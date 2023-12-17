https://sputnikarabic.ae/20231217/مؤتمر-روسيا-الموحدة-يؤيد-بالإجماع-ترشيح-بوتين-لرئاسة-البلاد-فيديو-1084213271.html

مؤتمر "روسيا الموحدة" يؤيد بالإجماع ترشيح بوتين لرئاسة البلاد... فيديو

مؤتمر "روسيا الموحدة" يؤيد بالإجماع ترشيح بوتين لرئاسة البلاد... فيديو

أفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم الأحد، بتأييد كونغرس روسيا الموحدة بالإجماع ترشيح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للانتخابات الرئاسية. 17.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-17T14:12+0000

2023-12-17T14:12+0000

2023-12-17T14:12+0000

روسيا

فلاديمير بوتين

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قال رئيس حزب "روسيا الموحدة" دميتري ميدفيديف، طالبًا التصويت: "أطرح للتصويت اقتراحا لدعم ترشيح فلاديمير فلاديميروفيتش بوتين كمرشح لمنصب رئيس روسيا الاتحادية في الانتخابات المقرر إجراؤها في 17 مارس 2024. التصويت على هذه القضية مفتوح".وأعلن بوتين مشاركته في الانتخابات الرئاسية، الأسبوع الماضي، قبل ذلك، تم انتخابه لأعلى منصب حكومي أربع مرات: في 2000 و2004 و2012 و2018، وبعد اعتماد التعديلات على الدستور، حصل على حق الترشح في عام 2024.وحدد مجلس الفيدرالية موعد انتخاب رئيس روسيا في 17 مارس/آذار 2024، وتبنت لجنة الانتخابات المركزية قرارا بموجبه سيستمر التصويت لمدة ثلاثة أيام- من 15 إلى 17 مارس.أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الجمعة، بطل روسيا المشارك في العملية العسكرية الخاصة من جمهورية دونيتسك الشعبية، أرتيوم جوغا، عن خططه لخوض غمار الانتخابات لفترة رئاسية جديدة، حسبما أفاد مراسل "سبوتنيك".وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه مع اختلاف وجهات النظر، يجب على جميع القوى السياسية المسؤولة أن تتذكر أن الشيء الرئيسي هو مصير ومصالح روسيا وآمال وأحلام أطفالها، مشددا: "سنتخذ جميع القرارات بأنفسنا دون نصائح الآخرين من الخارج".وقال بوتين في كلمة له خلال المؤتمر الحادي والعشرين لحزب "روسيا الموحدة": "دائما، مع اختلاف وجهات النظر، يجب على جميع القوى السياسية المسؤولة أن تتذكر أن الشيء الرئيسي بالنسبة لنا هو مصير ومصالح روسيا والسعادة والآمال وأحلام أطفالنا وحق بلدنا في أن يكون قويا. كما تعلمون، وأود أن أضيف أيضا الحق والضرورة والحاجة الحيوية لتكون روسيا قوية. هذا يعني أن جميع الأشياء الثانوية غير الضرورية التي تفصلنا يجب أن توضع جانبا، وبالطبع، يجب علينا اتخاذ جميع القرارات بأنفسنا فقط، دون نصائح الآخرين من الخارج".

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روسيا, فلاديمير بوتين