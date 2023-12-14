https://sputnikarabic.ae/20231214/القوات-الروسية-تدمر-مواقع-للقوات-الأوكرانية-بالقرب-من-كراسني-ليمان--1084068416.html
القوات الروسية تدمر مواقع للقوات الأوكرانية بالقرب من كراسني ليمان
القوات الروسية تدمر مواقع للقوات الأوكرانية بالقرب من كراسني ليمان
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الخميس، أن تجمع قوات "المركز" دمر مواقع القوات الأوكرانية في اتجاه كراسنو ليمان في منطقة العملية العسكرية الخاصة. 14.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-14T02:40+0000
2023-12-14T02:40+0000
2023-12-14T02:40+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
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وأفادت وزارة الدفاع الروسية للصحفيين بأنه "في اتجاه كراسنو ليمان، في منطقة تنفيذ العملية العسكرية الخاصة، قامت فرق الصواريخ المتعددة الإطلاق "غراد" التابعة لتجمع قوات "المركز" بالتعاون مع وحدة طائرات مسيرة بتدمير المواقع المتموهة للقوات الأوكرانية".وأضافت الوزارة أن عناصر وحدة المراقبة التابعة للتشكيل العسكري قاموا بتنسيق الإصابة ومتابعة تدمير الهدف. وبعد إكمال المهمة، غادر الفريق الموقع الناري بسرعة من خلال تنفيذ تحرك دفاعي تكتيكي.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20231213/الدفاع-الروسية-تعلن-تحييد-150-عسكريا-أوكرانيا-على-محوري-كوبيانسك-وكراسني-ليمان-1084043363.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
القوات الروسية, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
القوات الروسية, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
القوات الروسية تدمر مواقع للقوات الأوكرانية بالقرب من كراسني ليمان
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الخميس، أن تجمع قوات "المركز" دمر مواقع القوات الأوكرانية في اتجاه كراسنو ليمان في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
وأفادت وزارة الدفاع الروسية للصحفيين بأنه "في اتجاه كراسنو ليمان، في منطقة تنفيذ العملية العسكرية الخاصة، قامت فرق الصواريخ المتعددة الإطلاق "غراد" التابعة لتجمع قوات "المركز" بالتعاون مع وحدة طائرات مسيرة بتدمير المواقع المتموهة للقوات الأوكرانية".
وأضافت الوزارة أن عناصر وحدة المراقبة التابعة للتشكيل العسكري قاموا بتنسيق الإصابة ومتابعة تدمير الهدف. وبعد إكمال المهمة، غادر الفريق الموقع الناري بسرعة من خلال تنفيذ تحرك دفاعي تكتيكي.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف
، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.