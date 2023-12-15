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РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231215/الدفاع-الروسية-تؤكد-إسقاط-26-مسيرة-أوكرانية-فوق-شبه-جزيرة-القرم-1084156634.html
الدفاع الروسية تؤكد إسقاط 26 مسيرة أوكرانية فوق شبه جزيرة القرم
الدفاع الروسية تؤكد إسقاط 26 مسيرة أوكرانية فوق شبه جزيرة القرم
قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان، اليوم الجمعة، إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 26 طائرة من دون طيار أوكرانية فوق شبه جزيرة القرم. 15.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-15T20:03+0000
2023-12-15T20:03+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
رصد عسكري
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وأوضحت الدفاع في البيان: "اليوم، في الفترة من 20.30 إلى 22.30 بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات من دون طيار على أهداف في أراضي جمهورية القرم، ودمرت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 26 طائرة أوكرانية دون طيار فوق شبه جزيرة القرم".وأضافت وزارة الدفاع الروسية في بيان أن القوات الجوية الروسية والدفاع الجوي والمدفعية تمكنت من إسقاط عشرات الطائرات المسيرة وأسر 82 جنديا أوكرانيا على عدة محاور في منطقة العملية العسكرية الخاصة.وأشارت الدفاع إلى أنه تم إسقاط مروحية "مي-8" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية بالقرب من تياجينكا في مقاطعة خيرسون، وكانت خسائر هذا الأسبوع هي صاروخ "توشكا-يو" التكتيكي، وصاروخين من طراز "إس-200" الموجهة المضادة للطائرات، و17 صاروخا من طراز "هيمارس"، بالإضافة إلى 119 طائرة من دون طيار.
https://sputnikarabic.ae/20231215/بوتين-روسيا-تطور-قوات-الردع-الاستراتيجي-1084155404.html
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روسيا, العالم, رصد عسكري
روسيا, العالم, رصد عسكري

الدفاع الروسية تؤكد إسقاط 26 مسيرة أوكرانية فوق شبه جزيرة القرم

20:03 GMT 15.12.2023
طائرة دون طيار تشيكية "بريموكو وان"
طائرة دون طيار تشيكية بريموكو وان - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2023
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قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان، اليوم الجمعة، إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 26 طائرة من دون طيار أوكرانية فوق شبه جزيرة القرم.
وأوضحت الدفاع في البيان: "اليوم، في الفترة من 20.30 إلى 22.30 بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات من دون طيار على أهداف في أراضي جمهورية القرم، ودمرت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 26 طائرة أوكرانية دون طيار فوق شبه جزيرة القرم".
وأضافت وزارة الدفاع الروسية في بيان أن القوات الجوية الروسية والدفاع الجوي والمدفعية تمكنت من إسقاط عشرات الطائرات المسيرة وأسر 82 جنديا أوكرانيا على عدة محاور في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
خطاب ومؤتمر صحفي السنوي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2023
بوتين: روسيا تطور قوات الردع الاستراتيجي
18:53 GMT
وأكّدت الدفاع أنه خلال الأسبوع، تم أسر 82 جنديا أوكرانيا استسلموا طواعية، 25 منهم في اليوم الماضي وحده.
وأشارت الدفاع إلى أنه تم إسقاط مروحية "مي-8" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية بالقرب من تياجينكا في مقاطعة خيرسون، وكانت خسائر هذا الأسبوع هي صاروخ "توشكا-يو" التكتيكي، وصاروخين من طراز "إس-200" الموجهة المضادة للطائرات، و17 صاروخا من طراز "هيمارس"، بالإضافة إلى 119 طائرة من دون طيار.
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