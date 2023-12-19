https://sputnikarabic.ae/20231219/زعيم-كوريا-الشمالية-يشرف-على-تجربة-إطلاق-صاروخ-باليستي-عابر-للقارات-1084252183.html
زعيم كوريا الشمالية يشرف على تجربة إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات
زعيم كوريا الشمالية يشرف على تجربة إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات
قالت وكالة الأنباء الرسمية في كوريا الشمالية، اليوم الثلاثاء، إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أشرف شخصيا على "تدريب إطلاق" صاروخ "هواسونغ - 18" الباليستي... 19.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-19T00:08+0000
2023-12-19T00:08+0000
2023-12-19T00:08+0000
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
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وقالت الوكالة في تقريرها عن الإطلاق الذي جرى يوم الاثنين: "تم تنظيم تدريب إطلاق صاروخ "هواسونغ - 18" الباليستي كإجراء عسكري هام لإظهار بوضوح إرادة وقوة الرد الكبيرة للقوات الاستراتيجية النووية لدى كوريا الشمالية وقوتها الفريدة للأعداء".وقال الجيش الكوري الجنوبي، أمس الاثنين، إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخًا باليستيًا مجهولاً باتجاه بحر اليابان، بعد ساعات من إطلاقها صاروخًا قصير المدى، وسط تكهنات بأن الصاروخ الأخير قد يكون صاروخًا باليستيًا عابرًا للقارات.وقال الجيش الكوري الجنوبي، أنه رصد عملية الإطلاق لكنه لم يقدم المزيد من التفاصيل.وأطلقت كوريا الشمالية صاروخًا قصير المدى من داخل أو حول بيونغ يانغ، الساعة 10:38 مساء أمس الأحد، وحلق مسافة 570 كيلومترًا تقريبا قبل أن يسقط في بحر اليابان، وفقًا لما أعلنه الجيش الكوري الجنوبي.وجاء إطلاق الصاروخين بعد أن قال النائب الأول لمستشار الأمن القومي الكوري الجنوبي، كيم تاي هيو، قبل أيام قليلة، إن الشمال قد يطلق صاروخاً باليستيًا عابرًا للقارات خلال هذا الشهر.وجاءت عمليات إطلاق الصاروخين أيضا بعد أيام من عقد سيئول وواشنطن الجلسة الثانية للمجموعة الاستشارية النووية (NCG)، واتفاقهما على استكمال وضع المبادئ التوجيهية بشأن تخطيط وتشغيل استراتيجية نووية مشتركة، بحلول منتصف العام المقبل.وبعد إطلاق الصاروخ يوم الأحد مباشرة، انتقدت وزارة الدفاع الكورية الشمالية اجتماع مجموعة NCG ووصفته بأنه "إعلان مفتوح بشأن المواجهة النووية"، وانتقدت الولايات المتحدة نشر معدات عسكرية كبيرة في شبه الجزيرة الكورية هذا العام.وجاءت أحدث تهديدات كوريا الشمالية وسط تصاعد التوترات، بعد أن ألغت بيونغ يانغ الاتفاقية العسكرية بين الكوريتين لعام 2018، والتي تهدف إلى تقليل التوترات ومنع الاشتباكات على طول الحدود، الشهر الماضي، حيث علقت سيئول الاتفاق جزئيا احتجاجًا على إطلاق كوريا الشمالية الناجح لأول قمر صناعي للتجسس العسكري، في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني.
https://sputnikarabic.ae/20231218/كوريا-الشمالية-تطلق-صاروخا-باليستيا-باتجاه-بحر-اليابان-1084224620.html
https://sputnikarabic.ae/20230412/كوريا-الشمالية-تطلق-صاروخا-باليستيا-باتجاه-بحر-اليابان--1075840270.html
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زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, كوريا الشمالية, العالم, أخبار العالم الآن
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, كوريا الشمالية, العالم, أخبار العالم الآن
زعيم كوريا الشمالية يشرف على تجربة إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات
قالت وكالة الأنباء الرسمية في كوريا الشمالية، اليوم الثلاثاء، إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أشرف شخصيا على "تدريب إطلاق" صاروخ "هواسونغ - 18" الباليستي العابر للقارات الأكثر قوة في البلاد.
وقالت الوكالة في تقريرها عن الإطلاق الذي جرى يوم الاثنين: "تم تنظيم تدريب إطلاق صاروخ "هواسونغ - 18" الباليستي كإجراء عسكري هام لإظهار بوضوح إرادة وقوة الرد الكبيرة للقوات الاستراتيجية النووية لدى كوريا الشمالية وقوتها الفريدة للأعداء".
وقال الجيش الكوري الجنوبي، أمس الاثنين، إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخًا باليستيًا مجهولاً
باتجاه بحر اليابان، بعد ساعات من إطلاقها صاروخًا قصير المدى، وسط تكهنات بأن الصاروخ الأخير قد يكون صاروخًا باليستيًا عابرًا للقارات.
وقال الجيش الكوري الجنوبي، أنه رصد عملية الإطلاق لكنه لم يقدم المزيد من التفاصيل.
وأطلقت كوريا الشمالية صاروخًا قصير المدى من داخل أو حول بيونغ يانغ، الساعة 10:38 مساء أمس الأحد، وحلق مسافة 570 كيلومترًا تقريبا قبل أن يسقط في بحر اليابان، وفقًا لما أعلنه الجيش الكوري الجنوبي.
وجاء إطلاق الصاروخين بعد أن قال النائب الأول لمستشار الأمن القومي الكوري الجنوبي، كيم تاي هيو، قبل أيام قليلة، إن الشمال قد يطلق صاروخاً باليستيًا عابرًا للقارات خلال هذا الشهر.
وجاءت عمليات إطلاق الصاروخين أيضا بعد أيام
من عقد سيئول وواشنطن الجلسة الثانية للمجموعة الاستشارية النووية (NCG)، واتفاقهما على استكمال وضع المبادئ التوجيهية بشأن تخطيط وتشغيل استراتيجية نووية مشتركة، بحلول منتصف العام المقبل.
وبعد إطلاق الصاروخ يوم الأحد مباشرة، انتقدت وزارة الدفاع الكورية الشمالية اجتماع مجموعة NCG ووصفته بأنه "إعلان مفتوح بشأن المواجهة النووية"، وانتقدت الولايات المتحدة نشر معدات عسكرية كبيرة في شبه الجزيرة الكورية هذا العام.
وجاءت أحدث تهديدات كوريا الشمالية وسط تصاعد التوترات، بعد أن ألغت بيونغ يانغ الاتفاقية العسكرية بين الكوريتين لعام 2018، والتي تهدف إلى تقليل التوترات ومنع الاشتباكات على طول الحدود، الشهر الماضي، حيث علقت سيئول الاتفاق جزئيا احتجاجًا على إطلاق كوريا الشمالية الناجح لأول قمر صناعي للتجسس العسكري، في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني.