وقوع 5 عسكريين أوكرانيين بالأسر على يد جنديين روسيين... فيديو
09:05 GMT 19.12.2023 (تم التحديث: 09:07 GMT 19.12.2023)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورعمل طاقم مدفع 2أ3بي "غياتسينت-بي" عيار 152 ملم في اتجاه محور كراسني ليمان، في منطقة العملية العسكرية الخاصة
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov/
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تداولت وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لقيام جنديين روسيين بأسر 5 جنود أوكرانيين على المحور الجنوبي لأرتيوموفسك.
ويظهر في مقطع الفيديو هجوم مقاتلين روسيين اثنين لخندق أوكراني يختبئ فيه الجنود الأوكرانيون، ويقوم الجنود بالخروج من الخندق وتسليم أنفسهم للمقاتلين الروسيين.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.