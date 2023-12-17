https://sputnikarabic.ae/20231217/الأردن-ينفي-وجود-جسر-بري-بديل-للبحر-الأحمر-ينقل-البضائع-لإسرائيل-مرورا-به-1084197786.html
الأردن ينفي وجود جسر بري بديل للبحر الأحمر ينقل البضائع لإسرائيل مرورا به
الأردن ينفي وجود جسر بري بديل للبحر الأحمر ينقل البضائع لإسرائيل مرورا به
نفت مصادر في وزارتي النقل والصناعة والتجارة الأردنية، تقارير منسوبة لوسائل إعلام عبرية ومتداولة على مواقع التواصل، بشأن وجود جسر بري بديل للبحر الأحمر، عبر... 17.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-17T06:24+0000
2023-12-17T06:24+0000
2023-12-17T06:24+0000
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وأكدت المصادر، أمس السبت، أن "موقف الحكومة الأردنية واضح بشأن دعم الأشقاء الفلسطينيين والوقوف إلى جانبهم بكل الوسائل، وأن مثل هذه الادعاءات مرفوضة وهي منشورات هدفها التشويش على الموقف الأردني الثابت تجاه ما يجري في قطاع غزة من عدوان إسرائيلي غاشم"، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا".يشار إلى أن سلاح الجو الأردني نفذ حتى الآن 5 عمليات إنزال جوي للمساعدات في قطاع غزة، كما أرسل الأردن 20 طائرة محملة بالمساعدات الإنسانية.وفي مطلع الشهر الماضي، استدعى الأردن سفيره لدى إسرائيل، كما أبلغ تل أبيب بعدم إعادة سفيرها، الذي سبق أن غادر المملكة.ويطالب الأردن المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل، من أجل تحقيق وقف فوري ودائم لإطلاق النار، ومنعها من "ارتكاب مجازر ونكبات" جديدة، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية الى القطاع.ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت لمدة 7 أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل للأسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من كانون الأول/ ديسمبر الجاري.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 18 ألف قتيل، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فضلًا عن أكثر من 50 ألف مصاب.
https://sputnikarabic.ae/20231215/ابنة-ملك-الأردن-تشارك-في-إنزال-جوي-لمواد-طبية-في-غزة-فيديو-وصور-1084127533.html
https://sputnikarabic.ae/20231126/رئيس-الوزراء-الأردني-تهجير-الفلسطينيين-إعلانا-للحرب-وخرقا-لاتفاقية-السلام-مع-إسرائيل-1083508849.html
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أخبار الأردن, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار, السعودية, أخبار الإمارات العربية المتحدة, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى
أخبار الأردن, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار, السعودية, أخبار الإمارات العربية المتحدة, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى
الأردن ينفي وجود جسر بري بديل للبحر الأحمر ينقل البضائع لإسرائيل مرورا به
نفت مصادر في وزارتي النقل والصناعة والتجارة الأردنية، تقارير منسوبة لوسائل إعلام عبرية ومتداولة على مواقع التواصل، بشأن وجود جسر بري بديل للبحر الأحمر، عبر موانئ دبي، مرورًا بالمملكة العربية السعودية والأردن، لنقل بضائع إلى إسرائيل.
وأكدت المصادر، أمس السبت، أن "موقف الحكومة الأردنية واضح بشأن دعم الأشقاء الفلسطينيين والوقوف إلى جانبهم بكل الوسائل، وأن مثل هذه الادعاءات مرفوضة وهي منشورات هدفها التشويش على الموقف الأردني الثابت تجاه ما يجري في قطاع غزة من عدوان إسرائيلي غاشم"، وفقا لوكالة
الأنباء الأردنية "بترا".
يشار إلى أن سلاح الجو الأردني نفذ حتى الآن 5 عمليات إنزال جوي للمساعدات في قطاع غزة، كما أرسل الأردن 20 طائرة محملة بالمساعدات الإنسانية.
وفي مطلع الشهر الماضي، استدعى الأردن سفيره لدى إسرائيل، كما أبلغ تل أبيب بعدم إعادة سفيرها، الذي سبق أن غادر المملكة.
ويطالب الأردن المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل، من أجل تحقيق وقف فوري ودائم لإطلاق النار، ومنعها من "ارتكاب مجازر ونكبات" جديدة، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية الى القطاع.
ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية بدء عملية "طوفان الأقصى
"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وتخللت المعارك هدنة دامت لمدة 7 أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل للأسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من كانون الأول/ ديسمبر الجاري.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة
، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 18 ألف قتيل، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فضلًا عن أكثر من 50 ألف مصاب.