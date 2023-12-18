https://sputnikarabic.ae/20231218/فرنسا-تحذر-لبنان-من-تداعيات-الدخول-في-أي-صراع-محتمل-ضد-إسرائيل-1084249903.html

فرنسا تحذر لبنان من تداعيات الدخول في أي صراع محتمل ضد إسرائيل

فرنسا تحذر لبنان من تداعيات الدخول في أي صراع محتمل ضد إسرائيل

حذرت وزيرة الخارجية الفرنسية، كاترين كولونا، لبنان من تداعيات الدخول في صراع محتمل ضد إسرائيل، داعية إلى استخدام الطرق الدبلوماسية لوقف التصعيد في غزة. 18.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-18T20:13+0000

2023-12-18T20:13+0000

2023-12-18T20:13+0000

لبنان

العالم

أخبار العالم الآن

العالم العربي

اسرائيل

أخبار فرنسا

أخبار فلسطين اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/0e/1069015488_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_a048d1b59e89719e265dce98b80eb3a1.jpg

وقالت كولونا، خلال مؤتمر صحفي من بيروت، اليوم الاثنين، إنه "إذا اشترك لبنان في الحرب ضد إسرائيل لن يتعافى منها أبدا وسيكون ذلك خطأ".وأكدت أن "فرنسا تدعو إلى هدنة إنسانية فورية ودائمة في غزة تسمح بالانتقال إلى وقف إطلاق النار والإفراج عن كل المحتجزين وإدخال المساعدات إلى القطاع".وتشهد الحدود بين إسرائيل ولبنان توترًا، فضلاً عن مواجهات شبه يومية بين القوات الإسرائيلية و"حزب الله" اللبناني، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إثر الهجوم الذي شنته "حماس" على مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية محيطة بالقطاع.وهددت إسرائيل مرارًا بتحويل بيروت إلى غزة ثانية، في حال تمادى "حزب الله" في قصفه.وفي المقابل، أكدت حكومة تصريف الأعمال ووزارة الخارجية اللبنانية أن لبنان لا يريد الحرب ولا يسعى إليها كما لا يتحملها، معتبرة أن قرار الحرب والتصعيد على الحدود الجنوبية بيد إسرائيل.ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1400 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

https://sputnikarabic.ae/20231218/حزب-الله-يعلن-استهداف-منصتين-للقبة-الحديدية-وإسرائيل-تؤكد-الرد-على-الضربات-1084242004.html

لبنان

أخبار فرنسا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

لبنان, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, اسرائيل, أخبار فرنسا , أخبار فلسطين اليوم