https://sputnikarabic.ae/20231215/مقتل-12-شرطيا-في-هجوم-مسلح-على-مقر-أمني-في-إيران-1084129895.html
مقتل 12 شرطيا في هجوم مسلح على مقر أمني في إيران
مقتل 12 شرطيا في هجوم مسلح على مقر أمني في إيران
أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الجمعة، بوقوع هجوم على مقر قيادة الشرطة في مدينة راسك في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران، أودى بحياة 12 شرطيا. 15.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-15T08:20+0000
2023-12-15T08:20+0000
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وحسب وكالة "أنباء فارس"، قال المدعي العام في المحافظة، إن "مسلحين شنوا الهجوم على مقر قوى الأمن في مدينة راسك، ما أودى بحياة 12 شرطيًا وإصابة 7 آخرين، خلال تصديهم للهجوم".وأفادت الوكالة بأن قوات الأمن تمكنت من قتل وإصابة عدد من المسلحين، الذين شنوا الهجوم، فيما لاذ بعضهم بالفرار.وأوضحت الوكالة، نقلا عن قوات الأمن الإيرانية، أن "الوضع الآن بات تحت السيطرة".يشار إلى أن محافظة سيستان وبلوشستان تقع جنوب شرقي إيران، وهي على الحدود مع أفغانستان وباكستان.وتصاعدت، في الآونة الأخيرة، المواجهات بين القوات الأمنية الإيرانية ومسلحين جنوب شرقي البلاد.وتكررت على نحو متزايد، خلال الأشهر الأخيرة، حوادث استهداف ضباط الحرس الثوري وأجهزة الأمن الإيرانية، في مناطق متفرقة من البلاد.وتقول إيران إن هؤلاء المسلحين من "الجماعات المعادية للثورة"، في إشارة إلى المعارضين للسلطات الإيرانية.
https://sputnikarabic.ae/20230708/مقتل-شرطي-إثر-هجوم-انتحاري-على-مركز-للشرطة-في-إيران-1078848139.html
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إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
مقتل 12 شرطيا في هجوم مسلح على مقر أمني في إيران
08:20 GMT 15.12.2023 (تم التحديث: 08:23 GMT 15.12.2023)
أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الجمعة، بوقوع هجوم على مقر قيادة الشرطة في مدينة راسك في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران، أودى بحياة 12 شرطيا.
وحسب وكالة
"أنباء فارس"، قال المدعي العام في المحافظة، إن "مسلحين شنوا الهجوم على مقر قوى الأمن في مدينة راسك، ما أودى بحياة 12 شرطيًا وإصابة 7 آخرين، خلال تصديهم للهجوم".
وأفادت الوكالة بأن قوات الأمن تمكنت من قتل وإصابة عدد من المسلحين، الذين شنوا الهجوم، فيما لاذ بعضهم بالفرار.
وأوضحت الوكالة، نقلا عن قوات الأمن الإيرانية، أن "الوضع الآن بات تحت السيطرة".
ووفقا للوكالة، أعلنت جماعة "جيش الظلم" الإرهابية مسؤوليتها عن الهجوم المسلح.
يشار إلى أن محافظة سيستان وبلوشستان تقع جنوب شرقي إيران، وهي على الحدود مع أفغانستان وباكستان.
وتصاعدت، في الآونة الأخيرة، المواجهات بين القوات الأمنية الإيرانية ومسلحين جنوب شرقي البلاد.
وتكررت على نحو متزايد، خلال الأشهر الأخيرة، حوادث استهداف ضباط الحرس الثوري
وأجهزة الأمن الإيرانية، في مناطق متفرقة من البلاد.
وتقول إيران إن هؤلاء المسلحين من "الجماعات المعادية للثورة"، في إشارة إلى المعارضين للسلطات الإيرانية.