https://sputnikarabic.ae/20231216/بقدرات-استثنائية-علماء-يطورون-أول-حاسوب-يحاكي-وظائف-الدماغ-البشري-1084170893.html

بقدرات استثنائية... علماء يطورون أول حاسوب يحاكي وظائف الدماغ البشري

بقدرات استثنائية... علماء يطورون أول حاسوب يحاكي وظائف الدماغ البشري

أعلن باحثون في المركز الدولي للأنظمة العصبية في جامعة غرب سيدني في أستراليا، عن أول حاسوب ‏عملاق في العالم، قادر على محاكاة شبكات بحجم الدماغ البشري.‏ 16.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-16T09:28+0000

2023-12-16T09:28+0000

2023-12-16T09:28+0000

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ويستخدم كمبيوتر "Deepsouth" الخارق نظامًا عصبيًا فريدًا، ويعمل مثل أدمغة البشر، كما أنه يتسم بسرعة غير مسبوقة، تؤهله لتنفيذ 228 تريليون عملية في الثانية، أي بسرعة تعادل سرعة الدماغ البشري، وفقا لموقع "NewScientist".وأشار مدير المركز الدولي للأنظمة العصبية، البروفيسور أندريه فان شايك، إلى أن النماذج الأولية التقليدية تركز على الحوسبة القياسية وتستهلك الكثير من الطاقة، بينما تم تصميم "DeepSouth" لكي يشبه شبكات الدماغ، ما يقلل من استخدام الطاقة ويعزز الكفاءة.وقال شايك، في تصريحات للصحفيين، إن "التقدم في فهم كيفية عمل الأدمغة محدود، لأنه من الصعب تقليد الشبكات العصبية الكبيرة بشكل فعال"، مشيرًا إلى أن الطريقة الحالية لمحاكاة شبكات خلايا الدماغ هذه على أجهزة الكمبيوتر القياسية، والتي تتضمن وحدات معالجة الرسومات (GPUs) ومعالجات قوية مع وحدات معالجة مركزية متعددة النواة (CPUs)، غير فعالة وتستهلك الكثير من الطاقة، لكن حاسوب "DeepSouth" يتغلب على هذه القيود".وتابع موضحا: "ستعمل هذه المنصة على تطوير فهمنا للدماغ وتطوير تطبيقات الحوسبة على مستوى الدماغ في مجالات متنوعة، بما في ذلك الاستشعار والطب الحيوي والروبوتات والفضاء وتطبيقات الذكاء الاصطناعي الواسعة النطاق".تطوير حاسوب "DeepSouth" هو مشروع مشترك يضم جامعتي سيدني وملبورن في أستراليا، بالإضافة إلى جامعة آخن في ألمانيا، والغرض منه هو تطوير تكنولوجيا الأجهزة الذكية بشكل كبير، وتحسين الهواتف المحمولة، وأجهزة الاستشعار الصناعية والزراعية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، لكي تكون أكثر ذكاء وأكثر كفاءة في استخدام الطاقة، فضلا عن أنه سيوفر رؤى قيمة بشأن عمل الدماغ البشري، في ظل الظروف الطبيعية والمرضية.ومن المتوقع أن يتم تشغيل حاسوب "DeepSouth" بحلول شهر نيسان/ أبريل 2024.

https://sputnikarabic.ae/20231125/إشارة-يشاهدها-الجميع-في-شاشة-الحاسوب-والجوال-ولا-أحد-يعرف-تفسيرها-1083470269.html

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