https://sputnikarabic.ae/20231215/ماكرون-يشك-في-انضمام-أوكرانيا-القريب-إلى-الاتحاد-الأوروبي-1084154444.html

ماكرون يشك في انضمام أوكرانيا القريب إلى الاتحاد الأوروبي

ماكرون يشك في انضمام أوكرانيا القريب إلى الاتحاد الأوروبي

صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، بأن الاتحاد الأوروبي لا يزال بعيدا جدا عن التوسع الحقيقي، بما في ذلك أوكرانيا، وقرار بدء المفاوضات سياسي فقط... 15.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-15T17:49+0000

2023-12-15T17:49+0000

2023-12-15T17:49+0000

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وأوضح ماكرون في مؤتمر صحفي عقب قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "نحن بعيدون جدا عن توسيع حقيقي للاتحاد الأوروبي، بما في ذلك أوكرانيا، وعلى أي حال، مهما كان هذا التوسيع، فإنه سيتطلب إصلاحا عميقا لقواعدنا، ولن يكون ذلك ممكنا إلا بزيادة كبيرة في التمويل أو باستبدال الآليات والقواعد القائمة".وردا على سؤال حول مخاطر انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي للقطاع الزراعي، أكد ماكرون أن هذا لن يكون "على حساب مزارعينا".وأشار إلى أن قرار بدء المفاوضات بشأن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي هو قرار سياسي "ليس له أهمية قانونية"، والقرار القانوني هو افتتاح مؤتمر حكومي دولي.وأشار ماكرون إلى أن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي لن يكون ممكنا إلا إذا استوفت كييف جميع الشروط اللازمة، "وإذا لم يحدث ذلك، فلن تكون هناك بداية للمفاوضات".كما أعرب عن أمله في أنه بحلول فبراير/ شباط المفاوضات بشأن تخصيص التمويل لأوكرانيا سيكون أسهل.

https://sputnikarabic.ae/20231215/ماكرون-يرجئ-فجأة-زيارة-إلى-لبنان-إلى-أجل-غير-معلوم-1084152591.html

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