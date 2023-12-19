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الحكومة الأردنية تنفي شن الجيش ضربات جوية في الداخل السوري

الحكومة الأردنية تنفي شن الجيش ضربات جوية في الداخل السوري

نفى وزير الاتصال الحكومي في الأردن، والمتحدث باسم مجلس الوزراء، مهند مبيضين، اليوم الثلاثاء، ‏أنباء تفيد بأن القوات المسلحة الأردنية شنت عدة غارات جوية نادرة،... 19.12.2023, سبوتنيك عربي

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وقال مبيضين إن "الجيش لم يعلن عن شن ضربات جوية في الداخل السوري"، وفقا لوكالة أنباء "عمون" الأردنية.وأكد المبيضين أن "الأردن يخوض مواجهات وحيدا ضد جماعات التهريب المنظمة"، مشيرا إلى أن "المملكة في حالة دفاع دائم عن الحدود، متمسكة بضبط إيقاع الشريط الحدودي مع المناطق التي تشهد محاولات للتهريب والاختراق من قبل قوات ومجموعات المنظمة تريد المنطقة خاضعة لسيطرتها، وبالتالي تستبيح الحدود وتمرر ما تريد تمريره من بضائع وأسلحة".وواصل لافتا إلى أن "الأردن يتحدث منذ سنوات، أن انفلات الأمن وعدم وجود سلطة ضابطة للإيقاع في الشريط الحدودي بين سوريا والأردن، تؤدي إلى إشكاليات كبرى، ليست على مستوى الأردن فحسب، بل على مستوى المنطقة".وصباح أمس الاثنين، وقعت اشتباكات بين قوات حرس الحدود الأردنية، ومجموعات مسلحة على الحدود الشمالية للمملكة، ضمن مسؤولية المنطقة العسكرية الشرقية، والتي أسفرت عن إحباط تهريب كميات كبيرة من المخدرات والأسلحة الأوتوماتيكية الصاروخية، وإصابة بعض العسكريين.يشار إلى أن العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، توعد خلال عام 2023، بالضرب بيد من حديد لكل من يهدد الأمن الوطني والإقليمي لبلاده، جاء ذلك خلال زيارته لإدارة مكافحة المخدرات التابعة لمديرية الأمن العام الأردني، وفقا لقناة "المملكة" الأردنية.

https://sputnikarabic.ae/20231218/الجيش-الأردني-يعلن-استمرار-الاشتباكات-على-الحدود-مع-سوريا-1084248204.html

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