https://sputnikarabic.ae/20231219/وزير-خارجية-السودان-لـسبوتنيك-روسيا-صديقة-للعرب-ونسعى-لتوطيد-علاقاتنا-معها-1084276441.html

وزير خارجية السودان لـ"سبوتنيك": روسيا صديقة للعرب ونسعى لتوطيد علاقاتنا معها

وزير خارجية السودان لـ"سبوتنيك": روسيا صديقة للعرب ونسعى لتوطيد علاقاتنا معها

صرح وزير الخارجية السوداني، علي الصادق، أن روسيا دولة صديقة للدول العربية، ولديها علاقات وطيدة مع العالم العربي في مختلف المجالات. 19.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-19T19:58+0000

2023-12-19T19:58+0000

2023-12-19T19:58+0000

أخبار السودان اليوم

روسيا

أخبار المغرب اليوم

العالم العربي

حصري

الأخبار

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/13/1084276614_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_fc660ef9e5cad7648d5a62b76c54f14c.jpg

وأضاف الصادق في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، على هامش النسخة السادسة من المنتدى الروسي العربي المنعقد في مراكش، أن "انعقاد اللقاء يأتي في إطار العلاقات التاريخية بين روسيا والدول العربية، وأنه يأتي في إطار توطيد التعاون بين روسيا والعالم العربي".وتابع: "روسيا دولة عظمى ولديها إمكانيات ضخمة وتكنولجيا متقدمة، ويمكن لأي دولة الاستفادة منها، وفي السودان على وجه الخصوص".وأوضح، قائلا: "لدينا علاقات تاريخية وما زالت قوية، ونسعى على المستوى الثنائي وعن طريق المنتدى من أجل الارتقاء بالعلاقات إلى أبعد مدى جيد".ولفت الصادق إلى أن " الحرب التي فرضت على الحكومة السودانية، انتقلت إلى الحرب بين المتمردين والمواطنين، بعد أن احتلت منازلهم ونهبت ودمرت البنى التحتية، وهو ما فرض على الجيش الذي يحمي البلاد محاربة التمرد".وأكد وزير الخارجية السوداني أن "العملية العسكرية تجري كما ينبغي له وفي نفس الوقت هناك فرصة للحوار. لدينا مبادرة في جدة، وهناك مبادرة أخرى يرعاها الاتحاد الأفريقي، وهو ما يؤكد أن الحكومة السودانية ساعية لإيجاد حل سياسي للحرب في السودان". وبشأن العلاقات الثنائية مع المغرب، قال الوزير السوداني إن "العلاقات مع المملكة راسخة وتاريخية، ولم تشهد أي محطات خلاف، وأنها تتطور بقوى وتنسيق على مستوى الملفات".وتحتضن مدينة مراكش، غدا الأربعاء، الدورة السادسة لمنتدى التعاون العربي الروسي، على مستوى وزراء الخارجية.وتعقد هذه الدورة تحت شعار "الرهان على تعزيز مكانة روسيا في المنطقة العربية وأفريقيا"، علما بأن المغرب، يرأس حاليا المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية.وكانت النسخة الخامسة من منتدى التعاون العربي الروسي، قد عقدت عام 2019، بالعاصمة الروسية موسكو، إلا أن انعقاد الدورة السادسة في مراكش، كان قد تأجل بسبب تداعيات جائحة "كورونا".

https://sputnikarabic.ae/20230518/بوغدانوف-روسيا-مستعدة-لتوفير-منصة-تفاوض-لتسوية-النزاع-في-السودان-1077191750.html

https://sputnikarabic.ae/20230523/الإمارات-روسيا-تعتمد-بحق-على-صداقة-العالم-العربي--1077359658.html

أخبار المغرب اليوم

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار السودان اليوم, روسيا, أخبار المغرب اليوم, العالم العربي, حصري, الأخبار