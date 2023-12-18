https://sputnikarabic.ae/20231218/وصول-مجموعة-ثانية-من-الجرحى-الفلسطينيين-لتلقي-العلاج-في-تونس-فيديو-1084250623.html

وصول مجموعة ثانية من الجرحى الفلسطينيين لتلقي العلاج في تونس... فيديو

وصول مجموعة ثانية من الجرحى الفلسطينيين لتلقي العلاج في تونس... فيديو

استقبلت تونس 52 جريحا فلسطينيا وصلوا البلاد لتلقي العلاج في المستشفيات التونسية، حيث كان في استقبالهم عددا من المسؤولين التونسيين. 18.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-18T20:55+0000

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2023-12-18T20:55+0000

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ووصل الجرحى الفلسطينيون، مساء اليوم الاثنين، على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية التونسية، حسبما ذكر مراسل "سبوتنيك"، الذي أوضح أنه تم استقبال مرافقين لهم أيضا.كما وصلت مع المجموعة جريحة تونسية كانت قد أطلقت نداء لسلطات بلادها من أجل إعادتها إلى الوطن.وكان وزير الصحة التونسي، علي مرابط، ومدير الديوان الرئاسي مصطفى الفرجاني، في استقبال الجرحى الفلسطينيين، إضافة إلى كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية منير بن رجيبة وسفير فلسطين في تونس هايل الفهوم.ومن المقرر أن يتم إيواء هؤلاء الجرحى في المستشفيات العمومية وعدد من المصحات الخاصة في محافظات تونس الكبرى ونابل وسوسة وصفاقس.يذكر أنه في الـ3 من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، قامت طائرة عسكرية تونسية بنقل 20 مصابا فلسطينيا من قطاع غزة، فضلا عن21 مرافقا، لتلقي العلاج في البلاد، كان من بينهم أطفال بعمر سنة و13 سنة، إضافة إلى شباب بعمر 19 سنة و21 سنة".ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1400 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 19ألف قتيل أغلبهم من الأطفال والنساء وأكثر من 50 ألف مصاب، بينما يواجه سكان القطاع ظروفا معيشية صعبة بسبب قطع إمدادات الوقود والغذاء والدواء وعدم السماح بدخول كميات كافية من المساعدات الإنسانية.

https://sputnikarabic.ae/20231210/وصول-تونسيين-تم-إجلاؤهم-من-غزة-عبر-مصر-فيديو-وصور-1083943869.html

https://sputnikarabic.ae/20231218/الأونروا-إسرائيل-تنفذ-أكبر-تهجير-قسري-للفلسطينيين-منذ-1948-1084249664.html

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أخبار العالم الآن, العالم العربي, تونس, أخبار تونس اليوم, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى