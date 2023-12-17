https://sputnikarabic.ae/20231217/قائد-جولاني-الإسرائيلي-الأسبق-اللواء-خسر-25-من-قواته-1084215007.html

قائد "جولاني" الإسرائيلي الأسبق: اللواء خسر 25% من قواته

قائد "جولاني" الإسرائيلي الأسبق: اللواء خسر 25% من قواته

صرح قائد لواء "جولاني" الأسبق في الجيش الإسرائيلي، موشيه كابلنسكي، اليوم الأحد، أن اللواء قد خسر نحو ربع قواته بين قتيل وجريح منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول، مؤكدا... 17.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-17T14:53+0000

2023-12-17T14:53+0000

2023-12-17T15:11+0000

العدوان الإسرائيلي على غزة

اسرائيل

العالم العربي

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ويشكل لواء المشاة الإسرائيلي "جولاني" المعروف بـ"اللواء رقم 1"، أحد أهم وأقوى ألوية النخبة في إسرائيل، وتم تأسيسه عام 1948.وأفاد الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، بمقتل جنديين وجرح 4 آخرين في معارك شمالي وجنوبي قطاع غزة.أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، اليوم الأحد، استهداف 200 موقع في أنحاء قطاع غزة خلال الليلة الماضية، لافتًا إلى تمكنه من قتل 7 عناصر من حركة "حماس" الفلسطينية في خان يونس، جنوبي القطاع، بالإضافة إلى تدمير مستودع أسلحة في الشجاعية، شمالي القطاع، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".من جهتها، أعلنت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، اليوم الأحد، استهداف 4 مدرعات إسرائيلية وتجمعين للقوات في عدد من مناطق قطاع غزة.وفي بيان أصدرته "سرايا القدس"، صباح اليوم، جاء فيه: "استهدفنا 4 آليات عسكرية صهيونية بقذائف "تاندوم" وعبوات "العمل الفدائي" في محاور جباليا وتل الزعتر والتوام".ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت لمدة 7 أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل للأسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من كانون الأول/ ديسمبر الجاري.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 18 ألف قتيل، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فضلًا عن أكثر من 50 ألف مصاب.

https://sputnikarabic.ae/20231217/مقتل-دبلوماسي-فرنسي-في-غارة-للجيش-الإسرائيلي-على-قطاع-غزة-1084205922.html

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العدوان الإسرائيلي على غزة, اسرائيل, العالم العربي