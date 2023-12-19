https://sputnikarabic.ae/20231219/-القسام-تعلن-مقتل-8-جنود-إسرائيليين-في-تل-الزعتر-شمالي-قطاع-غزة-1084277905.html

" القسام" تعلن مقتل 8 جنود إسرائيليين في تل الزعتر شمالي قطاع غزة

" القسام" تعلن مقتل 8 جنود إسرائيليين في تل الزعتر شمالي قطاع غزة

أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، مقتل 8 جنود إسرائيليين خلال اشتباكات في منطقة تل الزعتر شمالي قطاع غزة. 19.12.2023, سبوتنيك عربي

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رام الله - سبوتنيك. وقالت "القسام"، في بيان: "تمكن مجاهدو القسام من استهداف قوة صهيونية خاصة في منطقة تل الزعتر شمال قطاع غزة بقذيفة "TBG"، ويؤكدون مقتل 8 جنود صهاينة".وأشارت، في بيان آخر، إلى سقوط 19 جنديا إسرائيليا بين قتيل وجريح، خلال معارك اليوم الثلاثاء، مؤكدة استهداف 9 آليات عسكرية إسرائيلية.وأعلنت "كتائب القسام"، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، استهداف دبابة إسرائيلية من طراز "ميركافا" بقذيفة "الياسين 105" في خان يونس جنوبي قطاع غزة.وفي السياق ذاته، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل أحد جنوده خلال اشتباكات شمالي قطاع غزة، وهو الثالث الذي يعلن عنه اليوم، ما يرفع حصيلة قتلى الجيش الإسرائيلي منذ بدء العملية البرية، ليلة 27 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، إلى 137 قتيلا، وحصيلة قتلاه، منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 464 قتيلا.ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 19 ألف قتيل، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فضلًا عن أكثر من 50 ألف مصاب.

https://sputnikarabic.ae/20231219/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-ارتفاع-عدد-قتلاه-منذ-7-أكتوبر-الماضي-إلى-464--1084274469.html

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