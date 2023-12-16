https://sputnikarabic.ae/20231216/إعلان-حالة-التأهب-الجوي-في-4-مقاطعات-أوكرانية-1084195020.html

إعلان حالة التأهب الجوي في 4 مقاطعات أوكرانية

إعلان حالة التأهب الجوي في 4 مقاطعات أوكرانية

أظهرت بيانات الخرائط الخاصة بوزارة التحول الرقمي الأوكرانية، أنه تم إعلان حالة التأهب الجوي ودوي صفارات الإنذار في مقاطعات أوديسا ونيكولاييف وكيروفوغراد... 16.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-16T23:07+0000

2023-12-16T23:07+0000

2023-12-16T23:07+0000

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موسكو- سبوتنيك. وبحسب ما جاءت به الخرائط، دوت صفارات الإنذار في البداية في مقاطعة نيكولاييف عند الساعة 22.05، وفي الساعة 22.40 دوت الصفارات في مقاطعة كيروفوغراد ، وفي مقاطعتي أوديسا وتشيركاسي دوت صفارات الإنذار عند الساعة 23.56 و00.01 على التوالي.يشار إلى أن أنظمة الحرب الإلكترونية "موسكو-1" المنتشرة في اتجاه كوبيانسك، المجال الجوي في أوكرانيا والدول الأوروبية على مدار الساعة.يحدد الرادار، باستخدام انبعاث الراديو السلبي، اتجاه طائرات العدو والمروحيات والصواريخ المجنحة، وخلال هجوم واسع النطاق، تختار المعدات الذكية في النظام بشكل مستقل الأهداف ذات الأولوية لتدميرها.يمكن لـ "موسكو-1" إعطاء مهام لتسعة أنظمة حرب إلكترونية وأنظمة دفاع جوي يتم التحكم فيها، في وقت واحد.وبدأت الهجمات على البنية التحتية الأوكرانية من قبل القوات المسلحة الروسية في 10 أكتوبر/ تشرين الأول، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي تقف وراءه، وفقًا للسلطات الروسية، الأجهزة الأمنية الأوكرانية.تُشن الضربات على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات، ومنذ ذلك الحين، تدوي صفارات الإنذار من الغارات الجوية في المقاطعات الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.

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