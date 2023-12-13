https://sputnikarabic.ae/20231213/منظمة-التحرير-الفلسطينية-تطالب-بايدن-بتحويل-أقواله-إلى-أفعال-والدعوة-إلى-وقف-إطلاق-النار-في-غزة-1084033239.html
منظمة التحرير الفلسطينية تطالب بايدن بتحويل أقواله إلى أفعال والدعوة إلى وقف إطلاق النار في غزة
منظمة التحرير الفلسطينية تطالب بايدن بتحويل أقواله إلى أفعال والدعوة إلى وقف إطلاق النار في غزة
علّقت منظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الأربعاء، على تصريحات الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بشأن إسرائيل. 13.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-13T09:41+0000
2023-12-13T09:41+0000
2023-12-13T09:41+0000
غزة
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وقال القيادي في منظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، عبر حسابه على منصة "إكس"، إنه "يجب أن تتحول هذه التصريحات إلى أفعال بدءا من الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار وطرح خطة سياسية شاملة تستند إلى الشرعية الدولية والقانون الدولي، وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة".وأعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أمس الثلاثاء، أن "إسرائيل بدأت تفقد الدعم الدولي لحملتها العسكرية ضد حركة حماس، على خلفية أعداد الضحايا المتزايدة بين المدنيين".وقال بايدن، خلال حديثه إلى المانحين من الحزب الديمقراطي في واشنطن: "إن إسرائيل بدأت تفقد الدعم في أوروبا وحول العالم بسبب هجومها ضد حركة حماس في غزة، وعدد الضحايا المتزايد بين المدنيين"، داعيا إسرائيل إلى استخلاص الدروس من أخطاء الولايات المتحدة عقب هجمات الحادي عشر من سبتمبر.وأضاف بايدن أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يتعين عليه تغيير نهجه و نهج حكومته المتشدد"، واصفًا الحكومة الإسرائيلية الحالية بأنها "الأكثر تشددا في تاريخ إسرائيل".وحذر بايدن الحكومة الإسرائيلية، من أن الرأي العام العالمي كله قد يتغير بين عشية وضحايا، مشيرا إلى أن نتنياهو "أمامه قرار صعب يجب أن يتخذه".وتجدد القتال بين حركة حماس وإسرائيل، منذ صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بعد انتهاء الهدنة التي توصل إليها الطرفان بوساطة قطرية مصرية أمريكية وامتدت بالمجمل، لـ7 أيام، جرى خلالها تبادل للأسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة.وكانت حركة حماس، قد أعلنت فجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، ما تسبب بمقتل نحو 1400 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
https://sputnikarabic.ae/20231213/مندوب-روسيا-لدى-الأمم-المتحدة-الوضع-في-غزة-شبيه-بحصار-لينينغراد-خلال-الحرب-العالمية-الثانية-1084028842.html
https://sputnikarabic.ae/20231212/الجمعية-العامة-للأمم-المتحدة-تعتمد-قرارا-يطالب-بوقف-فوري-إنساني-لإطلاق-النار-في-غزة-1084026149.html
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غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, أخبار العالم الآن, العالم العربي
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, أخبار العالم الآن, العالم العربي
منظمة التحرير الفلسطينية تطالب بايدن بتحويل أقواله إلى أفعال والدعوة إلى وقف إطلاق النار في غزة
علّقت منظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الأربعاء، على تصريحات الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بشأن إسرائيل.
وقال القيادي في منظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، عبر حسابه على منصة "إكس"، إنه "يجب أن تتحول هذه التصريحات إلى أفعال بدءا من الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار وطرح خطة سياسية شاملة تستند إلى الشرعية الدولية والقانون الدولي، وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة".
وأعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أمس الثلاثاء، أن "إسرائيل بدأت تفقد الدعم الدولي
لحملتها العسكرية ضد حركة حماس، على خلفية أعداد الضحايا المتزايدة بين المدنيين".
وقال بايدن، خلال حديثه إلى المانحين من الحزب الديمقراطي في واشنطن: "إن إسرائيل بدأت تفقد الدعم في أوروبا وحول العالم بسبب هجومها ضد حركة حماس في غزة، وعدد الضحايا المتزايد بين المدنيين"، داعيا إسرائيل إلى استخلاص الدروس من أخطاء الولايات المتحدة عقب هجمات الحادي عشر من سبتمبر.
وأضاف بايدن أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يتعين عليه تغيير نهجه و نهج حكومته المتشدد"، واصفًا الحكومة الإسرائيلية الحالية بأنها "الأكثر تشددا في تاريخ إسرائيل".
وحذر بايدن الحكومة الإسرائيلية، من أن الرأي العام العالمي كله قد يتغير بين عشية وضحايا
، مشيرا إلى أن نتنياهو "أمامه قرار صعب يجب أن يتخذه".
وتجدد القتال بين حركة حماس وإسرائيل، منذ صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بعد انتهاء الهدنة التي توصل إليها الطرفان بوساطة قطرية مصرية أمريكية وامتدت بالمجمل، لـ7 أيام، جرى خلالها تبادل للأسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة.
وكانت حركة حماس، قد أعلنت فجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، ما تسبب بمقتل نحو 1400 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.