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РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231214/القوات-الروسية-تدمر-مواقع-للقوات-الأوكرانية-بالقرب-من-كراسني-ليمان--1084068416.html
القوات الروسية تدمر مواقع للقوات الأوكرانية بالقرب من كراسني ليمان
القوات الروسية تدمر مواقع للقوات الأوكرانية بالقرب من كراسني ليمان
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الخميس، أن تجمع قوات "المركز" دمر مواقع القوات الأوكرانية في اتجاه كراسنو ليمان في منطقة العملية العسكرية الخاصة. 14.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-14T02:40+0000
2023-12-14T02:40+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
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وأفادت وزارة الدفاع الروسية للصحفيين بأنه "في اتجاه كراسنو ليمان، في منطقة تنفيذ العملية العسكرية الخاصة، قامت فرق الصواريخ المتعددة الإطلاق "غراد" التابعة لتجمع قوات "المركز" بالتعاون مع وحدة طائرات مسيرة بتدمير المواقع المتموهة للقوات الأوكرانية".وأضافت الوزارة أن عناصر وحدة المراقبة التابعة للتشكيل العسكري قاموا بتنسيق الإصابة ومتابعة تدمير الهدف. وبعد إكمال المهمة، غادر الفريق الموقع الناري بسرعة من خلال تنفيذ تحرك دفاعي تكتيكي.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20231213/الدفاع-الروسية-تعلن-تحييد-150-عسكريا-أوكرانيا-على-محوري-كوبيانسك-وكراسني-ليمان-1084043363.html
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القوات الروسية, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
القوات الروسية, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا

القوات الروسية تدمر مواقع للقوات الأوكرانية بالقرب من كراسني ليمان

02:40 GMT 14.12.2023
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورجندي من القوات المسلحة الروسية أثناء التدريب القتالي في أحد ساحات التدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة
جندي من القوات المسلحة الروسية أثناء التدريب القتالي في أحد ساحات التدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2023
© Sputnik . Alexey Maishev
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الخميس، أن تجمع قوات "المركز" دمر مواقع القوات الأوكرانية في اتجاه كراسنو ليمان في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
وأفادت وزارة الدفاع الروسية للصحفيين بأنه "في اتجاه كراسنو ليمان، في منطقة تنفيذ العملية العسكرية الخاصة، قامت فرق الصواريخ المتعددة الإطلاق "غراد" التابعة لتجمع قوات "المركز" بالتعاون مع وحدة طائرات مسيرة بتدمير المواقع المتموهة للقوات الأوكرانية".
جندي من القوات المسلحة الروسية يطلق النار من قاذف لهب - شميل أثناء التدريب القتالي في أحد ساحات التدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2023
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الدفاع الروسية تعلن تحييد 150 عسكريا أوكرانيا على محوري كوبيانسك وكراسني ليمان
أمس, 11:47 GMT
وأضافت الوزارة أن عناصر وحدة المراقبة التابعة للتشكيل العسكري قاموا بتنسيق الإصابة ومتابعة تدمير الهدف. وبعد إكمال المهمة، غادر الفريق الموقع الناري بسرعة من خلال تنفيذ تحرك دفاعي تكتيكي.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
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