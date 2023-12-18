https://sputnikarabic.ae/20231218/أوستن-أمريكا-تدعو-إيران-إلى-خفض-التوترات-في-الشرق-الأوسط-1084246387.html

أوستن: أمريكا تدعو إيران إلى خفض التوترات في الشرق الأوسط

أوستن: أمريكا تدعو إيران إلى خفض التوترات في الشرق الأوسط

صرّح وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، أن أمريكا لا تسعى إلى الحرب مع إيران وتدعو طهران إلى خفض التوترات في الشرق الأوسط. 18.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-18T18:01+0000

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وقال أوستن خلال مؤتمر صحفي في إسرائيل: "أمريكا لا تسعى إلى الحرب وندعو إيران بشكل عاجل إلى وقف التصعيد".وأضاف أوستن أن الهجمات المتزايدة في الشرق الأوسط من قبل القوات "المرتبطة بإيران" تهدد سكان المنطقة وتزيد من خطر توسيع الصراع بين إسرائيل وفلسطين.وقي وقت سابق من اليوم، أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، عبر موقع منصة "إكس"، أنه وصل إلى تل أبيب.وقال أوستن: "عند هبوطي في تل أبيب، سألتقي بوزير الدفاع يوآف غالانت، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ومجلس الوزراء الحربي، لإعادة تأكيد التزام أمريكا الثابت تجاه إسرائيل".وأضاف: "ستتم مناقشة عمليات الجيش الإسرائيلي لتدمير حماس، والتأكيد على الحاجة إلى حماية المدنيين من الأذى والانتهاكات، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة".وفي وقت لاحق، أكد وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، "موقف أمريكا بدعم إسرائيل، والدفاع عن أمنها".وقال أوستن، عقب لقاء جمعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن "واشنطن تدعم جهود تحرير كل المحتجزين في غزة"، مشددا على "ضرورة مراعاة احتياجات مليوني نازح في القطاع".واتهم وزير الدفاع الأمريكي، إيران بدعم هجمات "أنصار الله" على السفن التجارية، بحسب قوله، مشيرا إلى أن أمريكا تقود قوة عمل متعددة الجنسيات لدعم حرية الملاحة في البحر الأحمر.وقالت هيئة البث الإسرائيلية: "من المتوقع أن يناقش أوستن، مسألة الجدول الزمني للحرب على غزة، وموعد الانتقال إلى نمط آخر من العمليات العسكرية، إلى جانب المساعدات الإنسانية والطبية للقطاع".كما يتوقع أن يعلن أوستن، عن إقامة تحالف دولي لمواجهة التحديات الأمنية التي تفرضها جماعة "أنصار الله" اليمنية، في البحر الأحمر بوجه الملاحة البحرية عند مضيق باب المندب.وتأتي زيارة وزير الدفاع الأميركي لإسرائيل، ضمن جولة في المنطقة تشمل أيضا قطر والبحرين.كما تأتي رحلة أوستن، بعد أيام من تأكيد مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، خلال زيارته إلى تل أبيب، أن "إسرائيل تعتزم الانتقال إلى مرحلة جديدة من الحرب، تركز على طرق أكثر دقة لاستهداف قيادة حماس"، وسط تقارير تفيد بأن المرحلة الأقل شدة ينبغي أن تبدأ في غضون أسابيع.

https://sputnikarabic.ae/20231218/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-إيران-تمول-حماس-وحزب-الله-وأنصار-الله-وسننتصر-على-كل-الجبهات-1084245066.html

https://sputnikarabic.ae/20231218/أمريكا-نقود-قوة-عمل-متعددة-الجنسيات-لدعم-حرية-الملاحة-في-البحر-الأحمر-بعد-هجمات-أنصار-الله-1084242872.html

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طوفان الأقصى, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, اسرائيل