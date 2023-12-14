https://sputnikarabic.ae/20231214/عناصر-نظام-كييف-ينبطحون-أمام-جنود-روس-ويسلمون-أنفسهم-فيديو-1084072181.html
عناصر نظام كييف "ينبطحون" أمام جنود روس ويسلمون أنفسهم... فيديو
عناصر نظام كييف "ينبطحون" أمام جنود روس ويسلمون أنفسهم... فيديو
أفادت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الروسية في اتجاه زابوروجيه، أطلقت النار على القوات المسلحة الأوكرانية، في بلدة رابوتينو، وفقدت كييف ما يصل إلى 45... 14.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-14T07:45+0000
2023-12-14T07:45+0000
2023-12-14T07:45+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
نادي الفيديو
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ونشرت الدفاع الروسية، مقطع فيديو يوثق قيام القوات الروسية، بتحييد مجموعة عسكرية أوكرانية، وأسر جنديين أوكرانيين، بالقرب من بلدة رابوتينو في مقاطعة زابوروجيه.وقالت الدفاع الروسية: "في اتجاه زابوروجيه، أطلقت وحدات من مجموعة القوات الروسية، بدعم من المدفعية، النار على أفراد ومعدات اللواءين الميكانيكيين 33 و65 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، في بلدة رابوتينو في مقاطعة زابوروجيه، وبلغت خسائر العدو اليومية في هذا الاتجاه ما يصل إلى 45 عسكريا، ومركبتين".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.شاهد أيضا: جنود روس يطلقون مسيرات انتحارية تفتك بأوكار نظام كييف... فيديوشاهد أيضا: مدفع "دي- 30" الروسي يدمر آليات أوكرانية مدججة بالذخائر... فيديوشاهد أيضا: دبابات "تي-72 بي3" تخترق الثلوج وتهاجم القوات الأوكرانية على محور كوبيانسك... فيديوشاهد أيضا: دبابة روسية "مموهة" تدك مواقع أوكرانية على جبهة كوبيانسك... فيديو
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم, نادي الفيديو
روسيا, العالم, نادي الفيديو
عناصر نظام كييف "ينبطحون" أمام جنود روس ويسلمون أنفسهم... فيديو
أفادت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الروسية في اتجاه زابوروجيه، أطلقت النار على القوات المسلحة الأوكرانية، في بلدة رابوتينو، وفقدت كييف ما يصل إلى 45 عسكريًا.
ونشرت الدفاع الروسية، مقطع فيديو يوثق قيام القوات الروسية، بتحييد مجموعة عسكرية أوكرانية، وأسر جنديين أوكرانيين، بالقرب من بلدة رابوتينو في مقاطعة زابوروجيه.
ويظهر في الفيديو تقدم القوات الروسية، إلى معاقل القوات الأوكرانية، وإطلاق النار عليهم وتحييد عدد منهم، وإثر العملية تمكنت القوات الروسية من أسر جنديين أوكرانيين.
وقالت الدفاع الروسية: "في اتجاه زابوروجيه، أطلقت وحدات من مجموعة القوات الروسية، بدعم من المدفعية، النار على أفراد ومعدات اللواءين الميكانيكيين 33 و65 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، في بلدة رابوتينو في مقاطعة زابوروجيه، وبلغت خسائر العدو اليومية في هذا الاتجاه ما يصل إلى 45 عسكريا، ومركبتين".
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف
، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية
، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
وبعد أكثر من عام على بدء العملية
، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.