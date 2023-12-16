https://sputnikarabic.ae/20231216/إعلان-ولي-عهد-الكويت-الشيخ-مشعل-الأحمد-الصباح-أميرا-للبلاد-1084175008.html
إعلان ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح أميرا للبلاد
إعلان ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح أميرا للبلاد
نعى مجلس الوزراء الكويتي، اليوم السبت، وفاة أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح. 16.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-16T11:45+0000
2023-12-16T11:45+0000
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وقال مجلس الوزراء، في بيان له، إنه "ينادي بولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أميرا للبلاد"، حسب وكالة "كونا" الكويتية.وأضاف البيان أن "دولة الكويت تعلن الحداد الرسمي لمدة 40 يوماً وإغلاق الدوائر الرسمية لمدة 3 أيام تنتهي مساء يوم الثلاثاء 19 ديمسبر/ كانون الأول 2023".وأعلن الديوان الأميري الكويتي، في وفت سابق اليوم، وفاة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت عن عمر يناهز الـ86 عاما.وقال وزير شؤون الديوان الأميري، في بيان له، إنه "ببالغ الحزن والأسى ننعى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة المغفور له بإذن الله تعالى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم السبت".وتعرض أمير الكويت منذ أسبوعين، لوعكة صحية طارئة، نُقل على أثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج وإجراء فحوصات طبية.ووقتها، قال وزير الديوان الأميري إن "أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح دخل المستشفى إثر وعكة صحية طارئة لتلقي العلاج اللازم وإجراء فحوصات طبية".يذكر أن أمير الكويت كان قد فوض في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر 2021، ولي العهد بممارسة بعض المهام الدستورية لأمير البلاد، والتي ينوب عنه فيها خاصة خلال فترات المرض.
https://sputnikarabic.ae/20231216/مصر-تعلن-الحداد-لمدة-3-أيام-على-رحيل-أمير-الكويت-1084173337.html
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الكويت, أخبار الكويت اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
الكويت, أخبار الكويت اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
إعلان ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح أميرا للبلاد
11:45 GMT 16.12.2023 (تم التحديث: 11:58 GMT 16.12.2023)
يتبع
نعى مجلس الوزراء الكويتي، اليوم السبت، وفاة أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.
وقال مجلس الوزراء، في بيان له، إنه "ينادي بولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أميرا للبلاد"، حسب وكالة "كونا" الكويتية.
وأضاف البيان أن "دولة الكويت تعلن الحداد الرسمي لمدة 40 يوماً وإغلاق الدوائر الرسمية لمدة 3 أيام تنتهي مساء يوم الثلاثاء 19 ديمسبر/ كانون الأول 2023".
وأعلن الديوان الأميري الكويتي، في وفت سابق اليوم، وفاة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح
أمير دولة الكويت عن عمر يناهز الـ86 عاما.
وقال وزير شؤون الديوان الأميري، في بيان له، إنه "ببالغ الحزن والأسى ننعى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة المغفور له بإذن الله تعالى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم السبت".
وتعرض أمير الكويت منذ أسبوعين، لوعكة صحية طارئة
، نُقل على أثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج وإجراء فحوصات طبية.
ووقتها، قال وزير الديوان الأميري إن "أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح دخل المستشفى إثر وعكة صحية طارئة لتلقي العلاج اللازم وإجراء فحوصات طبية".
يذكر أن أمير الكويت كان قد فوض في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر 2021، ولي العهد بممارسة بعض المهام الدستورية لأمير البلاد، والتي ينوب عنه فيها خاصة خلال فترات المرض.