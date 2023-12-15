https://sputnikarabic.ae/20231215/بوتين-روسيا-تطور-قوات-الردع-الاستراتيجي-1084155404.html

بوتين: روسيا تطور قوات الردع الاستراتيجي

بوتين: روسيا تطور قوات الردع الاستراتيجي

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، بأن روسيا تطور قوات ردع استراتيجية. 15.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-15T18:53+0000

2023-12-15T18:53+0000

2023-12-15T18:53+0000

فلاديمير بوتين

روسيا

مجلس الدوما

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وأوضح بوتين في اجتماع مع قادة الفصائل وقيادة مجلس الدوما: "من المهم، على الرغم من الأحداث الصعبة الحالية، أن نواصل تطوير البنية التحتية، حيث أطلقنا اليوم جسرا جديدا، وهو أمر مهم للغاية لأنه منفذ إضافي إلى الشمال، إلى المحيط، ونحن نعمل على تطوير قوات الردع الاستراتيجي،علاوة على ذلك، هذه مشاريع واسعة النطاق".وعبر بوتين عن شكره للبرلمانيين الروس: "أود أن أعرب عن بعض كلمات الامتنان لكم على موقفكم الموحد على المنصات الدولية، هنا، من الواضح تماما أن ممثلي جميع الفصائل يتصرفون كـ"جبهة موحدة"، إذ يمكننا استخدام مثل هذه المصطلحات العسكرية تماما، لأن الجميع يحمي المصالح الوطنية لروسيا".وفي تعليق على ما جاء في المؤتمر الصحفي السنوي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اعتبر السفير الروسي السابق لدى لبنان، ألكسندر زاسبكين، أن الشق الداخلي الروسي تغلب على المواضيع الأخرى، خصوصًا أن هذا الشق يتعلق مباشرة بهموم الشعب الروسي، فضلًا عن كونه يأتي بعد إعلان الرئيس بوتين، ترشحه لولاية رئاسية جديدة.وتحدث زاسبكين في لقاء مع إذاعة "سبوتنيك"، قائلا : "نحن محظوظون برئيس يمتلك النظرة الاستراتيجية للأمور وضليع بتفاصيل كافة المجالات والملفات، لذلك كان من المهم الاستماع لتقييمه للمرحلة الحالية وما قد يحمله المستقبل، وقد لمسنا تفاؤله على مختلف الصعد".

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فلاديمير بوتين, روسيا, مجلس الدوما