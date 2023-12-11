https://sputnikarabic.ae/20231211/عبد-اللهيان-إيران-تحذر-من-توسع-رقعة-الصراع-في-المنطقة-على-خلفية-الأوضاع-داخل-غزة-1083980971.html
عبد اللهيان: إيران تحذر من توسع رقعة الصراع في المنطقة على خلفية الأوضاع داخل غزة
عبد اللهيان: إيران تحذر من توسع رقعة الصراع في المنطقة على خلفية الأوضاع داخل غزة
أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الاثنين، أن بلاده أرسلت تحذيرات من توسع رقعة الصراع في المنطقة على خلفية الوضع في قطاع غزة. 11.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-11T12:30+0000
2023-12-11T12:30+0000
2023-12-11T12:30+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/08/1083869332_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5a96dac1389792dcd02145427cff0e8e.jpg
وقال عبد اللهيان خلال مداخلة عبر الفيديو في منتدى الدوحة: "أرسلنا تحذيرات بأنه إذا استمرت الهجمات ضد النساء والأطفال في غزة، فإن الحرب ستتوسع وبالفعل نرى ذلك في الجبهة اللبنانية واليمنية".وأضاف: "منذ بداية الأزمة أكدنا وحذرنا من استهداف المدنيين (في قطاع غزة) وهناك احتمالية لانفجار الوضع في أي لحظة".وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استئناف العمليات القتالية ضد "حماس" في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.وحمّلت حركة "حماس" المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية، والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر الجاري، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231211/بوغدانوف-يبحث-مع-قادة-فلسطينيين-تفاقم-الصراع-الفلسطيني-الإسرائيلي--1083977940.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/08/1083869332_214:0:2945:2048_1920x0_80_0_0_33e79c0f72f5e289b51115680816ff49.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
عبد اللهيان: إيران تحذر من توسع رقعة الصراع في المنطقة على خلفية الأوضاع داخل غزة
أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الاثنين، أن بلاده أرسلت تحذيرات من توسع رقعة الصراع في المنطقة على خلفية الوضع في قطاع غزة.
وقال عبد اللهيان خلال مداخلة عبر الفيديو في منتدى الدوحة: "أرسلنا تحذيرات بأنه إذا استمرت الهجمات ضد النساء والأطفال في غزة، فإن الحرب ستتوسع وبالفعل نرى ذلك في الجبهة اللبنانية واليمنية".
وأضاف: "منذ بداية الأزمة أكدنا وحذرنا من استهداف المدنيين (في قطاع غزة) وهناك احتمالية لانفجار الوضع في أي لحظة".
وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استئناف العمليات القتالية ضد "حماس
" في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.
وحمّلت حركة "حماس
" المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية، والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر الجاري، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.