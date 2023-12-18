https://sputnikarabic.ae/20231218/بينها-مصر-10-جيوش-تمتلك-أكبر-عدد-قوات-عاملة-في-2023-1084242691.html

بينها مصر... 10 جيوش تمتلك أكبر عدد قوات عاملة في 2023

بينها مصر... 10 جيوش تمتلك أكبر عدد قوات عاملة في 2023

تحدد الجيوش حجم قواتها البشرية وفقا لمعايير خاصة بكل منها ترتبط بمساحة الدولة وعدد سكانها وعقيدتها العسكرية، التي تحدد الخصم الاستراتيجي للدولة. 18.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-18T15:49+0000

2023-12-18T15:49+0000

2023-12-18T15:49+0000

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وتشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي إلى أن القوة البشرية لأي جيش تضم 3 أقسام هي:ويشير مصطلح "القوات العاملة" إلى جميع الأفراد العسكريين الموجودين في الخدمة في جيوشهم ولديهم الاستعداد للقتال في أي لحظة إذا صدرت أوامر بذلك.ويتفاوت حجم القوات العاملة من جيش إلى آخر ولا يرتبط حجمها بحجم القوة البشرية الإجمالية للجيش، ما يعني أن ترتيب حجم القوات العاملة للجيوش يمكن أن يختلف عن ترتيب إجمالي قوتها البشرية، أو حتى ترتيب الجيش بصورة عامة.وعلى سبيل المثال، فإن الجيش الأمريكي الذي يصنف في المرتبة الأولى بين أقوى جيوش العالم، يتم تصنيف قواته العاملة في المرتبة الثالثة عالميا.وفيما يلي ترتيب أضخم القوات العاملة في العالم وعدد ما تملكه كل دولة:وبحسب إحصائيات الموقع، فإن بعض الدول التي تصنف جيوشها ضمن أقوى 10 جيوش في العالم، ليست ضمن القائمة التي تضم أضخم 10 قوات عاملة في 2023، ويشمل ذلك بريطانيا وفرنسا واليابان وإيطاليا.يذكر أن أضخم 10 جيوش في العالم في عام 2023 هي على التوالي: الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين والهند وبريطانيا وكوريا الجنوبية وباكستان واليابان وفرنسا وإيطاليا.

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