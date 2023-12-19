https://sputnikarabic.ae/20231219/وزير-الخارجية-الفلسطيني-الموقف-الروسي-بشأن-بلدنا-متقدم-على-دول-كثيرة-1084278461.html

وزير الخارجية الفلسطيني: الموقف الروسي بشأن بلدنا متقدم على دول كثيرة

وزير الخارجية الفلسطيني: الموقف الروسي بشأن بلدنا متقدم على دول كثيرة

صرح وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، أن الموقف الروسي متقدم على مواقف بعض الدول بشأن القضية الفلسطينية. 19.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-19T20:57+0000

2023-12-19T20:57+0000

2023-12-19T20:57+0000

طوفان الأقصى

حصري

العالم العربي

الأخبار

روسيا

أخبار روسيا اليوم

أخبار المغرب اليوم

غزة

قطاع غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/05/05/1048887544_0:0:3025:1702_1920x0_80_0_0_bdce544f46b3171abcb44d622b2daf2d.jpg

وأضاف في تصريحات للصحفيين، على هامش المنتدى العربي الروسي، اليوم الثلاثاء، أن "اللجنة العربية والإسلامية المشكلة بقرار من القمة العربية الأخيرة، زارت موسكو كما بعض العواصم دائمة العضوية بمجلس الأمن، في إطار متابعتها بشأن مجريات الأحداث في قطاع غزة".وتابع المالكي: "نحن نرى أن اللقاء مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يوم غد، يضيف لتلك الجهود المشتركة التي قامت بها اللجنة".وأشار إلى أن "المنتدى يعزز العلاقة العربية الروسية، كما سيتضمن البيان المشترك، الرؤية المشتركة العربية الروسية حول العديد من القضايا، بما فيها ما يحدث حاليا في قطاع غزة".وتعد القمة فرصة هامة للتأكيد على توازن العلاقات العربية مع الأطراف الدولية من ناحية، والانفتاح بشكل أكبر على الشراكة مع روسيا في المجالات كافة، ومن ناحية أخرى تعزز مكانة روسيا وحضورها في المنطقة العربية وأفريقيا، رغم الحصار الذي فشل الغرب في فرضه على موسكو.وفي وقت سابق ثمن المندوبون الدائمون لدى الجامعة العربية "الجهود الحثيثة التي تبذلها المملكة المغربية في سبيل التحضير وإنجاح أعمال المنتدى العربي الروسي"، الذي ستستضيفه مدينة مراكش، يوم 20 من الشهر الجاري.وعبر المندوبون الدائمون خلال اجتماع تنسيقي للمنتدى في القاهرة، ترأسه المغرب، عن تطلعهم لأن يشكل اجتماع مراكش فرصة لدفع التعاون العربي الروسي المشترك الى آفاق أكثر رحابة.

https://sputnikarabic.ae/20231214/اجتماع-تحضيري-في-الجامعة-العربية-للدورة-السادسة-من-منتدى-التعاون-العربي---الروسي-1084103184.html

أخبار المغرب اليوم

غزة

قطاع غزة

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

طوفان الأقصى, حصري, العالم العربي, الأخبار, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار المغرب اليوم, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم