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الجيش الكوري الجنوبي: كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا مجهولا باتجاه البحر الشرقي
الجيش الكوري الجنوبي: كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا مجهولا باتجاه البحر الشرقي
أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، أن "جارتها الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا غير محدد الهوية باتجاه البحر الشرقي المعروف أيضا ببحر اليابان". 17.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-17T14:23+0000
2023-12-17T14:23+0000
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
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ونقلت وكالة "يونهاب" المحلية عن هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية، قولها إن "بيونغ يانغ أطلقت صاروخا باليستيا مجهولا باتجاه بحر اليابان الشرقي".وأعلنت وزارة دفاع كوريا الجنوبية، في وقت سابق اليوم، أن غواصة أمريكية تعمل بالطاقة النووية وصلت إلى كوريا ‏الجنوبية، وسط مخاوف من أن جارتها الشمالية قد تطلق صاروخًا باليستيًا عابرًا للقارات، ‏خلال الشهر الجاري.‏وأفادت البحرية الكورية الجنوبية أن الغواصة الهجومية "يو إس إس ميسوري" (SSN-780)، وهي غواصة هجومية من طراز فيرجينيا، دخلت قاعدة بحرية رئيسية في بوسان، على بعد 320 كيلومترًا جنوب شرق سيئول، في وقت سابق من اليوم، وفقا لوكالة أنباء "يونهاب" الكورية.وأضافت: "مع نشر الغواصة "يو إس إس ميسوري"، نخطط لتعزيز التبادلات البحرية والتعاون مع الولايات المتحدة وتعزيز وضعنا الدفاعي المشترك".ويأتي نشر الغواصة بعد 3 أسابيع فقط من دخول الغواصة "يو إس إس سانتا" في (SSN-763)، وهي غواصة من طراز لوس أنجلوس، إلى قاعدة جيجو البحرية، في جزيرة المنتجع الجنوبية.وفي وقت سابق، أثار النائب الرئيسي لمستشار الأمن القومي في كوريا الجنوبية، كيم تاي هيو، إمكانية إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا عابرا للقارات، في ديسمبر/ كانون الأول الجاري.وأعرب هيو عن مخاوفه، عند وصوله إلى واشنطن، لحضور اجتماع المجموعة الاستشارية النووية، وهي مجموعة مشتركة بين كوريا الجنوبية تهدف إلى مناقشة قضايا التخطيط النووي والاستراتيجي.وأجرت كوريا الشمالية آخر تجربة لإطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من طراز "هواسونغ-18" يعمل بالوقود الصلب، في شهر يوليو/ تموز الماضي.
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زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم

الجيش الكوري الجنوبي: كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا مجهولا باتجاه البحر الشرقي

14:23 GMT 17.12.2023
© Photo / KCNAكوريا الشمالية أنها أطلقت بنجاح قمر صناعي للتجسس "مانريغيون-1" على صاروخ جديد "تشخوليما-1"
كوريا الشمالية أنها أطلقت بنجاح قمر صناعي للتجسس مانريغيون-1 على صاروخ جديد تشخوليما-1 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2023
© Photo / KCNA
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أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، أن "جارتها الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا غير محدد الهوية باتجاه البحر الشرقي المعروف أيضا ببحر اليابان".
ونقلت وكالة "يونهاب" المحلية عن هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية، قولها إن "بيونغ يانغ أطلقت صاروخا باليستيا مجهولا باتجاه بحر اليابان الشرقي".
وأعلنت وزارة دفاع كوريا الجنوبية، في وقت سابق اليوم، أن غواصة أمريكية تعمل بالطاقة النووية وصلت إلى كوريا ‏الجنوبية، وسط مخاوف من أن جارتها الشمالية قد تطلق صاروخًا باليستيًا عابرًا للقارات، ‏خلال الشهر الجاري.‏
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وأفادت البحرية الكورية الجنوبية أن الغواصة الهجومية "يو إس إس ميسوري" (SSN-780)، وهي غواصة هجومية من طراز فيرجينيا، دخلت قاعدة بحرية رئيسية في بوسان، على بعد 320 كيلومترًا جنوب شرق سيئول، في وقت سابق من اليوم، وفقا لوكالة أنباء "يونهاب" الكورية.
وأضافت: "مع نشر الغواصة "يو إس إس ميسوري"، نخطط لتعزيز التبادلات البحرية والتعاون مع الولايات المتحدة وتعزيز وضعنا الدفاعي المشترك".
ويأتي نشر الغواصة بعد 3 أسابيع فقط من دخول الغواصة "يو إس إس سانتا" في (SSN-763)، وهي غواصة من طراز لوس أنجلوس، إلى قاعدة جيجو البحرية، في جزيرة المنتجع الجنوبية.
وفي وقت سابق، أثار النائب الرئيسي لمستشار الأمن القومي في كوريا الجنوبية، كيم تاي هيو، إمكانية إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا عابرا للقارات، في ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
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وأعرب هيو عن مخاوفه، عند وصوله إلى واشنطن، لحضور اجتماع المجموعة الاستشارية النووية، وهي مجموعة مشتركة بين كوريا الجنوبية تهدف إلى مناقشة قضايا التخطيط النووي والاستراتيجي.
وأجرت كوريا الشمالية آخر تجربة لإطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من طراز "هواسونغ-18" يعمل بالوقود الصلب، في شهر يوليو/ تموز الماضي.
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