https://sputnikarabic.ae/20231216/الداخلية-الإيرانية-منفذو-الهجوم-على-مركز-الشرطة-جماعات-إرهابية-يدعمها-الكيان-الصهيوني-1084182026.html

الداخلية الإيرانية: منفذو الهجوم على مركز الشرطة جماعات إرهابية يدعمها الكيان الصهيوني

الداخلية الإيرانية: منفذو الهجوم على مركز الشرطة جماعات إرهابية يدعمها الكيان الصهيوني

أجرى وزير الداخلية الإيراني، أحمد وحيدي، زيارة إلى محافظة سيستان وبلوشستان، جنوب شرقي إيران، ‏في إطار التحقيق في حادث الهجوم الإرهابي الذي وقع، أمس الجمعة،... 16.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-16T15:02+0000

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وقال في تصريحات لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، اليوم السبت، إن "الجماعات الإرهابية التي تسعى وراء زعزعة السلام والأمن وتمزیق وحدة أهالي محافظة سيستان وبلوشستان مدعومة من الکیان الصهيوني".وتابع: "بعد تواجدنا في زاهدان، حضرنا الآن في جابهار لتقصي أبعاد الهجوم الإرهابي على مقر شرطة مدينة راسك، حتى يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الاتجاه".في سياق متصل، أمر الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، أجهزة الأمن وإنفاذ القانون، بتقديم المسؤولين عن الهجوم الإرهابي الذي وقع، أمس الجمعة، في جنوب شرق إيران، إلى العدالة، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.وعقب الهجوم الإرهابي على مقر شرطة مقاطعة راسك في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران، دعا رئيسي قوات الأمن وإنفاذ القانون إلى "التعرف على مرتكبي هذه الجريمة النكراء في أسرع وقت ممكن لمعاقبتهم على فعلتهم المشينة".وكتب على موقعه الإلكتروني: "مرة أخرى، تلطخت الأيدي القذرة لعملاء الاستكبار العالمي بالدماء، في هجوم إرهابي أعمى وجبان على مقر الشرطة في مقاطعة راسك، وأدى إلى استشهاد وإصابة عدد من رجال الشرطة العاملين والمخلصين من قواتنا".وأعرب الرئيس الإيراني عن تعاطفه العميق مع أسر ضحايا الهجوم "الجبان"، على حد وصفه، وقال إنه "من الضروري أن تقوم القوات الأمنية وإنفاذ القانون القوية بالتعرف على مرتكبي وقادة هذه الجريمة النكراء في أسرع وقت ممكن لمعاقبتهم على فعلهم المشين".يشار إلى أن محافظة سيستان وبلوشستان تقع جنوب شرقي إيران، وهي على الحدود مع أفغانستان وباكستان.وتصاعدت، في الآونة الأخيرة، المواجهات بين القوات الأمنية الإيرانية ومسلحين جنوب شرقي البلاد.وتكررت على نحو متزايد، خلال الأشهر الأخيرة، حوادث استهداف ضباط الحرس الثوري وأجهزة الأمن الإيرانية، في مناطق متفرقة من البلاد.وتقول إيران إن هؤلاء المسلحين من "الجماعات المعادية للثورة"، في إشارة إلى المعارضين للسلطات الإيرانية.

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