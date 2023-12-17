https://sputnikarabic.ae/20231217/أونروا-لا-نستطيع-مساعدة-غزة-تحت-القصف-1084210718.html
أونروا: لا نستطيع مساعدة غزة تحت القصف
أونروا: لا نستطيع مساعدة غزة تحت القصف
قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" إن الغارات الجوية الإسرائيلية تملأ سماء غزة، مشيرة إلى أنها أصبحت مقبرة لسكانها. 17.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-17T13:15+0000
2023-12-17T13:15+0000
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جاء ذلك في تدوينة نشرتها المنظمة على حسابها الرسمي على موقع "إكس" (تويتر سابقا)، اليوم الأحد، أشارت فيها إلى أن سكان غزة يواجهون الحرب والحصار والحرمان.وقالت جولييت توما، مديرة التواصل بالمنظمة: "لا نستطيع إيصال المساعدات إلى الفلسطينيين في الوقت الذي تمتلئ فيه سماء غزة بالغارات الجوية الإسرائيلية".ولفتت توما إلى أن استمرار القصف المكثف لقطاع غزة يعيق قدرة الوكالة على وصول المساعدات للفلسطينيين، إضافة إلى كونها قدرة محدودة في الأساس.ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، حينما أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1400 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 18 ألف قتيل أغلبهم من الأطفال والنساء وأكثر من 50 ألف مصاب، بينما يواجه سكان القطاع ظروفا معيشية صعبة بسبب قطع إمدادات الوقود والغذاء والدواء وعدم السماح بدخول كميات كافية من المساعدات الإنسانية.
https://sputnikarabic.ae/20231217/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-استهداف-200-موقع-في-قطاع-غزة--1084206124.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن, العالم العربي, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة
أخبار العالم الآن, العالم العربي, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة
أونروا: لا نستطيع مساعدة غزة تحت القصف
قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" إن الغارات الجوية الإسرائيلية تملأ سماء غزة، مشيرة إلى أنها أصبحت مقبرة لسكانها.
جاء ذلك في تدوينة نشرتها المنظمة على حسابها الرسمي على موقع "إكس" (تويتر سابقا)، اليوم الأحد، أشارت فيها إلى أن سكان غزة يواجهون الحرب والحصار والحرمان.
وقالت جولييت توما، مديرة التواصل بالمنظمة: "لا نستطيع إيصال المساعدات إلى الفلسطينيين
في الوقت الذي تمتلئ فيه سماء غزة بالغارات الجوية الإسرائيلية".
ولفتت توما إلى أن استمرار القصف المكثف لقطاع غزة يعيق قدرة الوكالة على وصول المساعدات للفلسطينيين، إضافة إلى كونها قدرة محدودة في الأساس.
ويواصل الجيش الإسرائيلي
عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، حينما أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1400 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة
، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 18 ألف قتيل أغلبهم من الأطفال والنساء وأكثر من 50 ألف مصاب، بينما يواجه سكان القطاع ظروفا معيشية صعبة بسبب قطع إمدادات الوقود والغذاء والدواء وعدم السماح بدخول كميات كافية من المساعدات الإنسانية.