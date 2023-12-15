https://sputnikarabic.ae/20231215/إعلام-غربي-على-أوكرانيا-تقنين-ذخائرها-تحت-وطأة-الضربات-الروسية-1084153379.html
إعلام غربي: على أوكرانيا تقنين ذخائرها تحت وطأة الضربات الروسية
إعلام غربي: على أوكرانيا تقنين ذخائرها تحت وطأة الضربات الروسية
أفادت وسائل إعلام غربية، اليوم الجمعة، بأنه يتعين على القوات المسلحة الأوكرانية تقنين الصواريخ والقذائف، بينما يقوم الجيش الروسي بقصف مكثف. 15.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-15T17:15+0000
2023-12-15T17:15+0000
2023-12-15T17:15+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
رصد عسكري
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وأكدت الصحيفة أن الجيش الروسي يهاجم بكثافة أكبر بخمس إلى سبع مرات من الوحدات الأوكرانية قائلة: "القوات الأوكرانية تقنن بالفعل الذخيرة، بينما القوات الروسية تقصف بكثافة وترد على إطلاق النار".وأضافت الصحيفة نقلا عن مسؤولين غربيين، أن أوكرانيا ستستنفد أولا احتياطياتها من الصواريخ البعيدة المدى، ثم تنفد ذخيرة الدفاع الجوي، تليها قذائف المدفعية والمضادة للدبابات والمضادة للطائرات.وفي 15 ديسمبر، اعتبر الكرملين مقاومة كييف عديمة الفائدة. وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف في مقابلة مع "إن بي سي نيوز" إنه حتى بدعم من الغرب، وأوكرانيا ليست قادرة على مضاهات إمكانات روسيا.وقال بيسكوف في مقابلة إعلامية: "أخبرهم أن يذهبوا ويموتوا. لا تقلق، سنمنحك ما يكفي من المال والأسلحة الكافية، لكن عليك أن تذهب وتموت وأنت تعلم جيدا أنهم (أوكرانيا) لن يكونوا قادرين على الفوز (في الصراع)."وأضاف بيسكوف (باللغة الإنجليزية) في مقابلة مع شبكة "إن بي سي": "عليكم أن تدركو مسؤوليتكم عن هذا، أنتم تطيلون أمد هذا الصراع". مشيرا إلى أن واشنطن تقدم مساعدات عسكرية ومالية لأوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20231215/ضابط-فرنسي-يصف-ما-ينتظر-قوات-كييف-في-الشتاء-1084151429.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم, رصد عسكري
إعلام غربي: على أوكرانيا تقنين ذخائرها تحت وطأة الضربات الروسية
أفادت وسائل إعلام غربية، اليوم الجمعة، بأنه يتعين على القوات المسلحة الأوكرانية تقنين الصواريخ والقذائف، بينما يقوم الجيش الروسي بقصف مكثف.
وأكدت الصحيفة أن الجيش الروسي يهاجم بكثافة أكبر بخمس إلى سبع مرات من الوحدات الأوكرانية قائلة: "القوات الأوكرانية تقنن بالفعل الذخيرة، بينما القوات الروسية تقصف بكثافة وترد على إطلاق النار".
وأضافت الصحيفة نقلا عن مسؤولين غربيين، أن أوكرانيا ستستنفد أولا احتياطياتها من الصواريخ البعيدة المدى، ثم تنفد ذخيرة الدفاع الجوي، تليها قذائف المدفعية والمضادة للدبابات والمضادة للطائرات.
وفي 15 ديسمبر، اعتبر الكرملين مقاومة كييف عديمة الفائدة. وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف في مقابلة مع "إن بي سي نيوز" إنه حتى بدعم من الغرب، وأوكرانيا ليست قادرة على مضاهات إمكانات روسيا.
وصرح بيسكوف، اليوم الجمعة، بأن الولايات المتحدة تعرف تماما أن أوكرانيا لا يمكنها كسب الصراع.
وقال بيسكوف في مقابلة إعلامية: "أخبرهم أن يذهبوا ويموتوا. لا تقلق، سنمنحك ما يكفي من المال والأسلحة الكافية، لكن عليك أن تذهب وتموت وأنت تعلم جيدا أنهم (أوكرانيا) لن يكونوا قادرين على الفوز (في الصراع)."
وأضاف بيسكوف (باللغة الإنجليزية) في مقابلة مع شبكة "إن بي سي": "عليكم أن تدركو مسؤوليتكم عن هذا، أنتم تطيلون أمد هذا الصراع". مشيرا إلى أن واشنطن تقدم مساعدات عسكرية ومالية لأوكرانيا.