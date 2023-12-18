https://sputnikarabic.ae/20231218/كوريا-الشمالية-تطلق-صاروخا-باليستيا-باتجاه-بحر-اليابان-1084224620.html
كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا باتجاه بحر اليابان
كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا باتجاه بحر اليابان
قال الجيش الكوري الجنوبي إن كوريا الشمالية أطلقت، اليوم الإثنين، صاروخا باليستيا مجهولا باتجاه بحر اليابان، بعد ساعات من إطلاقها صاروخا قصير المدى، وسط تكهنات... 18.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-18T00:30+0000
2023-12-18T00:30+0000
2023-12-18T00:30+0000
العالم
أخبار العالم الآن
كوريا الشمالية
كوريا الجنوبية
الولايات المتحدة الأمريكية
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/05/1078752807_0:0:3219:1811_1920x0_80_0_0_4dfb160e7044cd9d614cd5ab9159afd6.jpg
ونقلت النسخة الإنجليزية من وكالة "يونهاب" عن الجيش الكوري الجنوبي قوله بأنه رصد عملية الإطلاق لكنه لم يقدم المزيد من التفاصيل.وأطلقت كوريا الشمالية صاروخًا قصير المدى من داخل أو حول بيونغ يانغ الساعة 10:38 مساء أمس الأحد، وحلق مسافة 570 كيلومترا تقريبا قبل أن يسقط في بحر اليابان، وفقًا لما أعلنه الجيش الكوري الجنوبي.وجاء إطلاق الصاروخين بعد أن قال النائب الأول لمستشار الأمن القومي الكوري الجنوبي كيم تاي هيو قبل أيام قليلة إن الشمال قد يطلق صاروخا باليستيا عابرًا للقارات خلال هذا الشهر.وجاءت عمليات إطلاق الصاروخين أيضا بعد أيام من عقد سيئول وواشنطن الجلسة الثانية للمجموعة الاستشارية النووية (NCG) واتفاقهما على استكمال وضع المبادئ التوجيهية بشأن تخطيط وتشغيل استراتيجية نووية مشتركة بحلول منتصف العام المقبل.وبعد إطلاق الصاروخ يوم الأحد مباشرة، انتقدت وزارة الدفاع الكورية الشمالية اجتماع مجموعة NCG ووصفته بأنه "إعلان مفتوح بشأن المواجهة النووية" وانتقدت الولايات المتحدة نشر معدات عسكرية كبيرة في شبه الجزيرة الكورية هذا العام.وجاءت أحدث تهديدات كوريا الشمالية وسط تصاعد التوترات بعد أن ألغت بيونغ يانغ الاتفاقية العسكرية بين الكوريتين لعام 2018 والتي تهدف إلى تقليل التوترات ومنع الاشتباكات على طول الحدود الشهر الماضي، حيث علقت سيئول الاتفاق جزئيا احتجاجا على إطلاق كوريا الشمالية الناجح لأول قمر صناعي للتجسس العسكري في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني.
https://sputnikarabic.ae/20231216/كوريا-الشمالية-تعقد-محادثات-رفيعة-المستوى-مع-الصين-في-بكين-1084176387.html
https://sputnikarabic.ae/20231217/الجيش-الكوري-الجنوبي-كوريا-الشمالية-تطلق-صاروخا-باليستيا-مجهولا-باتجاه-البحر-الشرقي-1084213682.html
كوريا الشمالية
كوريا الجنوبية
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/05/1078752807_334:0:3065:2048_1920x0_80_0_0_c1022ad40b3eb05c96a81246f1373b48.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار العالم الآن, كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار
كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا باتجاه بحر اليابان
قال الجيش الكوري الجنوبي إن كوريا الشمالية أطلقت، اليوم الإثنين، صاروخا باليستيا مجهولا باتجاه بحر اليابان، بعد ساعات من إطلاقها صاروخا قصير المدى، وسط تكهنات بأن الصاروخ الأخير قد يكون صاروخا باليستيا عابرا للقارات.
ونقلت النسخة الإنجليزية من وكالة
"يونهاب" عن الجيش الكوري الجنوبي قوله بأنه رصد عملية الإطلاق لكنه لم يقدم المزيد من التفاصيل.
وأطلقت كوريا الشمالية صاروخًا قصير المدى من داخل أو حول بيونغ يانغ الساعة 10:38 مساء أمس الأحد، وحلق مسافة 570 كيلومترا تقريبا قبل أن يسقط في بحر اليابان، وفقًا لما أعلنه الجيش الكوري الجنوبي.
وجاء إطلاق الصاروخين بعد أن قال النائب الأول لمستشار الأمن القومي الكوري الجنوبي كيم تاي هيو قبل أيام قليلة إن الشمال قد يطلق صاروخا باليستيا عابرًا للقارات خلال هذا الشهر.
وجاءت عمليات إطلاق الصاروخين أيضا بعد أيام
من عقد سيئول وواشنطن الجلسة الثانية للمجموعة الاستشارية النووية (NCG) واتفاقهما على استكمال وضع المبادئ التوجيهية بشأن تخطيط وتشغيل استراتيجية نووية مشتركة بحلول منتصف العام المقبل.
وبعد إطلاق الصاروخ يوم الأحد مباشرة، انتقدت وزارة الدفاع الكورية الشمالية اجتماع مجموعة NCG ووصفته بأنه "إعلان مفتوح بشأن المواجهة النووية" وانتقدت الولايات المتحدة نشر معدات عسكرية كبيرة في شبه الجزيرة الكورية هذا العام.
وجاءت أحدث تهديدات كوريا الشمالية وسط تصاعد التوترات بعد أن ألغت بيونغ يانغ الاتفاقية العسكرية بين الكوريتين لعام 2018 والتي تهدف إلى تقليل التوترات ومنع الاشتباكات على طول الحدود الشهر الماضي، حيث علقت سيئول الاتفاق جزئيا احتجاجا على إطلاق كوريا الشمالية الناجح لأول قمر صناعي للتجسس العسكري في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني.