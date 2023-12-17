https://sputnikarabic.ae/20231217/الجيش-السوري-يدمر-ورشا-لتصنيع-القذائف-وتعديل-المسيرات-في-إدلب-1084224142.html
الجيش السوري يدمر ورشا لتصنيع القذائف وتعديل المسيرات في إدلب
الجيش السوري يدمر ورشا لتصنيع القذائف وتعديل المسيرات في إدلب
قُتل 8 مسلحين بينهم 3 من جنسيات أجنبية، جراء استهداف الجيش السوري لمقرات تنظيم "هيئة تحرير الشام"، الواجهة الحالية لتنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي في محافظة... 17.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-17T22:42+0000
2023-12-17T22:42+0000
2023-12-17T22:42+0000
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وقال مراسل "سبوتنيك" في إدلب إن الجيش السوري استهدف برمايات صاروخية مواقع تابعة لمسلحي "النصرة" في منطقة (الصناعة) شرق مدينة إدلب.وحصل المراسل على معلومات تفيد بأن مواقع "النصرة" المستهدفة، هي لورش في منطقة الصناعة حولتها "النصرة" إلى ورش لتصنيع القذائف الصاروخية والهاون، بالإضافة إلى ورش مخصصة لتعديل الطائرات المسيرة.وأضاف المراسل أن الجيش السوري وجه ضربة صاروخية دقيقة أدت إلى تدمير 6 ورش بما فيها من معدات، كما تفيد المعلومات المتوافرة بمقتل 8 مسلحين وإصابة آخرين.أصيب 8 مدنيين بحصيلة أولية جراء قيام مسلحي هيئة تحرير الشام، الواجهة الحالية لتنظيم النصرة، بقصف الأحياء السكنية لبلدتي نبل والزهراء بريف حلب بعدد من القذائف الصاروخية.وقال مراسل "سبوتنيك" في حلب إن مسلحو النصرة المتمركزين بمدينة دارة عزة بريف حلب الغربي أطلقوا قذائف صاروخية على بلدتي نبل والزهراء شمال غرب حلب ما أدى إلى إصابة 8 مدنيين بحصيلة أوليةوأضاف المراسل أن عدد من الإصابات تم نقلها لمدينة حلب تلتقي العلاج، فيما ردت وحدات من الجيش السوري عبر سلاحي المدفعية والصواريخ واستهدفت مواقع ومنصات لإطلاق الصواريخ بمحيط دارة عزة.يذكر أنه في السابع من الشهر الجاري، قُتل 8 مسلحين من جنسيات أسيوية وأصيب آخرون، خلال هجوم عنيف شنه مسلحو "هيئة تحرير الشام"، على نقاط للجيش السوري في محور ريف حلب الغربي.
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حصري, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, الأخبار
حصري, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, الأخبار
الجيش السوري يدمر ورشا لتصنيع القذائف وتعديل المسيرات في إدلب
حصري
قُتل 8 مسلحين بينهم 3 من جنسيات أجنبية، جراء استهداف الجيش السوري لمقرات تنظيم "هيئة تحرير الشام"، الواجهة الحالية لتنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي في محافظة إدلب.
وقال مراسل "سبوتنيك" في إدلب إن الجيش السوري استهدف برمايات صاروخية مواقع تابعة لمسلحي "النصرة"
في منطقة (الصناعة) شرق مدينة إدلب.
وحصل المراسل على معلومات تفيد بأن مواقع "النصرة" المستهدفة، هي لورش في منطقة الصناعة حولتها "النصرة" إلى ورش لتصنيع القذائف الصاروخية والهاون، بالإضافة إلى ورش مخصصة لتعديل الطائرات المسيرة.
وأضاف المراسل أن الجيش السوري وجه ضربة صاروخية دقيقة أدت إلى تدمير 6 ورش بما فيها من معدات، كما تفيد المعلومات المتوافرة بمقتل 8 مسلحين وإصابة آخرين.
أصيب 8 مدنيين بحصيلة أولية جراء قيام مسلحي هيئة تحرير الشام، الواجهة الحالية لتنظيم النصرة، بقصف الأحياء السكنية لبلدتي نبل والزهراء بريف حلب بعدد من القذائف الصاروخية.
وقال مراسل "سبوتنيك
" في حلب إن مسلحو النصرة المتمركزين بمدينة دارة عزة بريف حلب الغربي أطلقوا قذائف صاروخية على بلدتي نبل والزهراء شمال غرب حلب ما أدى إلى إصابة 8 مدنيين بحصيلة أولية
وأضاف المراسل أن عدد من الإصابات تم نقلها لمدينة حلب تلتقي العلاج، فيما ردت وحدات من الجيش السوري عبر سلاحي المدفعية والصواريخ واستهدفت مواقع ومنصات لإطلاق الصواريخ بمحيط دارة عزة.
يذكر أنه في السابع من الشهر الجاري، قُتل 8 مسلحين من جنسيات أسيوية
وأصيب آخرون، خلال هجوم عنيف شنه مسلحو "هيئة تحرير الشام"، على نقاط للجيش السوري في محور ريف حلب الغربي.