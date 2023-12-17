عربي
https://sputnikarabic.ae/20231217/شركات-النقل-البولندية-تغلق-نقطة-التفتيش-دوروهوسك-الحدودية-مع-أوكرانيا-مجددا-1084218271.html
شركات النقل البولندية تغلق مجددا نقطة التفتيش "دوروهوسك" الحدودية مع أوكرانيا
شركات النقل البولندية تغلق مجددا نقطة التفتيش "دوروهوسك" الحدودية مع أوكرانيا
أفاد أحد ممثلي لجنة المتظاهرين لـ"سبوتنيك"، اليوم الأحد، بأن شركات النقل البولندية ستغلق نقطة التفتيش "دوروهوسك-ياغودين" على الحدود مع أوكرانيا مجددا يوم... 17.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-17T17:22+0000
2023-12-17T18:24+0000
بولندا
أخبار أوكرانيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/09/17/1050230820_0:382:2877:2000_1920x0_80_0_0_2c6f7173f2e2b49ccccea2d837e4c6e3.jpg
وأوضح أنه "غدا سنكون على الحدود مرة أخرى، والاحتجاج سيستمر"، مضيفا أن المتظاهرين يتوقعون إغلاق حاجز دوروهوسك-ياغودين حتى 8 مارس/ آذار.أفاد السياسي، توماس بوكزيك، الذي يدعم احتجاج تحالف القوميين والمشككين في أوروبا (الكونفدرالية)، في وقت سابق، عبر منصة "إكس"، باستعداد شركات النقل البولندية لإغلاق طويل الأمد للمعابر الحدودية مع أوكرانيا، في ظروف الطقس البارد، وتم إنشاء مآو مؤقتة لإيواء سائقي الشاحنات.وأوضح بوكزيك، بالقول: "تم وضع الحاويات في ميديك وكورشيفا (معابر على الحدود مع أوكرانيا) اليوم، وحتى لا تزعجنا الظروف الجوية، فإننا نستعد للتوقف طويلا، من أجل النصر!".قبل أسابيع عدة، قامت شركات النقل البولندية، بإغلاق نقاط تفتيش السيارات على الحدود مع أوكرانيا، وأيدها في ذلك المزارعون، إذ يطالبون باستعادة نظام التصاريح الذي تم إلغاؤه سابقا لشركات النقل التجارية الأوكرانية مع استثناءات للمساعدات الإنسانية والإمدادات للقوات الأوكرانية، وتعليق تراخيص الشركات المنشأة في أوكرانيا، بعد فبراير/ شباط 2022، والتحقق منها، وتقسيم طوابير السيارات إلى سيارات فارغة ومحملة، حيث يصل طابور الشاحنات على الجانب البولندي إلى 50 كيلومترا، وقد مات سائقان أوكرانيان بالفعل فيه.
https://sputnikarabic.ae/20231217/مجلس-الشيوخ-الأمريكي-لن-نتوصل-لاتفاق-حماية-الحدود-والمساعدة-لأوكرانيا-قبل-2024--1084217257.html
بولندا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/09/17/1050230820_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_5a85888c94a847cb42d55f185247992b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
بولندا, أخبار أوكرانيا, العالم
بولندا, أخبار أوكرانيا, العالم

شركات النقل البولندية تغلق مجددا نقطة التفتيش "دوروهوسك" الحدودية مع أوكرانيا

17:22 GMT 17.12.2023 (تم التحديث: 18:24 GMT 17.12.2023)
© AFP 2023 / Yuri Dyachyshynالحدود الأوكرانية - البولندية
الحدود الأوكرانية - البولندية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2023
© AFP 2023 / Yuri Dyachyshyn
تابعنا عبر
أفاد أحد ممثلي لجنة المتظاهرين لـ"سبوتنيك"، اليوم الأحد، بأن شركات النقل البولندية ستغلق نقطة التفتيش "دوروهوسك-ياغودين" على الحدود مع أوكرانيا مجددا يوم الاثنين.
وأوضح أنه "غدا سنكون على الحدود مرة أخرى، والاحتجاج سيستمر"، مضيفا أن المتظاهرين يتوقعون إغلاق حاجز دوروهوسك-ياغودين حتى 8 مارس/ آذار.

وأضاف لوكالة "سبوتنيك" أنه نتيجة للاحتجاج، سيزداد طابور الشاحنات الأوكرانية أمام نقطة التفتيش هذه "إلى عدة آلاف من السيارات"، ومع ذلك، قال إنه، كما كان من قبل، سيتم تمرير الإمدادات العسكرية والمساعدات الإنسانية بحرية.

مبنى مجلس الشيوخ الأمريكي في واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2023
مجلس الشيوخ الأمريكي: لن نتوصل لاتفاق حماية الحدود والمساعدة لأوكرانيا قبل 2024
16:33 GMT
أفاد السياسي، توماس بوكزيك، الذي يدعم احتجاج تحالف القوميين والمشككين في أوروبا (الكونفدرالية)، في وقت سابق، عبر منصة "إكس"، باستعداد شركات النقل البولندية لإغلاق طويل الأمد للمعابر الحدودية مع أوكرانيا، في ظروف الطقس البارد، وتم إنشاء مآو مؤقتة لإيواء سائقي الشاحنات.
وأوضح بوكزيك، بالقول: "تم وضع الحاويات في ميديك وكورشيفا (معابر على الحدود مع أوكرانيا) اليوم، وحتى لا تزعجنا الظروف الجوية، فإننا نستعد للتوقف طويلا، من أجل النصر!".
قبل أسابيع عدة، قامت شركات النقل البولندية، بإغلاق نقاط تفتيش السيارات على الحدود مع أوكرانيا، وأيدها في ذلك المزارعون، إذ يطالبون باستعادة نظام التصاريح الذي تم إلغاؤه سابقا لشركات النقل التجارية الأوكرانية مع استثناءات للمساعدات الإنسانية والإمدادات للقوات الأوكرانية، وتعليق تراخيص الشركات المنشأة في أوكرانيا، بعد فبراير/ شباط 2022، والتحقق منها، وتقسيم طوابير السيارات إلى سيارات فارغة ومحملة، حيث يصل طابور الشاحنات على الجانب البولندي إلى 50 كيلومترا، وقد مات سائقان أوكرانيان بالفعل فيه.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Обстрел зданий в палестинском городе Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"..حماس تريد وقف إطلاق نار شاملا وانسحاب كل قوات الاحتلال... فيديو وصور13:39 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:17 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала