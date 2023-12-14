https://sputnikarabic.ae/20231214/الرئيس-الصربي-حول-الوضع-في-أوكرانيا-لا-يمكن-هزيمة-روسيا-وهذا-واضح-للجميع-1084108649.html

الرئيس الصربي حول الوضع في أوكرانيا: لا يمكن هزيمة روسيا وهذا واضح للجميع

الرئيس الصربي حول الوضع في أوكرانيا: لا يمكن هزيمة روسيا وهذا واضح للجميع

أفاد الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش في تصريح لـ"سبوتنيك"، اليوم الخميس، بأن الصراع في أوكرانيا "سيصبح طويل الأمد، إذ أن أحدا في العالم لم يجد حلا سلميا بعد". 14.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-14T17:45+0000

2023-12-14T17:45+0000

2023-12-14T17:45+0000

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وأوضح فوسيتش: "إذا نظرت إلى الوضع في أوكرانيا، فمن الواضح أنه لا يمكن هزيمة روسيا في الحرب، يبدو لي أن هذا واضح بالفعل للجميع، أنا أتحدث عن الحقائق وليس عن التهيؤات، بما أن هذا هو الحال، فيجب إيجاد حل، لكن لا أحد يعرف كيف يجد حلا".ووفقا له، فإن أطراف النزاع الآن يبحثون عن حل لوقفه.وأشار الزعيم الصربي إلى "الأمر مستحيل الآن، لأن المشاعر قد أثيرت إلى المستوى الذي سيبدو فيه أصغر تنازل وكأنه خيانة واستسلام للمصالح الوطنية، سواء كان الأوكرانيون أو الروس، وهذا يقودني إلى استنتاج مفاده أن هذه المشكلة ستكون ذات طبيعة طويلة الأجل، لأنه لا يمكن لأحد أن يأتي باقتراح يكون مقبولا إلى حد ما على الأقل".وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، في مؤتمر صحفي موسع، تكلم خلاله عن مفرزات العام 2023 في روسيا، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، بأن تحقيق السلام مرهون باجتثاث النازية ونزع سلاح الدولة الأوكرانية.وأضاف بوتين أن الغرب أعطى أوكرانيا كل ما وعد به من المساعدات العسكرية، بل أكثر من ذلك، لكننا دمرنا بالفعل 747 دبابة و2.3 ألف عربة مدرعة منذ بداية "الهجوم المضاد" لكييف.وقال بوتين، خلال اللقاء السنوي الخاص "الخط المباشر مع فلاديمير بوتين": "لقد دمرنا فقط منذ ما يسمى بالهجوم المضاد 747 دبابة، وما يقرب من 2300 مدرعة من مختلف الفئات، وهذه البيانات هي حتى الليلة الماضية".وأضاف بوتين أن الغرب وعد بتزويد أوكرانيا بما يزيد قليلاً عن 400 دبابة.

https://sputnikarabic.ae/20231214/القائد-الأعلى-السابق-لحلف-الناتو-يعترف-بقوة-القوات-المسلحة-الروسية-الجيش-الأوكراني-لا-يضاهيها--1084106678.html

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