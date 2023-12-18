https://sputnikarabic.ae/20231218/الجيش-الأردني-إصابة-عسكريين-أثناء-إحباط-تهريب-مخدرات-وأسلحة-أوتوماتيكية-وصاروخية-1084230396.html

الجيش الأردني: إصابة عسكريين أثناء إحباط تهريب مخدرات وأسلحة أوتوماتيكية وصاروخية

الجيش الأردني: إصابة عسكريين أثناء إحباط تهريب مخدرات وأسلحة أوتوماتيكية وصاروخية

أعلن الجيش الأردني، اليوم الاثنين، عن إحباطه تهريب كمية كبيرة من المخدرات والأسلحة الأوتوماتيكية ‏والصاروخية، على الحدود الشمالية مع سوريا.‏ 18.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-18T09:29+0000

2023-12-18T09:29+0000

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ووقعت اشتباكات مسلحة بين قوات حرس الحدود الأردنية، ومجموعات مسلحة على الحدود الشمالية للمملكة الأردنية، منذ صباح اليوم، والتي أسفرت عن إصابات بين أفراد قوات حرس الحدود الأردنية، وفقا لبيان للجيش الأردني.وأكد المصدر أن الحالة الصحية للمصابين من العسكريين بين الخفيفة والمتوسطة.وتابع المصدر العسكري أنه يجري طرد المجموعات المسلحة إلى الداخل السوري.وفي الأسبوع الماضي، قُتل أحد أفراد الجيش الأردني بينما أصيب آخر، خلال اشتباك مسلح مع ‏مهربين على الواجهة الحدودية الشمالية للمملكة الأردنية مع سوريا.‏وذكر مصدر عسكري مسؤول في الجيش الأردني، أن "الاشتباك أسفر أيضا عن استشهاد الوكيل أول، إياد عبد الحميد النعيمي، وإصابة الوكيل أول، سالم مفتن سالم، وكلاهما من مرتب قوات حرس الحدود، وتم نقل الأخير إلى مستشفى الرويشد الحكومي، وحالته الصحية متوسطة".وقبل أسبوعين، أعلن الجيش الأردني إحباطه عملية تهريب كميات كبيرة من المخدرات ‏قادمة من الأراضي السورية، والتي أسفرت عن مقتل 3 مهربين.‏وقال الجيش وقتها، إنه "تم العثور على 233 ألف حبة كبتاغون، و528 كف حشيش، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة"، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا".يشار إلى أن العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، توعد بالضرب بيد من حديد لكل من يهدد الأمن الوطني والإقليمي لبلاده، جاء ذلك خلال زيارته لإدارة مكافحة المخدرات التابعة لمديرية الأمن العام الأردني، وفقا لقناة "المملكة" الأردنية.

https://sputnikarabic.ae/20231212/الجيش-الأردني-يعلن-مقتل-أحد-جنوده-وإصابة-آخر-إثر-اشتباك-مع-مهربين-على-الحدود-مع-سوريا-1084001872.html

https://sputnikarabic.ae/20231205/الجيش-الأردني-مقتل-3-مهربين-أثناء-إحباط-محاولة-تهريب-كميات-كبيرة-من-المخدرات-قادمة-من-سوريا-1083763503.html

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