https://sputnikarabic.ae/20231218/معلومات-عن-البندقية-التي-ظهرت-في-فيديو-هجوم-حجر-الديك-ضد-الجيش-الإسرائيلي-1084246024.html
معلومات عن البندقية التي ظهرت في فيديو هجوم "حجر الديك" ضد الجيش الإسرائيلي
معلومات عن البندقية التي ظهرت في فيديو هجوم "حجر الديك" ضد الجيش الإسرائيلي
عرضت حركة "حماس" الفلسطينية بندقية "إم - 16" الأمريكية في مقطع فيديو يرصد هجومها على موقع عسكري إسرائيلي في منطقة "حجر الديك" بقطاع غزة. 18.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-18T17:58+0000
2023-12-18T17:58+0000
2023-12-18T17:58+0000
رصد عسكري
غزة
قطاع غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
إسرائيل
حركة حماس
طوفان الأقصى
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وكانت البندقية الأمريكية جزءا من العتاد العسكري الخاص بالجنود الإسرائيليين، الذين تمكنت من القضاء عليهم في الهجوم كما ظهر في الفيديو، الذي رصد شكل البندقية بدقة والاسم، إضافة إلى رقم عسكري خاص بها.ويمثل الجيش الإسرائيلي أحد الجيوش التي تستخدم تلك البندقية، التي طورتها الولايات المتحدة الأمريكية وتسمح لدول أخرى بتصنيعها، حسبما ذكر موقع "ميليتاري فاكتور" الأمريكي، الذي أوضح أنها تصنف ضمن البنادق الهجومية الآلية.المواصفات الفنيةويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1400 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 19 ألف قتيل أغلبهم من الأطفال والنساء وأكثر من 50 ألف مصاب، بينما يواجه سكان القطاع ظروفا معيشية صعبة بسبب قطع إمدادات الوقود والغذاء والدواء وعدم السماح بدخول كميات كافية من المساعدات الإنسانية.
https://sputnikarabic.ae/20231023/القدرات-العسكرية-لـحماس-في-مواجهة-الجيش-الإسرائيلي-1082377258.html
https://sputnikarabic.ae/20231218/تغطية-مباشرة-لـطوفان-الأقصى-إسرائيل-تستهدف-مجمع-ناصر-الطبي-فيديو-وصور-1084224284.html
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رصد عسكري, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, حركة حماس, طوفان الأقصى
رصد عسكري, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, حركة حماس, طوفان الأقصى
معلومات عن البندقية التي ظهرت في فيديو هجوم "حجر الديك" ضد الجيش الإسرائيلي
عرضت حركة "حماس" الفلسطينية بندقية "إم - 16" الأمريكية في مقطع فيديو يرصد هجومها على موقع عسكري إسرائيلي في منطقة "حجر الديك" بقطاع غزة.
وكانت البندقية الأمريكية جزءا من العتاد العسكري
الخاص بالجنود الإسرائيليين، الذين تمكنت من القضاء عليهم في الهجوم كما ظهر في الفيديو، الذي رصد شكل البندقية بدقة والاسم، إضافة إلى رقم عسكري خاص بها.
ويمثل الجيش الإسرائيلي أحد الجيوش التي تستخدم تلك البندقية، التي طورتها الولايات المتحدة الأمريكية وتسمح لدول أخرى بتصنيعها، حسبما ذكر
موقع "ميليتاري فاكتور" الأمريكي، الذي أوضح أنها تصنف ضمن البنادق الهجومية الآلية.
الطول الكلي: 100 سم و3 ملم.
الطلقات: عيار "الناتو" (5.56 * 45 ملم).
سعة المخزن: 20 أو 30 طلقة.
التصويب: نظام تصويب أمامي وخلفي.
المدى المؤثر: 550 متر تقريبا.
المعدل النظري لإطلاق النار: 800 طلقة في الدقيقة.
سرعة الرصاصة: 290 متر في الثانية.
ويواصل الجيش الإسرائيلي
عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1400 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة
، حتى الآن، عن سقوط نحو 19 ألف قتيل أغلبهم من الأطفال والنساء وأكثر من 50 ألف مصاب، بينما يواجه سكان القطاع ظروفا معيشية صعبة بسبب قطع إمدادات الوقود والغذاء والدواء وعدم السماح بدخول كميات كافية من المساعدات الإنسانية.