاملات التجارية لأقاربه الذين ربما أساءوا استغلال مناصبهم للاستفادة من الصفقات عبر الحدود.
https://sputnikarabic.ae/20230905/أغلبية-مجلس-النواب-الأمريكي-تدعم-بدء-إجراءات-العزل-ضد-بايدن-1080704731.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
مجلس النواب الأمريكي يفتح تحقيقا رسميا لعزل بايدن
23:19 GMT 13.12.2023 (تم التحديث: 23:21 GMT 13.12.2023)
صوت مجلس النواب الأمريكي، اليوم الخميس، لصالح قرار يدعو إلى فتح تحقيق رسمي حول الأنشطة الإجرامية لعائلة الرئيس الأميركي، جو بايدن، بهدف عزله من منصبه.
موسكو - سبوتنيك
. وصوت مجلس النواب الأمريكي لصالح القرار بأغلبية 221 صوتا مقابل 212 صوتا.
ويلزم القرار السلطة القضائية، ولجان الرقابة بمجلس النواب بمواصلة تحقيقاتها في مزاعم استغلال بايدن وعائلته نفوذهم والحصول على رشى.
وفي وقت سابق، تداول أعضاء مجلس النواب الأمريكي من الحزب الجمهوري نص قرار تم تقديمه نيابة عن عضوة الكونغرس كيلي أرمسترونغ، يجيز مواصلة التحقيق بهدف عزل الرئيس الأمريكي
جو بايدن.
وكان رئيس مجلس النواب مايك جونسون، قد قال، في وقت سابق، إن عزل الرئيس الأمريكي جو بايدن ضروري
لأن البيت الأبيض يعرقل التحقيق في المخالفات التي يعتقد أن أقارب رئيس الدولة قد ارتكبوها.
وأشار جونسون إلى أن العديد من اللجان القضائية يقومون بعمل رائع في البحث عن أدلة على ارتكاب مخالفات بين أفراد عائلة بايدن، لكن البيت الأبيض يمنع هذا العمل و"يخفي آلاف الصفحات من الأدلة والإثباتات".
وتحقق لجنة الرقابة والمساءلة في مجلس النواب في تورط الرئيس الأمريكي في المعاملات التجارية لأقاربه الذين ربما أساءوا استغلال مناصبهم للاستفادة من الصفقات عبر الحدود.