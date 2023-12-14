عربي
https://sputnikarabic.ae/20231214/الرئيس-الصربي-حول-الوضع-في-أوكرانيا-لا-يمكن-هزيمة-روسيا-وهذا-واضح-للجميع-1084108649.html
الرئيس الصربي حول الوضع في أوكرانيا: لا يمكن هزيمة روسيا وهذا واضح للجميع
الرئيس الصربي حول الوضع في أوكرانيا: لا يمكن هزيمة روسيا وهذا واضح للجميع
أفاد الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش في تصريح لـ"سبوتنيك"، اليوم الخميس، بأن الصراع في أوكرانيا "سيصبح طويل الأمد، إذ أن أحدا في العالم لم يجد حلا سلميا بعد". 14.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-14T17:45+0000
2023-12-14T17:45+0000
صربيا
روسيا
أخبار أوكرانيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/1d/1077561177_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_28c61b96b3df1657097a3f2063e3b314.jpg
وأوضح فوسيتش: "إذا نظرت إلى الوضع في أوكرانيا، فمن الواضح أنه لا يمكن هزيمة روسيا في الحرب، يبدو لي أن هذا واضح بالفعل للجميع، أنا أتحدث عن الحقائق وليس عن التهيؤات، بما أن هذا هو الحال، فيجب إيجاد حل، لكن لا أحد يعرف كيف يجد حلا".ووفقا له، فإن أطراف النزاع الآن يبحثون عن حل لوقفه.وأشار الزعيم الصربي إلى "الأمر مستحيل الآن، لأن المشاعر قد أثيرت إلى المستوى الذي سيبدو فيه أصغر تنازل وكأنه خيانة واستسلام للمصالح الوطنية، سواء كان الأوكرانيون أو الروس، وهذا يقودني إلى استنتاج مفاده أن هذه المشكلة ستكون ذات طبيعة طويلة الأجل، لأنه لا يمكن لأحد أن يأتي باقتراح يكون مقبولا إلى حد ما على الأقل".وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، في مؤتمر صحفي موسع، تكلم خلاله عن مفرزات العام 2023 في روسيا، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، بأن تحقيق السلام مرهون باجتثاث النازية ونزع سلاح الدولة الأوكرانية.وأضاف بوتين أن الغرب أعطى أوكرانيا كل ما وعد به من المساعدات العسكرية، بل أكثر من ذلك، لكننا دمرنا بالفعل 747 دبابة و2.3 ألف عربة مدرعة منذ بداية "الهجوم المضاد" لكييف.وقال بوتين، خلال اللقاء السنوي الخاص "الخط المباشر مع فلاديمير بوتين": "لقد دمرنا فقط منذ ما يسمى بالهجوم المضاد 747 دبابة، وما يقرب من 2300 مدرعة من مختلف الفئات، وهذه البيانات هي حتى الليلة الماضية".وأضاف بوتين أن الغرب وعد بتزويد أوكرانيا بما يزيد قليلاً عن 400 دبابة.
https://sputnikarabic.ae/20231214/القائد-الأعلى-السابق-لحلف-الناتو-يعترف-بقوة-القوات-المسلحة-الروسية-الجيش-الأوكراني-لا-يضاهيها--1084106678.html
صربيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/1d/1077561177_88:0:1225:853_1920x0_80_0_0_46808a8949d2103ceebd33042b43c2a2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
صربيا, روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
صربيا, روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم

الرئيس الصربي حول الوضع في أوكرانيا: لا يمكن هزيمة روسيا وهذا واضح للجميع

17:45 GMT 14.12.2023
© Sputnik . Lola Djordjevicالرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش
الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2023
© Sputnik . Lola Djordjevic
تابعنا عبر
أفاد الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش في تصريح لـ"سبوتنيك"، اليوم الخميس، بأن الصراع في أوكرانيا "سيصبح طويل الأمد، إذ أن أحدا في العالم لم يجد حلا سلميا بعد".
وأوضح فوسيتش: "إذا نظرت إلى الوضع في أوكرانيا، فمن الواضح أنه لا يمكن هزيمة روسيا في الحرب، يبدو لي أن هذا واضح بالفعل للجميع، أنا أتحدث عن الحقائق وليس عن التهيؤات، بما أن هذا هو الحال، فيجب إيجاد حل، لكن لا أحد يعرف كيف يجد حلا".
ووفقا له، فإن أطراف النزاع الآن يبحثون عن حل لوقفه.
وأشار الزعيم الصربي إلى "الأمر مستحيل الآن، لأن المشاعر قد أثيرت إلى المستوى الذي سيبدو فيه أصغر تنازل وكأنه خيانة واستسلام للمصالح الوطنية، سواء كان الأوكرانيون أو الروس، وهذا يقودني إلى استنتاج مفاده أن هذه المشكلة ستكون ذات طبيعة طويلة الأجل، لأنه لا يمكن لأحد أن يأتي باقتراح يكون مقبولا إلى حد ما على الأقل".
عمل طاقم مدفع 2أ3بي غياتسينت-بي عيار 152 ملم في اتجاه محور كراسني ليمان، في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القائد الأعلى السابق لحلف "الناتو" يعترف بقوة القوات المسلحة الروسية: الجيش الأوكراني لا يضاهيها
16:45 GMT
وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، في مؤتمر صحفي موسع، تكلم خلاله عن مفرزات العام 2023 في روسيا، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، بأن تحقيق السلام مرهون باجتثاث النازية ونزع سلاح الدولة الأوكرانية.
وأكد بوتين في أثناء حديثه عن العملية العسكرية الخاصة على أن "النصر سيكون لنا".
وأضاف بوتين أن الغرب أعطى أوكرانيا كل ما وعد به من المساعدات العسكرية، بل أكثر من ذلك، لكننا دمرنا بالفعل 747 دبابة و2.3 ألف عربة مدرعة منذ بداية "الهجوم المضاد" لكييف.
وقال بوتين، خلال اللقاء السنوي الخاص "الخط المباشر مع فلاديمير بوتين": "لقد دمرنا فقط منذ ما يسمى بالهجوم المضاد 747 دبابة، وما يقرب من 2300 مدرعة من مختلف الفئات، وهذه البيانات هي حتى الليلة الماضية".
وأضاف بوتين أن الغرب وعد بتزويد أوكرانيا بما يزيد قليلاً عن 400 دبابة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Юг Израиля недалеко от границы с сектором Газа, после авиаударов Израиля - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. بوتين يقول إن روسيا ستزيد إمدادات المعدات والأدوية إلى قطاع غزة13:55 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:12 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала