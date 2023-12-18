https://sputnikarabic.ae/20231218/أردوغان-يحمل-المجتمع-الدولي-مسؤولية-توجيه-الرسائل-إلى-إسرائيل-وإنهاء-المذبحة-في-غزة-1084251309.html

أردوغان يحمل المجتمع الدولي مسؤولية توجيه الرسائل إلى إسرائيل وإنهاء المذبحة في غزة

أردوغان يحمل المجتمع الدولي مسؤولية توجيه الرسائل إلى إسرائيل وإنهاء المذبحة في غزة

أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مساء اليوم الاثنين، أن "تركيا تبذل جهودا دبلوماسية مكثفة منذ اليوم الأول للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة". 18.12.2023, سبوتنيك عربي

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وقال أردوغان، في تصريحات له، إن "المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية رئيسية في توجيه الرسائل الصحيحة إلى إسرائيل وإنهاء المذبحة في غزة"، مؤكدا أن بلاده تعمل على منع انتشار الصراع، حسب وكالة "الأناضول".وصرح الرئيس التركي أردوغان، في وقت سابق، عبر اتصال هاتفي مع الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أنه "من المهم وقف إسرائيل في أسرع وقت ممكن، ومواصلة الخطوات المتخذة لضمان وقف إطلاق النار الدائم في قطاع غزة".كما أكد أردوغان لابن زايد في اتصاله معه، "ضرورة استمرار المبادرات التي من شأنها زيادة دعم المجتمع الدولي لفلسطين من أجل ضمان السلام في المنطقة".ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت لمدة 7 أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل للأسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من كانون الأول/ ديسمبر الجاري.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 19 ألف قتيل، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فضلًا عن أكثر من 50 ألف مصاب.

https://sputnikarabic.ae/20231217/فلسطين-الحديث-عن-اليوم-التالي-لإنهاء-الحرب-على-غزة-يجب-أن-يشمل-حلا-يضم-كل-الأراضي-الفلسطينية-1084223409.html

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