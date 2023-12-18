https://sputnikarabic.ae/20231218/معلومات-عن-البندقية-التي-ظهرت-في-فيديو-هجوم-حجر-الديك-ضد-الجيش-الإسرائيلي-1084246024.html

معلومات عن البندقية التي ظهرت في فيديو هجوم "حجر الديك" ضد الجيش الإسرائيلي

معلومات عن البندقية التي ظهرت في فيديو هجوم "حجر الديك" ضد الجيش الإسرائيلي

عرضت حركة "حماس" الفلسطينية بندقية "إم - 16" الأمريكية في مقطع فيديو يرصد هجومها على موقع عسكري إسرائيلي في منطقة "حجر الديك" بقطاع غزة. 18.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-18T17:58+0000

2023-12-18T17:58+0000

2023-12-18T17:58+0000

رصد عسكري

غزة

قطاع غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

إسرائيل

حركة حماس

طوفان الأقصى

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وكانت البندقية الأمريكية جزءا من العتاد العسكري الخاص بالجنود الإسرائيليين، الذين تمكنت من القضاء عليهم في الهجوم كما ظهر في الفيديو، الذي رصد شكل البندقية بدقة والاسم، إضافة إلى رقم عسكري خاص بها.ويمثل الجيش الإسرائيلي أحد الجيوش التي تستخدم تلك البندقية، التي طورتها الولايات المتحدة الأمريكية وتسمح لدول أخرى بتصنيعها، حسبما ذكر موقع "ميليتاري فاكتور" الأمريكي، الذي أوضح أنها تصنف ضمن البنادق الهجومية الآلية.المواصفات الفنيةويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1400 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 19 ألف قتيل أغلبهم من الأطفال والنساء وأكثر من 50 ألف مصاب، بينما يواجه سكان القطاع ظروفا معيشية صعبة بسبب قطع إمدادات الوقود والغذاء والدواء وعدم السماح بدخول كميات كافية من المساعدات الإنسانية.

https://sputnikarabic.ae/20231023/القدرات-العسكرية-لـحماس-في-مواجهة-الجيش-الإسرائيلي-1082377258.html

https://sputnikarabic.ae/20231218/تغطية-مباشرة-لـطوفان-الأقصى-إسرائيل-تستهدف-مجمع-ناصر-الطبي-فيديو-وصور-1084224284.html

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رصد عسكري, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, حركة حماس, طوفان الأقصى