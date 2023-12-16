https://sputnikarabic.ae/20231216/حزب-الله-يعلن-تنفيذ-7-عمليات-ضد-مواقع-وتجمعات-للقوات-الإسرائيلية-1084161002.html
"حزب الله" يعلن تنفيذ 7 عمليات ضد مواقع وتجمعات للقوات الإسرائيلية
"حزب الله" يعلن تنفيذ 7 عمليات ضد مواقع وتجمعات للقوات الإسرائيلية
أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم السبت، تنفيذ سبع عمليات عسكرية استهدفت مواقع للجيش الإسرائيلي وتجمعاتٍ لجنوده في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان. 16.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-16T02:21+0000
2023-12-16T02:21+0000
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ونقلت قناة "الميادين" بيانا لـ"حزب الله"، قال فيه أنه " استهدف، أمس الجمعة، في القطاع الشرقي من جنوب لبنان موقع بياض بليدا الإسرائيلي، واستهدف ثكنة راميم، بالإضافة إلى نقاط انتشار الجنود والآليات الإسرائيلية في محيطها بالأسلحة الصاروخية والقذائف المدفعية وتحقيق إصابات مباشرة".وأضاف البيان أن عناصر حزب الله استهدفت 5 مواقع في القطاع الغربي من جنوب لبنان، حيث استهدف قوة إسرائيلية أثناء دخولها إلى مقر قيادة كتيبة الاستخبارات في ثكنة ميتات بالأسلحة المناسبة، ما أدى إلى سقوط أفرادها بين قتيل وجريح.واستهدف حزب الله كذلك نقطة الجرداح بصواريخ بركان وحقق فيها إصابات مباشرة، وبعد رصد لتمركز قوة مشاة إسرائيلية شرق موقع حانيتا، استهدفتها عناصره بالأسلحة المناسبة، وحققوا إصابات مباشرة، واستهدف موقع الراهب بصواريخ بركان، كما استهدف تجمع لجنود الجيش الإسرائيلي في حرج شتولا ( قرية طربيخا اللبنانية المحتلة) بالأسلحة المناسبة".من ناحية أخرى، أفاد الجيش الإسرائيلي، أمس الجمعة، بقيام قواته الجوية بمهاجمة البنية التحتية لـ"حزب الله" وتحييد ثلاثة مقاتلين على الأقل في لبنان.وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن القوات الجوية نفذت طلعة جوية صباح الجمعة وضربت نقاط تمركز لقوات "حزب الله" اللبناني في جنوب لبنان، ما أسفر عن تحييد 3 عناصر للحزب.وقامت القوات الجوية الإسرائيلية مؤخرا بتحييد مقاتل في لبنان بالقرب من الحدود مع إسرائيل، وفي الصباح أصابت رجلين مسلحين في لبنان.
https://sputnikarabic.ae/20231214/الجيش-الإسرائيلي-يهاجم-أهدافا-لـحزب-الله-جنوبي-لبنان-ردا-على-إطلاق-قذائف-صاروخية-على-جنوده-فيديو-1084103454.html
https://sputnikarabic.ae/20231215/حزب-الله-يعلن-قصف-3-مواقع-للجيش-الإسرائيلي-جنوبي-لبنان-1084128070.html
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العالم العربي, أخبار حزب الله, لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
العالم العربي, أخبار حزب الله, لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
"حزب الله" يعلن تنفيذ 7 عمليات ضد مواقع وتجمعات للقوات الإسرائيلية
أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم السبت، تنفيذ سبع عمليات عسكرية استهدفت مواقع للجيش الإسرائيلي وتجمعاتٍ لجنوده في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان.
ونقلت قناة
"الميادين" بيانا لـ"حزب الله"، قال فيه أنه " استهدف، أمس الجمعة، في القطاع الشرقي من جنوب لبنان موقع بياض بليدا الإسرائيلي، واستهدف ثكنة راميم، بالإضافة إلى نقاط انتشار الجنود والآليات الإسرائيلية في محيطها بالأسلحة الصاروخية والقذائف المدفعية وتحقيق إصابات مباشرة".
وأضاف البيان أن عناصر حزب الله استهدفت 5 مواقع في القطاع الغربي من جنوب لبنان، حيث استهدف قوة إسرائيلية أثناء دخولها إلى مقر قيادة كتيبة الاستخبارات في ثكنة ميتات بالأسلحة المناسبة، ما أدى إلى سقوط أفرادها بين قتيل وجريح.
واستهدف حزب الله كذلك نقطة الجرداح بصواريخ بركان وحقق فيها إصابات مباشرة، وبعد رصد لتمركز قوة مشاة إسرائيلية شرق موقع حانيتا، استهدفتها عناصره بالأسلحة المناسبة، وحققوا إصابات مباشرة، واستهدف موقع الراهب بصواريخ بركان، كما استهدف تجمع لجنود الجيش الإسرائيلي في حرج شتولا ( قرية طربيخا اللبنانية المحتلة) بالأسلحة المناسبة".
من ناحية أخرى، أفاد الجيش الإسرائيلي، أمس الجمعة، بقيام قواته الجوية بمهاجمة البنية التحتية لـ"حزب الله"
وتحييد ثلاثة مقاتلين على الأقل في لبنان.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن القوات الجوية نفذت طلعة جوية صباح الجمعة وضربت نقاط تمركز لقوات "حزب الله" اللبناني في جنوب لبنان، ما أسفر عن تحييد 3 عناصر للحزب.
وقامت القوات الجوية الإسرائيلية مؤخرا بتحييد مقاتل في لبنان بالقرب من الحدود مع إسرائيل، وفي الصباح أصابت رجلين مسلحين في لبنان.