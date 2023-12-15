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ماكرون يشك في انضمام أوكرانيا القريب إلى الاتحاد الأوروبي
ماكرون يشك في انضمام أوكرانيا القريب إلى الاتحاد الأوروبي
صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، بأن الاتحاد الأوروبي لا يزال بعيدا جدا عن التوسع الحقيقي، بما في ذلك أوكرانيا، وقرار بدء المفاوضات سياسي فقط... 15.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-15T17:49+0000
2023-12-15T17:49+0000
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وأوضح ماكرون في مؤتمر صحفي عقب قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "نحن بعيدون جدا عن توسيع حقيقي للاتحاد الأوروبي، بما في ذلك أوكرانيا، وعلى أي حال، مهما كان هذا التوسيع، فإنه سيتطلب إصلاحا عميقا لقواعدنا، ولن يكون ذلك ممكنا إلا بزيادة كبيرة في التمويل أو باستبدال الآليات والقواعد القائمة".وردا على سؤال حول مخاطر انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي للقطاع الزراعي، أكد ماكرون أن هذا لن يكون "على حساب مزارعينا".وأشار إلى أن قرار بدء المفاوضات بشأن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي هو قرار سياسي "ليس له أهمية قانونية"، والقرار القانوني هو افتتاح مؤتمر حكومي دولي.وأشار ماكرون إلى أن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي لن يكون ممكنا إلا إذا استوفت كييف جميع الشروط اللازمة، "وإذا لم يحدث ذلك، فلن تكون هناك بداية للمفاوضات".كما أعرب عن أمله في أنه بحلول فبراير/ شباط المفاوضات بشأن تخصيص التمويل لأوكرانيا سيكون أسهل.
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أخبار أوكرانيا, أخبار الاتحاد الأوروبي, المجر, العالم
أخبار أوكرانيا, أخبار الاتحاد الأوروبي, المجر, العالم

ماكرون يشك في انضمام أوكرانيا القريب إلى الاتحاد الأوروبي

17:49 GMT 15.12.2023
© AFP 2023 / TERESA SUAREZالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يلقي كلمة خلال مؤتمر السفراء في قصر الإليزيه بباريس، 28 أغسطس/ آب 2023
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يلقي كلمة خلال مؤتمر السفراء في قصر الإليزيه بباريس، 28 أغسطس/ آب 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2023
© AFP 2023 / TERESA SUAREZ
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صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، بأن الاتحاد الأوروبي لا يزال بعيدا جدا عن التوسع الحقيقي، بما في ذلك أوكرانيا، وقرار بدء المفاوضات سياسي فقط وليس له قوة قانونية.
وأوضح ماكرون في مؤتمر صحفي عقب قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "نحن بعيدون جدا عن توسيع حقيقي للاتحاد الأوروبي، بما في ذلك أوكرانيا، وعلى أي حال، مهما كان هذا التوسيع، فإنه سيتطلب إصلاحا عميقا لقواعدنا، ولن يكون ذلك ممكنا إلا بزيادة كبيرة في التمويل أو باستبدال الآليات والقواعد القائمة".
وردا على سؤال حول مخاطر انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي للقطاع الزراعي، أكد ماكرون أن هذا لن يكون "على حساب مزارعينا".
وأضاف ماكرون: "اليوم ما زلنا بعيدين جدا عن هذا (قبول أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي)، أنا ملتزم بسيادة أوروبا من حيث الزراعة، وسنواصل حمايتها والحفاظ على مرافق الإنتاج لدينا".
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وأشار إلى أن قرار بدء المفاوضات بشأن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي هو قرار سياسي "ليس له أهمية قانونية"، والقرار القانوني هو افتتاح مؤتمر حكومي دولي.
وقال ماكرون إن الأشهر المقبلة حاسمة بالنسبة للمجر، "وأتوقع أن يتصرف فيكتور أوربان، الذي أخذ رأيه ومصالحه في الاعتبار، بطريقة أوروبية ولا يقوض التقدم السياسي".
وأشار ماكرون إلى أن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي لن يكون ممكنا إلا إذا استوفت كييف جميع الشروط اللازمة، "وإذا لم يحدث ذلك، فلن تكون هناك بداية للمفاوضات".
كما أعرب عن أمله في أنه بحلول فبراير/ شباط المفاوضات بشأن تخصيص التمويل لأوكرانيا سيكون أسهل.
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