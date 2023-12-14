https://sputnikarabic.ae/20231214/إعلام-غربي-يكشف-عن-سبب-عدم-دعوة-زيلينسكي-إلى-قمة-الاتحاد-الأوروبي-1084105412.html

إعلام غربي يكشف عن سبب عدم دعوة زيلينسكي إلى قمة الاتحاد الأوروبي

إعلام غربي يكشف عن سبب عدم دعوة زيلينسكي إلى قمة الاتحاد الأوروبي

أفادت صحيفة أمريكية، اليوم الخميس، بأن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أراد أن يحضر شخصيا قمة الاتحاد الأوروبي، التي تجري في بروكسل، ومع ذلك ، لم يجرؤ... 14.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-14T16:30+0000

2023-12-14T16:30+0000

2023-12-14T16:30+0000

زيلينسكي

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وأوضحت الصحيفة أن الموضوع الرئيسي للمناقشة في القمة كان أوكرانيا، وفقا للبيان خلال الحدث، يعتزم ممثلو الدول الأعضاء في الكومنولث الإقليمي الاتفاق على تخصيص 50 مليار دولار لمساعدة كييف وحل مسألة بدء المفاوضات بشأن توسيع المنظمة.وأشارت الصحيفة إلى أن زيلينسكي تحدث في القمة في شكل مؤتمر عبر الفيديو، على وجه الخصوص، أعرب رئيس الدولة عن أمله في استمرار تمويل أوكرانيا من قبل الشركاء الأوروبيين.وذكّر زيلينسكي قادة دول المنطقة بـ "وعدهم" ببدء مفاوضات بشأن انضمام أوكرانيا إلى الكومنولث الإقليمي، وفي الوقت نفسه، حث الرئيس المشاركين في القمة على "عدم خيانة إيمان الأوكرانيين في أوروبا". صرح زعيم حزب "الوطنيين الفرنسيين"، فلوريان فيليبو، أن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، غادر الولايات المتحدة الأمريكية، دون مساعدة مالية إضافية، ودعا السياسي كلا من فرنسا والاتحاد الأوروبي إلى التوقف أيضا عن تقديم الدعم لأوكرانيا.وقال فيليبو عبر صفحته على منصة "إكس": "تستمر الكارثة بالنسبة لزيلينسكي، الذي يغادر الولايات المتحدة خالي الوفاض! صفر مساعدات مالية إضافية، الصنبور لم يعد يتدفق! انتهى كل شيء!".وأشار فيليبو إلى أن الخطوة التي اتخذها زيلينسكي يائسة، الذي وصف أولئك الذين يرفضون تمويل أوكرانيا بأنهم "دمى" في يد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

https://sputnikarabic.ae/20231214/بوتين-كثيرون-في-الغرب-يؤمنون-بأن-روسيا-تتصرف-بالشكل-الصحيح-في-كل-شيء-1084096323.html

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