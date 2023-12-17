https://sputnikarabic.ae/20231217/شركات-النقل-البولندية-تغلق-نقطة-التفتيش-دوروهوسك-الحدودية-مع-أوكرانيا-مجددا-1084218271.html
شركات النقل البولندية تغلق مجددا نقطة التفتيش "دوروهوسك" الحدودية مع أوكرانيا
شركات النقل البولندية تغلق مجددا نقطة التفتيش "دوروهوسك" الحدودية مع أوكرانيا
أفاد أحد ممثلي لجنة المتظاهرين لـ"سبوتنيك"، اليوم الأحد، بأن شركات النقل البولندية ستغلق نقطة التفتيش "دوروهوسك-ياغودين" على الحدود مع أوكرانيا مجددا يوم... 17.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-17T17:22+0000
2023-12-17T17:22+0000
2023-12-17T18:24+0000
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وأوضح أنه "غدا سنكون على الحدود مرة أخرى، والاحتجاج سيستمر"، مضيفا أن المتظاهرين يتوقعون إغلاق حاجز دوروهوسك-ياغودين حتى 8 مارس/ آذار.أفاد السياسي، توماس بوكزيك، الذي يدعم احتجاج تحالف القوميين والمشككين في أوروبا (الكونفدرالية)، في وقت سابق، عبر منصة "إكس"، باستعداد شركات النقل البولندية لإغلاق طويل الأمد للمعابر الحدودية مع أوكرانيا، في ظروف الطقس البارد، وتم إنشاء مآو مؤقتة لإيواء سائقي الشاحنات.وأوضح بوكزيك، بالقول: "تم وضع الحاويات في ميديك وكورشيفا (معابر على الحدود مع أوكرانيا) اليوم، وحتى لا تزعجنا الظروف الجوية، فإننا نستعد للتوقف طويلا، من أجل النصر!".قبل أسابيع عدة، قامت شركات النقل البولندية، بإغلاق نقاط تفتيش السيارات على الحدود مع أوكرانيا، وأيدها في ذلك المزارعون، إذ يطالبون باستعادة نظام التصاريح الذي تم إلغاؤه سابقا لشركات النقل التجارية الأوكرانية مع استثناءات للمساعدات الإنسانية والإمدادات للقوات الأوكرانية، وتعليق تراخيص الشركات المنشأة في أوكرانيا، بعد فبراير/ شباط 2022، والتحقق منها، وتقسيم طوابير السيارات إلى سيارات فارغة ومحملة، حيث يصل طابور الشاحنات على الجانب البولندي إلى 50 كيلومترا، وقد مات سائقان أوكرانيان بالفعل فيه.
https://sputnikarabic.ae/20231217/مجلس-الشيوخ-الأمريكي-لن-نتوصل-لاتفاق-حماية-الحدود-والمساعدة-لأوكرانيا-قبل-2024--1084217257.html
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بولندا, أخبار أوكرانيا, العالم
بولندا, أخبار أوكرانيا, العالم
شركات النقل البولندية تغلق مجددا نقطة التفتيش "دوروهوسك" الحدودية مع أوكرانيا
17:22 GMT 17.12.2023 (تم التحديث: 18:24 GMT 17.12.2023)
أفاد أحد ممثلي لجنة المتظاهرين لـ"سبوتنيك"، اليوم الأحد، بأن شركات النقل البولندية ستغلق نقطة التفتيش "دوروهوسك-ياغودين" على الحدود مع أوكرانيا مجددا يوم الاثنين.
وأوضح أنه "غدا سنكون على الحدود مرة أخرى، والاحتجاج سيستمر"، مضيفا أن المتظاهرين يتوقعون إغلاق حاجز دوروهوسك-ياغودين حتى 8 مارس/ آذار.
وأضاف لوكالة "سبوتنيك" أنه نتيجة للاحتجاج، سيزداد طابور الشاحنات الأوكرانية أمام نقطة التفتيش هذه "إلى عدة آلاف من السيارات"، ومع ذلك، قال إنه، كما كان من قبل، سيتم تمرير الإمدادات العسكرية والمساعدات الإنسانية بحرية.
أفاد السياسي، توماس بوكزيك، الذي يدعم احتجاج تحالف القوميين والمشككين في أوروبا (الكونفدرالية)، في وقت سابق، عبر منصة "إكس"، باستعداد شركات النقل البولندية لإغلاق طويل الأمد للمعابر الحدودية مع أوكرانيا
، في ظروف الطقس البارد، وتم إنشاء مآو مؤقتة لإيواء سائقي الشاحنات.
وأوضح بوكزيك، بالقول: "تم وضع الحاويات في ميديك وكورشيفا (معابر على الحدود مع أوكرانيا) اليوم، وحتى لا تزعجنا الظروف الجوية، فإننا نستعد للتوقف طويلا، من أجل النصر!".
قبل أسابيع عدة، قامت شركات النقل البولندية، بإغلاق نقاط تفتيش السيارات على الحدود مع أوكرانيا، وأيدها في ذلك المزارعون، إذ يطالبون باستعادة نظام التصاريح الذي تم إلغاؤه سابقا لشركات النقل التجارية الأوكرانية مع استثناءات للمساعدات الإنسانية والإمدادات للقوات الأوكرانية، وتعليق تراخيص الشركات المنشأة في أوكرانيا، بعد فبراير/ شباط 2022، والتحقق منها، وتقسيم طوابير السيارات إلى سيارات فارغة ومحملة، حيث يصل طابور الشاحنات على الجانب البولندي إلى 50 كيلومترا، وقد مات سائقان أوكرانيان بالفعل فيه.