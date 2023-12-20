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https://sputnikarabic.ae/20231220/الرئيس-بوتين-يهنئ-أمير-الكويت-الشيخ-مشعل-الصباح-بمناسبة-توليه-مقاليد-الحكم-1084298729.html
الرئيس بوتين يهنئ أمير الكويت الشيخ مشعل الصباح بمناسبة توليه مقاليد الحكم
الرئيس بوتين يهنئ أمير الكويت الشيخ مشعل الصباح بمناسبة توليه مقاليد الحكم
هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، بمناسبة توليه مقاليد الحكم؛ لافتا إلى أن العلاقات بين موسكو ودولة الكويت... 20.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-20T11:12+0000
2023-12-20T11:12+0000
روسيا
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وقال بوتين في برقية التهنئة الموجهة إلى الشيخ الصباح: "صاحب السمو، أرجو أن تقبل تهانينا القلبية بمناسبة توليكم مقاليد الحكم".وأضافت البرقية إن "العلاقات بين روسيا والكويت ودية تقليديا، وكلي ثقة أن هذه العلاقات ستستمر في التطور بشكل مثمر في مختلف المجالات لصالح شعبينا، ولتعزيز السلام والأمن في الشرق الأوسط".وخلص بوتين بالقول في برقيته: "أتمنى لكم من كل قلبي النجاح في أنشطة الدولة، ودوام الصحة والازدهار".وعُيّن ولي عهد الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أميرًا للبلاد، إثر وفاة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.وتوفي أمير دولة الكويت، السبت الماضي، عن عمر ناهز 86 عامًا، حسبما أعلن الديوان الأميري الكويتي.وأُعلن الحداد في الكويت وتنكيس الأعلام مدة 40 يومًا، وتعطيل الدوائر الحكومية 3 أيام.وتعرض أمير الكويت قبلها بأسبوعين، لوعكة صحية طارئة، نُقل على أثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج وإجراء فحوصات طبية.يذكر أن أمير الكويت كان قد فوّض، في منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، ولي العهد بممارسة بعض المهام الدستورية لأمير البلاد، والتي ينوب عنه فيها خاصة خلال فترات المرض.
https://sputnikarabic.ae/20231220/مجلس-الوزراء-الكويتي-يقدم-استقالته-إلى-أمير-البلاد-الجديد-1084292922.html
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روسيا

الرئيس بوتين يهنئ أمير الكويت الشيخ مشعل الصباح بمناسبة توليه مقاليد الحكم

11:12 GMT 20.12.2023
© Sputnik . Mikhael Klimentyev / الانتقال إلى بنك الصوربوتين يوقع على وثيقة
بوتين يوقع على وثيقة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2023
© Sputnik . Mikhael Klimentyev
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هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، بمناسبة توليه مقاليد الحكم؛ لافتا إلى أن العلاقات بين موسكو ودولة الكويت ودية تقليديا، وستستمر في التطور لصالح البلدين.
وقال بوتين في برقية التهنئة الموجهة إلى الشيخ الصباح: "صاحب السمو، أرجو أن تقبل تهانينا القلبية بمناسبة توليكم مقاليد الحكم".
وأضافت البرقية إن "العلاقات بين روسيا والكويت ودية تقليديا، وكلي ثقة أن هذه العلاقات ستستمر في التطور بشكل مثمر في مختلف المجالات لصالح شعبينا، ولتعزيز السلام والأمن في الشرق الأوسط".
وخلص بوتين بالقول في برقيته: "أتمنى لكم من كل قلبي النجاح في أنشطة الدولة، ودوام الصحة والازدهار".
علم الكويت - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2023
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10:27 GMT
وعُيّن ولي عهد الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أميرًا للبلاد، إثر وفاة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.
وتوفي أمير دولة الكويت، السبت الماضي، عن عمر ناهز 86 عامًا، حسبما أعلن الديوان الأميري الكويتي.
وأُعلن الحداد في الكويت وتنكيس الأعلام مدة 40 يومًا، وتعطيل الدوائر الحكومية 3 أيام.
وتعرض أمير الكويت قبلها بأسبوعين، لوعكة صحية طارئة، نُقل على أثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج وإجراء فحوصات طبية.
يذكر أن أمير الكويت كان قد فوّض، في منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، ولي العهد بممارسة بعض المهام الدستورية لأمير البلاد، والتي ينوب عنه فيها خاصة خلال فترات المرض.
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