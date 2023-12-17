https://sputnikarabic.ae/20231217/إعلام-البنتاغون-يعتزم-التحقق-من-الأهداف-التي-حددتها-إسرائيل-خلال-عمليتها-في-غزة-1084219802.html
إعلام: البنتاغون يعتزم التحقق من الأهداف التي حددتها إسرائيل خلال عمليتها في غزة
إعلام: البنتاغون يعتزم التحقق من الأهداف التي حددتها إسرائيل خلال عمليتها في غزة
أفادت صحيفة أمريكية، اليوم الأحد، بأن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، خلال زيارته المقبلة لإسرائيل يوم الاثنين، يعتزم طلب معلومات من السلطات الإسرائيلية حول... 17.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-17T18:10+0000
2023-12-17T18:10+0000
2023-12-17T18:10+0000
البنتاغون الأمريكي
العالم
اسرائيل
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وأضافت الصحيفة أن "أوستن سيضغط على المسؤولين الإسرائيليين حول مسألة "ما هي المقاييس التي وضعوها لأنفسهم للانتقال إلى المرحلة التالية" من حملتهم في غزة".وأشارت الصحيفة إلى أن أوستن سيناقش تدابير للحد من عدد الضحايا بين السكان المدنيين الفلسطينيين وزيادة الوصول إلى المساعدات الإنسانية في غزة.وأمرت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) حاملة طائرات وسفينة حربية أخرى، بالبقاء في البحر المتوسط، قرب إسرائيل مع استمرار حربها على قطاع غزة.وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أمر حاملة الطائرات "يو إس إس جيرالد آر فورد" وسفينة حربية أخرى، بالبقاء في البحر المتوسط عدة أسابيع أخرى.وأضافت أن قرار البنتاغون يأتي للحفاظ على وجودهما قرب إسرائيل مع استمرار حربها ضد "حماس".ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت لمدة 7 أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل للأسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من كانون الأول/ ديسمبر الجاري.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 18 ألف قتيل، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فضلًا عن أكثر من 50 ألف مصاب.
https://sputnikarabic.ae/20231217/مجلس-الشيوخ-الأمريكي-لن-نتوصل-لاتفاق-حماية-الحدود-والمساعدة-لأوكرانيا-قبل-2024--1084217257.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
البنتاغون الأمريكي, العالم, اسرائيل
البنتاغون الأمريكي, العالم, اسرائيل
إعلام: البنتاغون يعتزم التحقق من الأهداف التي حددتها إسرائيل خلال عمليتها في غزة
أفادت صحيفة أمريكية، اليوم الأحد، بأن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، خلال زيارته المقبلة لإسرائيل يوم الاثنين، يعتزم طلب معلومات من السلطات الإسرائيلية حول الأهداف المحددة التي وضعتها القيادة الإسرائيلية خلال العملية في قطاع غزة للانتقال إلى مرحلتها التالية.
وأضافت الصحيفة أن "أوستن سيضغط على المسؤولين الإسرائيليين حول مسألة "ما هي المقاييس التي وضعوها لأنفسهم للانتقال إلى المرحلة التالية" من حملتهم في غزة".
وأشارت الصحيفة إلى أن أوستن سيناقش تدابير للحد من عدد الضحايا بين السكان المدنيين الفلسطينيين وزيادة الوصول إلى المساعدات الإنسانية في غزة.
وفي وقت سابق، طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في اجتماع مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، في رام الله، بضرورة وقف العملية الإسرائيلية الجارية في قطاع غزة.
وأمرت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) حاملة طائرات وسفينة حربية أخرى، بالبقاء في البحر المتوسط، قرب إسرائيل
مع استمرار حربها على قطاع غزة.
وذكرت
وسائل إعلام أمريكية أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أمر حاملة الطائرات "يو إس إس جيرالد آر فورد" وسفينة حربية أخرى، بالبقاء في البحر المتوسط عدة أسابيع أخرى.
وأضافت أن قرار البنتاغون يأتي للحفاظ على وجودهما قرب إسرائيل مع استمرار حربها ضد "حماس".
ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، بدء عملية "طوفان الأقصى
"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وتخللت المعارك هدنة دامت لمدة 7 أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل للأسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من كانون الأول/ ديسمبر الجاري.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة
، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 18 ألف قتيل، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فضلًا عن أكثر من 50 ألف مصاب.