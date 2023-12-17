https://sputnikarabic.ae/20231217/إيران-الحرب-بين-المقاومة-الفلسطينية-وإسرائيل-ستستمر-حتى-نهاية-الاحتلال-1084218475.html

إيران: الحرب بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل ستستمر حتى نهاية الاحتلال

إيران: الحرب بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل ستستمر حتى نهاية الاحتلال

أكدت إيران، اليوم الأحد، أن "إسرائيل لا تملك القدرة على العدوان دون الدعم غير المشروط من الولايات المتحدة الأمريكية". 17.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-17T17:26+0000

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2023-12-17T17:26+0000

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وقال ممثل إيران الدائم لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني، في تصريحات صحفية، إن "إسرائيل أصبحت مكلفة للغاية بالنسبة للولايات المتحدة؛ التكلفة المادية والسياسية، وقبل كل شيء، الأخلاقية والاعتبارية، لدى الرأي العام العالمي"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.وأضاف إيرواني أن "إصرار إيران على الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار يعني وقف القصف وقتل المدنيين في غزة"، متابعا: "الحرب بين المقاومة وإسرائيل ستستمر حتى نهاية الاحتلال، ولكن لا ينبغي أن يمتد مجال هذه الحرب إلى المدنيين".وأكد أن "قضية فلسطين هي جزء من الحمض النووي لقضية الثورة الإسلامية"، مضيفا أن "كل طرف من جبهة المقاومة، يتصرف بشكل مستقل وفي شكل تعريفه الوطني والتنظيمي الخاص به. في عملية الأقصى، اتخذت الدائرة العسكرية لحماس قراراتها وصممتها ونفذتها بشكل مستقل".وختم إيرواني بالقول: "نعتقد أن الأزمة الفلسطينية ليس لها حل عسكري، والسبيل الوحيد هو إنهاء الاحتلال والالتزام بمبدأ تقرير المصير للشعب الفلسطيني".وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استئناف العمليات القتالية ضد "حماس" في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.وحمّلت حركة "حماس" المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية، والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر الجاري، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.

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