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https://sputnikarabic.ae/20231214/أنصار-الله-اليمنية-هاجمنا-سفينة-كانت-في-طريقها-إلى-إسرائيل-وحققنا-إصابة-مباشرة-1084122510.html
"أنصار الله" اليمنية: هاجمنا سفينة كانت في طريقها إلى إسرائيل وحققنا "إصابة مباشرة"
"أنصار الله" اليمنية: هاجمنا سفينة كانت في طريقها إلى إسرائيل وحققنا "إصابة مباشرة"
أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، مساء اليوم الخميس، استهداف سفينة كانت في طريقها إلى إسرائيل بطائرة مسيرة وتحقيق "إصابة مباشرة". 14.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-14T21:00+0000
2023-12-14T21:00+0000
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جاء ذلك في بيان للمتحدث العسكري باسم الجماعة العميد يحيى سريع، نشره بحسابه على منصة "إكس".وقال سريع إن العملية جاءت: "انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني الذي يتعرض في هذه الأثناء للقتل والتدمير والحصار في قطاع غزة واستجابةً لنداءات الأحرار من أبناء شعبنا اليمني العظيم وأبناء أمتنا".وأضاف: "نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عملية عسكرية ضد سفينة حاويات "ميرسيك جبرلاتر" كانت متجهة إلى الكيان الإسرائيلي وقد تم استهدافها بطائرة مسيرة وكانت الإصابة مباشرة".وأوضح سريع أن "عملية الاستهداف جاءت بعد رفض طاقم السفينة الاستجابة لنداءات القوات البحرية اليمنية".وأشار إلى أن "القوات المسلحة اليمنية نجحت في منع مرور عدة سفن كانت متجهة للكيان الإسرائيلي خلال الـ 48 ساعة الماضية".وأكد أن "القوات المسلحة اليمنية تؤكد استمرارها في منع كافة السفن المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية من الملاحة في البحرين العربي والأحمر حتى إدخال ما يحتاجه إخواننا الصامدون في قطاع غزة من غذاء ودواء".وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الخميس، عن حادثة جديدة في محيط باب المندب قبالة سواحل اليمن.وقالت الهيئة البحرية، في بيان لها، إنها "تلقت تقارير عن وقوع حادثة في المحيط الهندي بمحيط باب المندب قبالة السواحل اليمنية".وكانت الهيئة قد أعلنت، أمس الأربعاء، أنها "تلقت تقارير عن وقوع حادث جديد قبالة سواحل عُمان في البحر الأحمر". وقالت إن "5 إلى 6 قوارب على متنها أسلحة اقتربت من سفينة بالقرب من سواحل عمان"، لافتة إلى أن "القوارب كانت مزودة بمدافع ولاحقت السفينة لمدة 90 دقيقة".كما أعلنت الهيئة في وقت سابق، أنها تلقت تقريرا حول وقوع حادث في محيط مضيق باب المندب غرب ميناء الحديدة اليمني، وأوضحت أنها "تلقت تقريرا بشأن وقوع حادث على بعد نحو 50 ميلا بحريا غرب باب المندب باليمن"، ونصحت السفن بتوخي الحذر والإبلاغ عن أي أنشطة مثيرة للشبهات.وأعلنت القوات المسلحة التابعة لجماعة "أنصار الله" في اليمن، الثلاثاء الماضي، أن "القوات البحرية نفذت عملية عسكرية ضد سفينة ستراندا النرويجية".وقال المتحدث العسكري باسم "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، إنه "تم استهداف السفينة النرويجية التي كانت متجهة إلى إسرائيل، بصاروخ بحري"، مشيرًا إلى أن "القوات البحرية، منعت في اليومين الماضيين، مرور سفن استجابت لتحذيراتنا دون استهداف".وأضاف، بقوله: "لم نستهدف السفينة النرويجية، إلا بعد رفض طاقمها الاستجابة للتحذيرات"، مؤكدا أن "أنصار الله، لن تتردد في استهداف أي سفينة تخالف التحذيرات، وستمنع السفن المتجهة إلى إسرائيل من الملاحة حتى إدخال مساعدات إلى غزة".وأعلنت إدارة عمليات التجارة البحرية البريطانية، صباح الثلاثاء، أنها تلقت تقريرًا عن حادث على سفينة في محيط باب المندب، بالقرب من سواحل اليمن.وقالت الإدارة، على موقعها الرسمي، إن "الحادث الذي وقع على بُعد 15 ميلًا غرب ميناء المخاء في اليمن، قيد التحقيق، وأنه تم الإبلاغ عن سلامة جميع أفراد طاقم السفينة المستهدفة".يشار إلى أن جماعة "أنصار الله" اليمنية احتجزت، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، سفينة "غالكسي ليدر"، المملوكة لرجل الأعمال الإسرائيلي رامي أنغر، وقالت إن ذلك جاء "ردًا على القصف الإسرائيلي لقطاع غزة".وهددت الجماعة بالاستهداف الكامل لجميع السفن التي تحمل العلم الإسرائيلي، والتي يتم تشغيلها أو يكون ملكها لشركات إسرائيلية.وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، في وقت سابق، أن سفينة حربية أمريكية وسفنا تجارية عدة تعرضت لهجمات في البحر الأحمر.وصرح البيت الأبيض بأن الهجمات على السفن في البحر الأحمر "مدعومة من إيران"، ما يشكل تهديدًا للسلام والاستقرار الدوليين، بعد استهداف ثلاث سفن.
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العالم العربي, العالم, أنصار الله, أخبار اليمن الأن, إسرائيل, الأخبار

"أنصار الله" اليمنية: هاجمنا سفينة كانت في طريقها إلى إسرائيل وحققنا "إصابة مباشرة"

21:00 GMT 14.12.2023
© AFP 2023 / MOHAMMED HUWAISسفينة على سواحل اليمن
سفينة على سواحل اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2023
© AFP 2023 / MOHAMMED HUWAIS
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أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، مساء اليوم الخميس، استهداف سفينة كانت في طريقها إلى إسرائيل بطائرة مسيرة وتحقيق "إصابة مباشرة".
جاء ذلك في بيان للمتحدث العسكري باسم الجماعة العميد يحيى سريع، نشره بحسابه على منصة "إكس".
وقال سريع إن العملية جاءت: "انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني الذي يتعرض في هذه الأثناء للقتل والتدمير والحصار في قطاع غزة واستجابةً لنداءات الأحرار من أبناء شعبنا اليمني العظيم وأبناء أمتنا".
وأضاف: "نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عملية عسكرية ضد سفينة حاويات "ميرسيك جبرلاتر" كانت متجهة إلى الكيان الإسرائيلي وقد تم استهدافها بطائرة مسيرة وكانت الإصابة مباشرة".
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وأوضح سريع أن "عملية الاستهداف جاءت بعد رفض طاقم السفينة الاستجابة لنداءات القوات البحرية اليمنية".
وأشار إلى أن "القوات المسلحة اليمنية نجحت في منع مرور عدة سفن كانت متجهة للكيان الإسرائيلي خلال الـ 48 ساعة الماضية".
وأكد أن "القوات المسلحة اليمنية تؤكد استمرارها في منع كافة السفن المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية من الملاحة في البحرين العربي والأحمر حتى إدخال ما يحتاجه إخواننا الصامدون في قطاع غزة من غذاء ودواء".
وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الخميس، عن حادثة جديدة في محيط باب المندب قبالة سواحل اليمن.
وقالت الهيئة البحرية، في بيان لها، إنها "تلقت تقارير عن وقوع حادثة في المحيط الهندي بمحيط باب المندب قبالة السواحل اليمنية".
وكانت الهيئة قد أعلنت، أمس الأربعاء، أنها "تلقت تقارير عن وقوع حادث جديد قبالة سواحل عُمان في البحر الأحمر". وقالت إن "5 إلى 6 قوارب على متنها أسلحة اقتربت من سفينة بالقرب من سواحل عمان"، لافتة إلى أن "القوارب كانت مزودة بمدافع ولاحقت السفينة لمدة 90 دقيقة".
كما أعلنت الهيئة في وقت سابق، أنها تلقت تقريرا حول وقوع حادث في محيط مضيق باب المندب غرب ميناء الحديدة اليمني، وأوضحت أنها "تلقت تقريرا بشأن وقوع حادث على بعد نحو 50 ميلا بحريا غرب باب المندب باليمن"، ونصحت السفن بتوخي الحذر والإبلاغ عن أي أنشطة مثيرة للشبهات.
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وأعلنت القوات المسلحة التابعة لجماعة "أنصار الله" في اليمن، الثلاثاء الماضي، أن "القوات البحرية نفذت عملية عسكرية ضد سفينة ستراندا النرويجية".
وقال المتحدث العسكري باسم "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، إنه "تم استهداف السفينة النرويجية التي كانت متجهة إلى إسرائيل، بصاروخ بحري"، مشيرًا إلى أن "القوات البحرية، منعت في اليومين الماضيين، مرور سفن استجابت لتحذيراتنا دون استهداف".
وأضاف، بقوله: "لم نستهدف السفينة النرويجية، إلا بعد رفض طاقمها الاستجابة للتحذيرات"، مؤكدا أن "أنصار الله، لن تتردد في استهداف أي سفينة تخالف التحذيرات، وستمنع السفن المتجهة إلى إسرائيل من الملاحة حتى إدخال مساعدات إلى غزة".
وأعلنت إدارة عمليات التجارة البحرية البريطانية، صباح الثلاثاء، أنها تلقت تقريرًا عن حادث على سفينة في محيط باب المندب، بالقرب من سواحل اليمن.
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وقالت الإدارة، على موقعها الرسمي، إن "الحادث الذي وقع على بُعد 15 ميلًا غرب ميناء المخاء في اليمن، قيد التحقيق، وأنه تم الإبلاغ عن سلامة جميع أفراد طاقم السفينة المستهدفة".
يشار إلى أن جماعة "أنصار الله" اليمنية احتجزت، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، سفينة "غالكسي ليدر"، المملوكة لرجل الأعمال الإسرائيلي رامي أنغر، وقالت إن ذلك جاء "ردًا على القصف الإسرائيلي لقطاع غزة".
وهددت الجماعة بالاستهداف الكامل لجميع السفن التي تحمل العلم الإسرائيلي، والتي يتم تشغيلها أو يكون ملكها لشركات إسرائيلية.
وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، في وقت سابق، أن سفينة حربية أمريكية وسفنا تجارية عدة تعرضت لهجمات في البحر الأحمر.
وصرح البيت الأبيض بأن الهجمات على السفن في البحر الأحمر "مدعومة من إيران"، ما يشكل تهديدًا للسلام والاستقرار الدوليين، بعد استهداف ثلاث سفن.
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