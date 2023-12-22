https://sputnikarabic.ae/20231222/بوتين-يدعو-الرئيس-الفلسطيني-لزيارة-روسيا-1084364584.html
بوتين يدعو الرئيس الفلسطيني لزيارة روسيا
بوتين يدعو الرئيس الفلسطيني لزيارة روسيا
أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دعا، خلال اتصال هاتفي، اليوم الجمعة، الرئيس الفلسطيني محمود عباس لزيارة روسيا في وقت مناسب للجانبين. 22.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-22T11:39+0000
2023-12-22T11:39+0000
2023-12-22T12:01+0000
روسيا
العالم العربي
طوفان الأقصى
غزة
قطاع غزة
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وأوضح الكرملين خلال محادثة هاتفية، ناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الفلسطيني محمود عباس القضايا المتعلقة بالتصعيد غير المسبوق للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، في المقام الأول في قطاع غزة.واضاف الكرملين "أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع رئيس دولة فلسطين محمود عباس. وقد نوقشت بالتفصيل القضايا المتعلقة بالتصعيد غير المسبوق للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وخاصة في قطاع غزة".
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم العربي, طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة
روسيا, العالم العربي, طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة
بوتين يدعو الرئيس الفلسطيني لزيارة روسيا
11:39 GMT 22.12.2023 (تم التحديث: 12:01 GMT 22.12.2023)
يتبع
أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دعا، خلال اتصال هاتفي، اليوم الجمعة، الرئيس الفلسطيني محمود عباس لزيارة روسيا في وقت مناسب للجانبين.
وأوضح الكرملين خلال محادثة هاتفية، ناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الفلسطيني محمود عباس القضايا المتعلقة بالتصعيد غير المسبوق للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، في المقام الأول في قطاع غزة.
واضاف الكرملين "أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع رئيس دولة فلسطين محمود عباس. وقد نوقشت بالتفصيل القضايا المتعلقة بالتصعيد غير المسبوق للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وخاصة في قطاع غزة".