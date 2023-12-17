https://sputnikarabic.ae/20231217/أردوغان-تركيا-تستخدم-كل-الآليات-لمحاسبة-السلطات-الإسرائيلية-1084221432.html

أردوغان: تركيا تستخدم كل الآليات لمحاسبة السلطات الإسرائيلية

أردوغان: تركيا تستخدم كل الآليات لمحاسبة السلطات الإسرائيلية

صرّح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، أن تركيا تستخدم جميع الآليات المتاحة لمحاسبة الإدارة الإسرائيلية. 17.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-17T19:31+0000

2023-12-17T19:31+0000

2023-12-17T19:31+0000

رجب طيب أردوغان

أخبار تركيا اليوم

العالم العربي

العدوان الإسرائيلي على غزة

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وألقى أردوغان كلمة في الحفل المعروف بـ" ليلة العرس" إحياء للذكرى الـ750 لوفاة المفكر والفيلسوف الكبير جلال الدين الرومي، متحدثا عن ضرورة إيقاف الحرب في غزة بأسرع وقت وملاحقة المسؤولين عن الأحداث المروعة التي شهدها العالم أجمع. وصرح الرئيس التركي أردوغان، في وقت سابق، عبر اتصال هاتفي مع الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أنه "من المهم وقف إسرائيل في أسرع وقت ممكن، ومواصلة الخطوات المتخذة لضمان وقف إطلاق النار الدائم في قطاع غزة".كما أكد أردوغان لابن زايد في اتصاله معه، "ضرورة استمرار المبادرات التي من شأنها زيادة دعم المجتمع الدولي لفلسطين من أجل ضمان السلام في المنطقة".وبحث الزعيمان أيضا جهود تركيا لإيصال المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين.ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت لمدة 7 أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل للأسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من كانون الأول/ ديسمبر الجاري.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 18 ألف قتيل، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فضلًا عن أكثر من 50 ألف مصاب.

https://sputnikarabic.ae/20231217/إيران-الحرب-بين-المقاومة-الفلسطينية-وإسرائيل-ستستمر-حتى-نهاية-الاحتلال-1084218475.html

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رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم, العالم العربي, العدوان الإسرائيلي على غزة