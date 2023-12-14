عربي
https://sputnikarabic.ae/20231214/إعلام-غربي-يكشف-عن-سبب-عدم-دعوة-زيلينسكي-إلى-قمة-الاتحاد-الأوروبي-1084105412.html
إعلام غربي يكشف عن سبب عدم دعوة زيلينسكي إلى قمة الاتحاد الأوروبي
إعلام غربي يكشف عن سبب عدم دعوة زيلينسكي إلى قمة الاتحاد الأوروبي
أفادت صحيفة أمريكية، اليوم الخميس، بأن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أراد أن يحضر شخصيا قمة الاتحاد الأوروبي، التي تجري في بروكسل، ومع ذلك ، لم يجرؤ... 14.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-14T16:30+0000
2023-12-14T16:30+0000
زيلينسكي
أخبار الاتحاد الأوروبي
العالم
المجر
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/1c/1074140884_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_c36544c0559356091ba8d5bef4ca8a7b.jpg
وأوضحت الصحيفة أن الموضوع الرئيسي للمناقشة في القمة كان أوكرانيا، وفقا للبيان خلال الحدث، يعتزم ممثلو الدول الأعضاء في الكومنولث الإقليمي الاتفاق على تخصيص 50 مليار دولار لمساعدة كييف وحل مسألة بدء المفاوضات بشأن توسيع المنظمة.وأشارت الصحيفة إلى أن زيلينسكي تحدث في القمة في شكل مؤتمر عبر الفيديو، على وجه الخصوص، أعرب رئيس الدولة عن أمله في استمرار تمويل أوكرانيا من قبل الشركاء الأوروبيين.وذكّر زيلينسكي قادة دول المنطقة بـ "وعدهم" ببدء مفاوضات بشأن انضمام أوكرانيا إلى الكومنولث الإقليمي، وفي الوقت نفسه، حث الرئيس المشاركين في القمة على "عدم خيانة إيمان الأوكرانيين في أوروبا". صرح زعيم حزب "الوطنيين الفرنسيين"، فلوريان فيليبو، أن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، غادر الولايات المتحدة الأمريكية، دون مساعدة مالية إضافية، ودعا السياسي كلا من فرنسا والاتحاد الأوروبي إلى التوقف أيضا عن تقديم الدعم لأوكرانيا.وقال فيليبو عبر صفحته على منصة "إكس": "تستمر الكارثة بالنسبة لزيلينسكي، الذي يغادر الولايات المتحدة خالي الوفاض! صفر مساعدات مالية إضافية، الصنبور لم يعد يتدفق! انتهى كل شيء!".وأشار فيليبو إلى أن الخطوة التي اتخذها زيلينسكي يائسة، الذي وصف أولئك الذين يرفضون تمويل أوكرانيا بأنهم "دمى" في يد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
https://sputnikarabic.ae/20231214/بوتين-كثيرون-في-الغرب-يؤمنون-بأن-روسيا-تتصرف-بالشكل-الصحيح-في-كل-شيء-1084096323.html
المجر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/1c/1074140884_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_6d7a9b8d830d0203756efac45409c2ec.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
زيلينسكي, أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم, المجر
زيلينسكي, أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم, المجر

إعلام غربي يكشف عن سبب عدم دعوة زيلينسكي إلى قمة الاتحاد الأوروبي

16:30 GMT 14.12.2023
© AP Photo / Leo Correaالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022.
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2023
© AP Photo / Leo Correa
تابعنا عبر
أفادت صحيفة أمريكية، اليوم الخميس، بأن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أراد أن يحضر شخصيا قمة الاتحاد الأوروبي، التي تجري في بروكسل، ومع ذلك ، لم يجرؤ رؤساء الدول الأعضاء في المنظمة على إرسال دعوة إليه بسبب رد الفعل السلبي المحتمل لرئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان.
وأوضحت الصحيفة أن الموضوع الرئيسي للمناقشة في القمة كان أوكرانيا، وفقا للبيان خلال الحدث، يعتزم ممثلو الدول الأعضاء في الكومنولث الإقليمي الاتفاق على تخصيص 50 مليار دولار لمساعدة كييف وحل مسألة بدء المفاوضات بشأن توسيع المنظمة.
وأضافت الصحيفة: "لكن أوربان يمنع كليهما، إذا لم يتمكنوا من عقد صفقة، فقد تكون قمة طويلة، يشاع أنها تستمر حتى عطلة نهاية الأسبوع".
وأشارت الصحيفة إلى أن زيلينسكي تحدث في القمة في شكل مؤتمر عبر الفيديو، على وجه الخصوص، أعرب رئيس الدولة عن أمله في استمرار تمويل أوكرانيا من قبل الشركاء الأوروبيين.
وذكّر زيلينسكي قادة دول المنطقة بـ "وعدهم" ببدء مفاوضات بشأن انضمام أوكرانيا إلى الكومنولث الإقليمي، وفي الوقت نفسه، حث الرئيس المشاركين في القمة على "عدم خيانة إيمان الأوكرانيين في أوروبا".
خطاب ومؤتمر صحفي السنوي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2023
بوتين: كثيرون في الغرب يؤمنون بأن روسيا تتصرف بالشكل الصحيح في كل شيء
13:33 GMT
صرح زعيم حزب "الوطنيين الفرنسيين"، فلوريان فيليبو، أن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، غادر الولايات المتحدة الأمريكية، دون مساعدة مالية إضافية، ودعا السياسي كلا من فرنسا والاتحاد الأوروبي إلى التوقف أيضا عن تقديم الدعم لأوكرانيا.
وقال فيليبو عبر صفحته على منصة "إكس": "تستمر الكارثة بالنسبة لزيلينسكي، الذي يغادر الولايات المتحدة خالي الوفاض! صفر مساعدات مالية إضافية، الصنبور لم يعد يتدفق! انتهى كل شيء!".
وأشار فيليبو إلى أن الخطوة التي اتخذها زيلينسكي يائسة، الذي وصف أولئك الذين يرفضون تمويل أوكرانيا بأنهم "دمى" في يد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Юг Израиля недалеко от границы с сектором Газа, после авиаударов Израиля - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. بوتين يقول إن روسيا ستزيد إمدادات المعدات والأدوية إلى قطاع غزة13:55 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:12 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала