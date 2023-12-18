بينها مصر... 10 جيوش تمتلك أكبر عدد قوات عاملة في 2023
© AFP 2023 / Indranil Mukherjee جنود جيش التحرير الشعبي الصيني يصطفون بعد المشاركة في مناورة لمكافحة الإرهاب خلال التدريبات الهندية الصينية المشتركة السادسة "يدا بيد 2016" في لواء مشاة HQ 330 ، في Aundh في منطقة Pune ، على بعد حوالي 145 كيلومترًا جنوب شرق البلاد. مومباي ، في 25 نوفمبر 2016.
© AFP 2023 / Indranil Mukherjee
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تحدد الجيوش حجم قواتها البشرية وفقا لمعايير خاصة بكل منها ترتبط بمساحة الدولة وعدد سكانها وعقيدتها العسكرية، التي تحدد الخصم الاستراتيجي للدولة.
وتشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي إلى أن القوة البشرية لأي جيش تضم 3 أقسام هي:
القوات العاملة.
القوات الاحتياطية.
القوات شبه العسكرية.
ويشير مصطلح "القوات العاملة" إلى جميع الأفراد العسكريين الموجودين في الخدمة في جيوشهم ولديهم الاستعداد للقتال في أي لحظة إذا صدرت أوامر بذلك.
1 نوفمبر 2022, 15:21 GMT
ويتفاوت حجم القوات العاملة من جيش إلى آخر ولا يرتبط حجمها بحجم القوة البشرية الإجمالية للجيش، ما يعني أن ترتيب حجم القوات العاملة للجيوش يمكن أن يختلف عن ترتيب إجمالي قوتها البشرية، أو حتى ترتيب الجيش بصورة عامة.
وعلى سبيل المثال، فإن الجيش الأمريكي الذي يصنف في المرتبة الأولى بين أقوى جيوش العالم، يتم تصنيف قواته العاملة في المرتبة الثالثة عالميا.
26 نوفمبر, 09:56 GMT
وفيما يلي ترتيب أضخم القوات العاملة في العالم وعدد ما تملكه كل دولة:
الصين: تحتل المرتبة الأولى بمليوني جندي عامل.
الهند: في المرتبة الثانية بـ1.45 جندي عامل.
الولايات المتحدة الأمريكية: تأتي في المرتبة الثالثة بنحو 1.4 مليون جندي عامل.
كوريا الشمالية: تحتل المرتبة الرابعة عالميا بـ1.2 مليون جندي عامل.
روسيا: في المرتبة الخامسة عالميا بـ830 ألف جندي عامل.
باكستان: تأتي في المرتبة السادسة عالميا بـ654 ألف جندي عامل.
إيران: تصنف في المرتبة السابعة بـ575 ألف جندي عامل.
كوريا الجنوبية: تأتي في المرتبة رقم 8 عالميا بـ555 ألف جندي عامل.
فيتنام: تصنف في المرتبة رقم 9 عالميا بـ470 ألف جندي عامل.
مصر: تصنف القوات العاملة المصرية في المرتبة رقم 10 عالميا.
13 فبراير 2019, 16:44 GMT
وبحسب إحصائيات الموقع، فإن بعض الدول التي تصنف جيوشها ضمن أقوى 10 جيوش في العالم، ليست ضمن القائمة التي تضم أضخم 10 قوات عاملة في 2023، ويشمل ذلك بريطانيا وفرنسا واليابان وإيطاليا.
يذكر أن أضخم 10 جيوش في العالم في عام 2023 هي على التوالي: الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين والهند وبريطانيا وكوريا الجنوبية وباكستان واليابان وفرنسا وإيطاليا.
© Sputnikأضخم 5 جيوش عربية من حيث حجم القوات العاملة في 2022
أضخم 5 جيوش عربية من حيث حجم القوات العاملة في 2022
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