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https://sputnikarabic.ae/20231217/قائد-جولاني-الإسرائيلي-الأسبق-اللواء-خسر-25-من-قواته-1084215007.html
قائد "جولاني" الإسرائيلي الأسبق: اللواء خسر 25% من قواته
قائد "جولاني" الإسرائيلي الأسبق: اللواء خسر 25% من قواته
صرح قائد لواء "جولاني" الأسبق في الجيش الإسرائيلي، موشيه كابلنسكي، اليوم الأحد، أن اللواء قد خسر نحو ربع قواته بين قتيل وجريح منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول، مؤكدا... 17.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-17T14:53+0000
2023-12-17T15:11+0000
العدوان الإسرائيلي على غزة
اسرائيل
العالم العربي
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ويشكل لواء المشاة الإسرائيلي "جولاني" المعروف بـ"اللواء رقم 1"، أحد أهم وأقوى ألوية النخبة في إسرائيل، وتم تأسيسه عام 1948.وأفاد الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، بمقتل جنديين وجرح 4 آخرين في معارك شمالي وجنوبي قطاع غزة.أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، اليوم الأحد، استهداف 200 موقع في أنحاء قطاع غزة خلال الليلة الماضية، لافتًا إلى تمكنه من قتل 7 عناصر من حركة "حماس" الفلسطينية في خان يونس، جنوبي القطاع، بالإضافة إلى تدمير مستودع أسلحة في الشجاعية، شمالي القطاع، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".من جهتها، أعلنت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، اليوم الأحد، استهداف 4 مدرعات إسرائيلية وتجمعين للقوات في عدد من مناطق قطاع غزة.وفي بيان أصدرته "سرايا القدس"، صباح اليوم، جاء فيه: "استهدفنا 4 آليات عسكرية صهيونية بقذائف "تاندوم" وعبوات "العمل الفدائي" في محاور جباليا وتل الزعتر والتوام".ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت لمدة 7 أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل للأسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من كانون الأول/ ديسمبر الجاري.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 18 ألف قتيل، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فضلًا عن أكثر من 50 ألف مصاب.
https://sputnikarabic.ae/20231217/مقتل-دبلوماسي-فرنسي-في-غارة-للجيش-الإسرائيلي-على-قطاع-غزة-1084205922.html
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العدوان الإسرائيلي على غزة, اسرائيل, العالم العربي
العدوان الإسرائيلي على غزة, اسرائيل, العالم العربي

قائد "جولاني" الإسرائيلي الأسبق: اللواء خسر 25% من قواته

14:53 GMT 17.12.2023 (تم التحديث: 15:11 GMT 17.12.2023)
© AP Photo / Israel Defense Forcesعملية برية في قطاع غزة - الجيش الإسرائيلي مدعوم بآليات عسكرية ودبابات
عملية برية في قطاع غزة - الجيش الإسرائيلي مدعوم بآليات عسكرية ودبابات - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2023
© AP Photo / Israel Defense Forces
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صرح قائد لواء "جولاني" الأسبق في الجيش الإسرائيلي، موشيه كابلنسكي، اليوم الأحد، أن اللواء قد خسر نحو ربع قواته بين قتيل وجريح منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول، مؤكدا مقتل 82 ضابطا وجنديا.
ويشكل لواء المشاة الإسرائيلي "جولاني" المعروف بـ"اللواء رقم 1"، أحد أهم وأقوى ألوية النخبة في إسرائيل، وتم تأسيسه عام 1948.
وأفاد الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، بمقتل جنديين وجرح 4 آخرين في معارك شمالي وجنوبي قطاع غزة.
وبلغ عدد قتلى الجيش الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي، 453 بينهم 121 منذ بداية العملية العسكرية البرية داخل القطاع، وعدد المصابين 681.
كرة نارية تندلع في قطاع غزة خلال قصف إسرائيلي، وسط معارك مستمرة بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، 9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2023
مقتل دبلوماسي فرنسي في غارة للجيش الإسرائيلي على قطاع غزة
10:35 GMT
أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، اليوم الأحد، استهداف 200 موقع في أنحاء قطاع غزة خلال الليلة الماضية، لافتًا إلى تمكنه من قتل 7 عناصر من حركة "حماس" الفلسطينية في خان يونس، جنوبي القطاع، بالإضافة إلى تدمير مستودع أسلحة في الشجاعية، شمالي القطاع، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
من جهتها، أعلنت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، اليوم الأحد، استهداف 4 مدرعات إسرائيلية وتجمعين للقوات في عدد من مناطق قطاع غزة.
وفي بيان أصدرته "سرايا القدس"، صباح اليوم، جاء فيه: "استهدفنا 4 آليات عسكرية صهيونية بقذائف "تاندوم" وعبوات "العمل الفدائي" في محاور جباليا وتل الزعتر والتوام".
ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وتخللت المعارك هدنة دامت لمدة 7 أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل للأسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من كانون الأول/ ديسمبر الجاري.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 18 ألف قتيل، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فضلًا عن أكثر من 50 ألف مصاب.
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Обстрел зданий в палестинском городе Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. مقتل دبلوماسي فرنسي في غارة إسرائيلية على غزة.. فيديو وصور13:39 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:17 GMT
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