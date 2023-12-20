https://sputnikarabic.ae/20231220/مجلس-الوزراء-الكويتي-يقدم-استقالته-إلى-أمير-البلاد-الجديد-1084292922.html
مجلس الوزراء الكويتي يقدم استقالته إلى أمير البلاد الجديد
مجلس الوزراء الكويتي يقدم استقالته إلى أمير البلاد الجديد
قدم مجلس الوزراء الكويتي استقالته، اليوم الأربعاء، إلى أمير البلاد الجديد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، الذي أدى اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة الكويتي. 20.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-20T10:27+0000
2023-12-20T10:27+0000
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وذكرت وكالة الأنباء الكويتية، في بيان، أن "أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، استقبل صباح اليوم، الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء".وأضافت الوكالة أن "رئيس الوزراء رفع إلى أمير البلاد الجديد كتاب استقالة الحكومة".وكان الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، قد أدى في وقت سابق اليوم اليمين الدستورية أميرا لدولة الكويت، أمام مجلس الأمة.وعُيّن ولي عهد الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أميرًا للبلاد، إثر وفاة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.وتوفي أمير دولة الكويت، السبت الماضي، عن عمر ناهز 86 عامًا، حسبما أعلن الديوان الأميري الكويتي.وأُعلن الحداد في الكويت وتنكيس الأعلام مدة 40 يومًا، وتعطيل الدوائر الحكومية 3 أيام.وتعرض أمير الكويت قبلها بأسبوعين، لوعكة صحية طارئة، نُقل على أثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج وإجراء فحوصات طبية.يذكر أن أمير الكويت كان قد فوّض، في منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، ولي العهد بممارسة بعض المهام الدستورية لأمير البلاد، والتي ينوب عنه فيها خاصة خلال فترات المرض.
https://sputnikarabic.ae/20231220/الشيخ-مشعل-الأحمد-الجابر-الصباح-يؤدي-اليمين-الدستورية-أميرا-لدولة-الكويت--1084283915.html
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الكويت, أخبار الكويت اليوم, العالم العربي, الأخبار
الكويت, أخبار الكويت اليوم, العالم العربي, الأخبار
مجلس الوزراء الكويتي يقدم استقالته إلى أمير البلاد الجديد
قدم مجلس الوزراء الكويتي استقالته، اليوم الأربعاء، إلى أمير البلاد الجديد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، الذي أدى اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة الكويتي.
وذكرت وكالة الأنباء الكويتية، في بيان، أن "أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، استقبل صباح اليوم، الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء".
وأضافت الوكالة أن "رئيس الوزراء رفع إلى أمير البلاد الجديد كتاب استقالة الحكومة".
وكان الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، قد أدى في وقت سابق اليوم اليمين الدستورية
أميرا لدولة الكويت، أمام مجلس الأمة.
وعُيّن ولي عهد الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح
، أميرًا للبلاد، إثر وفاة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.
وتوفي أمير دولة الكويت
، السبت الماضي، عن عمر ناهز 86 عامًا، حسبما أعلن الديوان الأميري الكويتي.
وأُعلن الحداد في الكويت وتنكيس الأعلام مدة 40 يومًا، وتعطيل الدوائر الحكومية 3 أيام.
وتعرض أمير الكويت قبلها بأسبوعين، لوعكة صحية طارئة
، نُقل على أثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج وإجراء فحوصات طبية.
يذكر أن أمير الكويت كان قد فوّض، في منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، ولي العهد بممارسة بعض المهام الدستورية لأمير البلاد، والتي ينوب عنه فيها خاصة خلال فترات المرض.